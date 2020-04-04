Evde kalanlara özel akış!

Ölümcül varlığıyla dünyayı etkisi altına alıp hayattaki her şeyin ne denli pamuk iğliğine bağlı olduğunu hatırlatan salgın tehlikesi gündelik yaşamımızı, alışkanlıklarımızı fazlasıyla etkilemiş halde. Ekranlardan yapılan açıklamalar durumun ciddiyetini ortaya koyarken bunlara kulak vermemek büyük hata olur. Dolayısıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı, kalan kesime de zorunluluk harici dışarı çıkmayıp ‘#EvdeKal’ tavsiyesinde bulunulduğu bu sürece uygun davranmak, televizyondaki kamu spotlarını dikkate almak gerek kendi sağlığımız, gerekse ailemiz ve toplumumuz için çok önemli.

Öte yandan uyarı ve yasaklar gereğince ‘#EvdeKal’ırken ruhsal sağlığımıza destek olacak, moral verecek meşgalelerin önemini de göz ardı etmemek lazım. Kuşkusuz herkes kendince bir yol bulacaktır bu hususta. Ancak genele hitap noktasında televizyonların ve internetin gücü ön planda her daim.

Nitekim daha önce de çeşitli vesilelerle vurguladığımız bu detay doğrultusunda TRT’nin yeni bir hamlesinin mevcut olduğunu duyurmak isterim.

Şöyle ki; ‘EV HAYAT DOLU’ sloganıyla yayın akışını değiştiren TRT, kişisel risk almamak adına ve toplum sağlığı bilinciyle ‘#EvdeKal’anlar için yeni kuşaklar oluşturdu. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden aile büyüklerine her yaş için eğlendirici, eğitici ve hoş vakit geçirtici programları yayın akışına alan TRT, bu süreçte, nostaljik dizi ve filmlerden tutun da sağlıklı yaşam ve spora… Onlarca farklı içeriği izleyicisiyle buluşturacak.

Küresel salgın nedeniyle ‘#EvdeKal’anlara destek olmak için geliştirilen ‘EV HAYAT DOLU’ kuşaklarında özenle hazırlanmış zengin içerikler hem doğru bilgilendirme, hem de evde geçirilen zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacına hizmet eden türden.

Yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT’nin zengin arşivinden ekrana taşınacak içeriklerin yanı sıra her yaştan izleyiciye hitap edecek yeni hazırlanmış programlar da mevcut. Nasıl ki, teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler bu yenilikler arasında dikkat çekiyor.

TRT kanallarında nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçirilecek olan ‘EV HAYAT DOLU’ kuşağında neler sunulacağına kısaca bakacak olursa…

HERKES İÇİN EVDE SPOR

‘#EvdeKal’manın en büyük dezavantajlarından biri de ‘hareketsizlik’! Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan TRT programı buna bir nebze çare olma kapasitesinde. ‘Herkes için evde spor’ diyen yapım, evde kapalı kalmaktan kaynaklanan ‘hareketsiz yaşama sağlık ve hareket katmak’ amacında. Bu özel program her yaştan insana hitap eden türden olduğunun da altını çizelim.

İzleyenlerin interaktif katılabileceği… Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılarımıza özel spor hareketleri gösterilecek. Bu süreçte nasıl beslenmeleri gerektiği de anlatılacak.

DÜNYANIN İLK EV YAPIMI DİZİ FORMATI TRT’DEN

Virüsün yayılmaması için dizi setlerine ara veren TRT, bu alanda yeni bir formata da öncülük etme hazırlığında. TRT bu dönemde, teknik ekip kullanılmadan oyuncuların kendi çekimlerini evden yapacağı yeni dizileri ekrana getirecek.

‘Seksenler’, ‘Tutunamayanlar’ ve ‘Kalk Gidelim’ dizilerinin ekipleri ‘ev yapımı yeni diziler’ için çekimlere başladı.

NOSTALJİK DİZİLERE DOYACAĞIZ: ‘KARA ŞİMŞEK’ EKRANLARA DÖNÜYOR!

