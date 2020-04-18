Diziciliğe yeni boyut

Uyum sağlamak, şartlara göre davranış geliştirmek yaşamın aksaksız sürmesi adına önemli. Akıl yolundan şaşmayanlar böyle hareket ederek en olumsuz ortamlardan bile avantajlı çıkmayı başarabilir. Nasıl ki, kurgularıyla dünya genelinde sevilen isimlerden olan Stephen King de ‘Geçmiş, hayatın melodisini kendine uydurduğunda bilge adama düşen onun ritmine uyum sağlamaktır’ sözüyle bu gerçeğe vurgu yapmakta.

Nitekim koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemlerin alındığı günümüz şartları da yeni yeni yöntemlere uyum sağlamayı gerektirmekte. Bireysel yaşam biçimimizdeki zorunlu değişimler bir yana, çalışma hayatındaki risklerden ötürü devamlılığı sağlayıcı formüller geliştirilmekte. Keza virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde iş hayatına ara verildiği bu süreçten film ve dizi setleri de etkilenmiş bulunmakta.

‘#EvdeKal’ sloganı doğrultusunda birkaç haftadır dizilerin çoğu çekimlerine ara verdi. Mevcut dizilerin yeri eski yapımlarla ve filmlerle doldurulmaya başlandı. TRT de bu noktada ilk harekete geçen kurum olarak tüm setlere ara vermiş ve bunu 19 Mart 2020’de resmi bir açıklamayla duyurmuştu.

Böylece stok bölümleri tükenene kadar normal formatlarıyla yayında kalan diziler sonrasında yeni boyut kazanarak bu olağanüstü duruma uyum göstermeye başladılar. ‘Tozkoparan’ gibi final kararı alan da oldu… Birol Güven imzalı ‘Seksenler’ dizisinin oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinde kendi çekimlerini yaparak hazırladıkları ‘Ev Yapımı’ tarzı yenilikçiliğe soyunup şartlara uyum sağlayanı da!

Nasıl ki, yine bir TRT 1 dizisi olan ‘Tutunamayanlar’ da, koronavirüs salgını sürecinde pes etmeyerek, mevcut şartlara yeni boyutla uyum sağlama yolunu tercih edenlerden.

ROBOT KAMERALARLA ‘TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ’

Stok bölümlerinden dolayı rakiplerine kıyasla daha uzun süre yayında kalmayı başaran TRT 1’in beğeniyle izlenen absürt komedi dizisi ‘Tutunamayanlar’ 14 Nisan Salı akşamı yayınlanan 13. bölümüyle birlikte eldeki mevcudu tüketmiş oldu. Lakin pes edilmedi.

Normal çekimlerine üç hafta önce ara veren ‘Tutunamayanlar’ ekibi, sürece uyum amacıyla çekimlere robot kameralarla devam etme kararı aldı. Böylece diziciliğe de yeni bir boyut açıldı. Peki, bu gelişme nasıl gerçekleştirildi?

Bu süreçte öncelikle dizinin çekimlerinin yapıldığı iki mekânda sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından teknik ekipler bir kaç gün arayla mekâna gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları arındırdıktan sonra bir gün önceden mekâna bıraktı.

Çekimleri başlayan bu özel seride, başrol oyuncusu Doğu Demirkol dizinin çekildiği mekâna gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul’dan, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor.

Dizinin sevilen karakteri Şair Lütfü’yü canlandıran Barış Yıldız da, tıpkı Doğu Demirkol gibi dizideki evinde tek başına performans sergiliyor.

Dizinin diğer sevilen karakterlerini canlandıran Zafer Algöz, Asuman Dabak, Bora Akkaş gibi isimlerin evlerine de yapım şirketi tarafından kamera, ışık ve ses ekipmanları gönderilmiş. Bu yolla dizinin diğer sahnelerini oyuncular evlerinde ya da mahallelerindeki sokaklarda çekip gönderiyorlar.

TRT’nin sektöre öncülük ederek doğru bir kararla set çalışmalarını durdurduğunu belirten ‘Tutunamayanlar’ın yönetmeni Osman Nail Doğan da “Biliyoruz ki, insanların şu an her zamankinden daha fazla umuda, neşeye, tutunmaya ihtiyacı var. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye düşündük ve hızlıca harekete geçtik. Senaryoyu değiştirerek yeni duruma uygun hale getirdik. Teknik ekibimizde çok başarılı bir sistem kurdu. Biz cep telefonlarıyla değil tamamen profesyonel ekipmanlarla uzaktan dizi işini hayata geçirmiş olduk. Ben Yozgat’tan, Murad Zaloğlu ise İstanbul’dan tüm bu süreci yönetmeye çalışıyoruz” sözleriyle mevcut durumu özetlemekte.

SONUÇTA; ‘Ev Hayat Dolu’ sloganıyla program akışını yeniden düzenleyip ‘#EvdeKal’anlar için gündüz kuşağında ‘Tam Zamanı’ ve ‘Dert Ortağı’ isimli programlarını devreye sokarak moralleri güçlendirmeye çalışan TRT 1, özel çekimlerle, diziciliğe de yeni bir boyut kazandırma yolunda.

Alışılmışın dışında yöntemlerle ve robot kameralara uzaktan çekim yapıp salgın şartlarına uyum sağlayarak yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturmayı hedefleyip adını ‘Tutunamayanlar ÇEVRİMİÇİ’ şeklinde değiştiren‘Tutunamayanlar’ da bu sürecin yansımalarından!

21 Nisan’dan itibaren TRT 1 ekranında yerini alacak olan yapımın diziciliğe yenilik getiren haliyle nasıl bir performans sunacağını ve işi nereye kadar götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Hem belli mi olur, belki de bu yöntem tutar ve salgın süreci geçtikten sonra da sürdürülür. Hadi bakalım… Bol şans.

Anibal GÜLEROĞLU

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