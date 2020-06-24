Şiir işi ağır yüktür... Hissiyatını kâğıda döktükçe rahatlayıp hafifleyeceğini sanırsın, ama yükün artar. Sanki kaleme almadıklarına karşı borçlanmışsın gibi hissedersin. O borcu göze alman gerekir. Cesaret ister şiir işi. Şairler bu yükü sırtlanma cesaretini gösterebilen insanlardır. Kıskanırım biraz. Arada bir iki satır yazmayı denerim ama, tıpkı gerilla taktiği gibi, yazar kaçarım hemen o ruh halinden.

Cem Seyhun Ünbay, o cesur insanlardan biridir işte... 1992’de yayımlanan Yosunlandı Poseidon’un Sakalları, 1993’te yayımlanan Adını Hiç Sormayın Söyleyemem, 2001’de yayımlanan Kent Masalları, 2003’te yayımlanan Öyle Söyleme, 2012’de yayımlanan Pireler Berber Değilmiş ve 2018’de yayımlanan B/aşka adlı kitapları, eserlerinden birkaçı...

Hep yazmış. Yazdıkça yazmadıklarına borçlanmış, borçlandıkça yazmış. Yayımlanmış 15 kitabı var şairin, ödülleri var...

Kent tarihine çok meraklı ve İzmir’e âşık bir şair Cem Seyhun Ünbay. Son kitabı ‘İzmir... her yanı/m sevda’ da işte bu İzmir aşkını tasvir etmek için verdiği mücadelenin neticesi... Bu kitap, ona yeterli gelmeyecek, yenileri gelecek biliyorum ama okuyucuları ‘İzmir... her yanı/m sevda’ kitabını çok sevecek. Eminim.

Bakın, nasıl bir aşkmış Cem Seyhun Ünbay’ınki...

“İzlerken uzun, bakarken öyle

yüzümden İzmir geçer,

eski filmlerin rengiyle

arada, aklıma düşer çocukluğum

sokaklarında büyüyüp

evlerinde gülüp uyuduğum

Damlacık’ta kördüğüm

Tepecik’te abazan

Eşrefpaşa’da deli bıçkın

Varyant’ta aylak

Şükran’da sarhoş

Kemer-altı’da âşık olduğum...

Kordon’da sözlendiğim

kız yüzlüm, İzmir’im, mavi gözlüm...”

Kelimelerle dokunmuş uçan halılarla, zamansız bir İzmir’in üzerinde dolaşmak gibi Cem Seyhun’un şiirleri. Birinden inip birine biner gibisinizdir adeta.

“Ne Pasaport martılarından vazgeçtim

Ne de Konak Güvercinlerinden

gidemedim ol şehr-i İzmir’den

ıslığımda Karantinalı Despina

gözümde Asansör Kulesi

dilimde şiir

sakalımda şehir

sırtımda imbatın eski esintisi...”

Bornova’yı da yetim bırakmamış şair. Orada da benim yazdığım ve sonradan da sevgili Yavuz Atıl’ın besteleyip seslendirdiği Bornova Şarkısı’nı koyuvermiş kitabına...

Teşekkürler şair dostum. Mutlu oldum...

Ziyanı yok, ömrünün sonuna kadar ödersin. Borçlan borçlanabildiğin kadar şiirlere...

Kalemine sağlık dostum...