Büyüklerin gençliğinde, gençlerin ve yetişkinlerin de çocukluğunda popüler olan ve TRT ile hatırlanan unutulmaz diziler yeniden TRT ekranlarına geliyor. Bu serinin ekrana gelecek ilk dizisi, izleyiciler tarafından sürekli yayınlanması istenen ‘Kara Şimşek’.

Nostaljik dizilere doyacağımız bu kuşakta, geçmişin güzelliklerini yeniden hissetmeye olanak sağlayacak Yeşilçam Filmleri de ‘#Evde Kal’ diyecek izleyiciye. Ramazan ayına kadar hafta içi her gün Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki TRT izleyicisiyle buluşacak.

TRT EKRANLARINDA PSİKOLOJİK DESTEK VE MOTİVASYON

Beden sağlığına en büyük destek, psikolojimizin güçlü olması. TRT, bu konuyu da atlamamış ve ekranlardan psikolojik destek vermek için kolları sıvamış.

Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlar, dileyene destek ve motivasyon sağlayabilecek. İzleyenler soru ve sorunlarını dile getirirken uzmanlar da içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde ‘#EvdeKal’anlara TRT ekranlarından destek verecek.

MANEVİ DÜNYAMIZA KATKI SUNACAK YAPIMLAR

TRT, Mevlâna’nın günümüzde yaşanan sorunlara da ışık tutan, çağları aşan bilgeliği ve mutasavvıf yönünü göreceğimiz Mesnevi’den hikâyelerin anlatılacağı yeni bir formatı ekrana getiriyor. Gölge oyunu, ebru gibi medeniyetimize ait unsurların görselliğinden faydalanılarak çekilen programda, Mevlâna ve mesajları konusunda uzman olan isimler her bir hikâyeyi yorumlayacak ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.



Yanı sıra ‘Kuşların Dili’ de var bu kuşakta. Türk İslam Tarihi’nin önemli eserlerinden biri olan Mantıku’t Tayr’dan ilham alınarak hazırlanan bu huzur projesi, Feridüddin-i Attar’ın bu önemli eserinin dönem canlandırmaları ve anlatımlarla ekranda olmasını sağlayacak.

TRT 2 İLE EVLER SANAT DOLACAK

‘EV HAYAT DOLU’kuşağı çerçevesinde kültür sanat programları da çok daha geniş bir yelpazede meraklısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kurulamayan sahneler, açılamayan perdeler TRT 2’de kuruluyor, açılıyor ve ekran başındaki izleyiciye bir kültür sanat ziyafeti sunuyor.

EVDE ATÖLYE VAR

Resim nasıl yapılır? Senaryo nasıl yazılır? Enstrüman nasıl çalınır? Bunların 10 derste pratik bilgilerle meraklılarına öğretileceği; hobilere ilişkin bilgilerin aktarılacağı programlar da kısa bir süre içerisinde ekranlarda yer alacak.

‘O GOLÜ ATAN GOLCÜ DE EVDE’…

Spor karşılaşmalarının ertelendiği salgın döneminde futbol meraklıları için bir şey yok mu derseniz… ‘EV HAYAT DOLU’ kuşağı sporseverler için de unutulmaz maçlar, hatırdan çıkmayacak müsabakalar ve izlemeye doyulmayacak golleri ekrana getirecek.

İlaveten hatıralara kazınan ve çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı… Onlara moral vereceği bir program da TRT’nin yenileri arasında yer alıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAMLAR

‘Tozkoparan’dizisiyle çocukların sevgisini kazanan çocuk oyuncular da ‘EV HAYAT DOLU’ kuşağına katkıda bulunuyor… Hem de evlerinden katılacakları bir yarışma programıyla!

