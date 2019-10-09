Bornova’da iki süslü kız

Dostlarla sohbetin tadı hiçbir şeyde yoktur...

Yıllar önce yine böyle dost sohbetlerimizden birinde okul yıllarından bahsediyordu Koreli İrfan...

Koreli İrfan (İrfan Gülyen), 90’lı yaşlara ilerleyen, doğma büyüme bir Bornova delikanlısı...

Çok kızdırırmış kızları...

Allah ömür versin, hafızası çok berrak... İsim isim herkes hafızasında...

70-75 yıl öncesini dün gibi anlatıyordu.

Bir gün okula giderken yolda, sınıfındaki kızlardan Mükerrem’i görmüş ve takılayım şuna diye “Kleopatra Mükerrem” diye arkasından bağırınca, soluğu okul müdürünün odasında almış... Bir güzel azarlanmış tabii.

Ama, Mükerrem de güzel kızmış hani...

Bir de arkadaşı varmış Mükerrem’in, adı Ayfer’miş.

Daha önceki yazılarımdan birinde size bugün 104 yaşında olan Bornova Ortaokulu öğretmeni Sabiha Özar öğretmenimizi anlatmıştım. İşte o Sabiha Öğretmen, bir gün Mükerrem’le sıra arkadaşı Ayfer’i sınıfta gizli gizli süslenirken yakalamış... Sıranın altında tırnaklarına oje sürmeye uğraşıyorlarmış... Sabiha Öğretmen, onları o halde görünce sinirlenmiş ve “Başka bir şey olmaz sizden, ileride artist olacaksınız, şimdiden belli” diyerek paylamış...

Onlar da öyle olmuş zaten...

Güvenç ve Feray

Bornova’dan trene atlayıp Ankara’nın yolunu tutmuşlar ve Ankara Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak bu işin eğitimini almışlar.

Mükerrem, tiyatro ve sinema oyuncusu Nedret Güvenç olmuş.

Ayfer de aynı yolu takip edip Ayfer Feray olmuş...

Koreli İrfan’ın bu anısını ufak tefek farklılıklarla daha önce başka bir makalemde de kaleme almıştım. O makalem, değerli dostum Öğretim Üyesi Dr. Mete Çubukçu tarafından yakın dostu olan Nedret Güvenç’ e ulaştırılmış. Bornova’yı anlattığım sunumlarımdan birinde tanıştığım Dr. Mete Çubukçu, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyelerinden ve aynı zamanda tiyatro tarihi konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Bu konuda kendisinin çok sayıda makalesi var.

Sevgili Nedret Güvenç, yıllar sonra gün yüzüne çıkardığımız bu anısı nedeniyle çok mutlu olmuş. Önümüzdeki süreçte inşallah kendisiyle de görüşme fırsatımız olacak.

İşte böyle... Nedret Güvenç ve rahmetli Ayfer Feray’ın 75 yıl öncesinin Bornova’sında bıraktıkları izler bugün hâlâ hafızalarda. Hep öyle olmuştur zaten. Kadim medeniyetler betonların değil, kültür ve tarih birikimlerinin üzerinde kurulmuştur...

Bu anılar ve kültür birikimi, insana yaşadığı kenti sevdirir, sahiplendirir...

Bunu göremeyenler; kenti sadece bir imar hazinesi, sokaklar, kaldırımlar bileşkesi gözüyle, nema için eşelenme alanı olarak algılayanlar yok olur gider.