Bu süreçte çocuklara farklılıklar sunmayı unutmayan TRT ÇOCUK, beğeniyle izlenen çizgi dizilerinin yanı sıra çocuklara ev aktiviteleri öğreten yeni stüdyo programlarını da yayına soktu. Bu şekilde yeni hazırlanan şarkılı çizgi animasyonlarla evlerdeki çocuklar bilinçlendiriliyor ve onlara yaşanılan virüs salgınından korkmak yerine nasıl tedbirli olunacağı anlatılıyor. Ekranda ve sosyal medyada çokça paylaşılan bu içerikler sayesinde çocuklar ellerini yıkarken 20’ye kadar sayıyor.

VEFA TİMLERİ İLE BÜYÜKLERİMİZİN YANINDAYIZ

‘#EvdeKal’uygulaması nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin ve yardıma muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılamak için İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Timleri ile birlikte çekilecek videolar da, TRT ekranlarında yer alacaklar arasında. Böylece büyüklerimiz anlatacak, ekran başındakiler dinleyecek. Onların tecrübeleri, masalları, manilerin geçmiş ve günlük hayata dair önerileri bu yolla genç kuşaklarla buluşturulacak.

‘İYİ FİKİR’DEN YENİ FİKİRLER

TRT 1’in gündüz kuşak programı olan ‘İyi Fikir’ içeriğini güncelleyerek sürece katkıda bulunanlardan. Yeni fikirlerle izleyici karşısına çıkacak olan program, aile ve evlilik terapistlerini konuk edip evlilik kurumunun, aile içi iletişimin üstünde durarak aile yaşantısının önemini ele alacak şekilde yeniden tasarlanmış.

YOUTUBERLAR KİTAP OKUYACAK

Salgın gerçeğinin ruhumuzda yarattığı olumsuzlukları hafifletebilmek için ‘#EvdeKal’ınan günler yapılacak en iyi aktivitelerden biri de ‘kitap okumak’. TRT de bu amaçla her yaştan izleyiciye okuma isteği aşılamak için kolları sıvamış ve yüksek takipçili Youtuberlar arasında bir ‘challenge’ serisi oluşturmuş.



Dahası yine bilinen Youtuberlar ile hazırlanacak eğlenceli içeriklerin yer aldığı programlar da TRT dijital mecralarında yer alacak.

MÜZİKLE EVLERE HAREKET GELİYOR

Televizyon izlenme eğiliminin arttığı bugünlerde, Nostalji Konserleri ile her gün bir ünlü ismin konserini izleyiciyle buluşturan TRT ekranlarında, yine ünlü sanatçılar ile Evden Canlı Konserler, evden İnteraktif Müzik Yarışması ve geçmiş yıllarda TRT ekranlarında ilgiyle izlenen Halit Kıvanç’la ‘Zaman Zaman İçinde’ gibi programlar da yer almaya başladı.

TÜM İÇERİKLER TRT İZLE’DE

Bu meyanda yayın içerikleriyle birlikte TRT İZLE uygulamasının da yenilendiğini söyleyelim. Bu sayede kaçırılan dizi, belgesel ve programlar tüm uygulama mağazalarından indirilebilen TRT İZLE ile mobil cihazlarda olacak.

Ayrıca TRT İZLE sayesinde izleyiciler, TRT’nin tüm kanallarını canlı olarak takip edebilecek. Programların geçmiş bölümlerine ulaşabilecek ve TRT’nin tüm kanallarının yayın akışlarına bakabilecek.

SONUÇTA; Her şekilde ‘#EvdeKal’ diyen TRT’nin evde kalanlara özel yayın akışında hayat var! Çünkü kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu… Eğitim kurumlarının, eğlence mekânlarının, sinema-tiyatro-spor salonlarının kapatıldığı ve yeni ‘sosyal mesafe’ kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde özel bir çaba harcayarak diğer kanallara fark atan TRT’nin, ‘EV HAYAT DOLU’ kuşağı, izlemek isteyenler için her yönden dopdolu.

Her kesime hitap eden… Hem eğlendirici, hem de bilinçlendirici programlarla oluşturulan bu akışa göz atmakta fayda var derim.

Kötü günlerin çabucak atlatılması dileğiyle…

Anibal GÜLEROĞLU

guleranibal@yahoo.com

www.twitter.com/guleranibal