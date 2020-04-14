FilmBox’tan Çocuklara Özel

Salgının mümkün olan en az hasarla atlatılması için evlerde kalma zorunluluğu getirilenler için zaman geçirme adına türlü seçenekler sunulmakta malumunuz. Online konserler, Royal Opera House’un ücretsiz izlenime açılan bale-opera gösterileri, online kütüphaneler ve evde ayağımıza getirilen çeşitli aktivite… İsteyen istediğini seçer. İlaveten ekranlarda da nostaljik rüzgar esmekte bu süreçte. Yerli-yabancı eski diziler ve nicesi mevcut.

Hafta sonlarına sokağa çıkma yasağı getirilen bu süreçte aileleriyle birlikte çocukların da unutulmadığı muhakkak. Nitekim Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan önde gelen film ve dizi kanalı FilmBox da, bugünlerde evlerimizde geçirdiğimiz sürenin daha eğlenceli geçmesine destek olmak için kolları sıvamış. Kanalın Nisan ayı yayın akışında, çocuklara özel zengin bir içerik sunulmakta.

Birbirinden güzel animasyonlar ve çocuk oyuncuların sürüklediği filmlerin yer aldığı kanalda, büyülü zamanlar ve ülkelerin yanı sıra hayvanlarla kurulan sıcak dostluklar da sergilenmekte. Böylece tüm ailenin birlikte zevkle izleyeceği öyküler sayesinde çocuklarımızla beraber evde geçirdiğimiz zamanlara, özellik taşıyan yapımlarla renk katmak hedeflenmiş FilmBox’ta!

Nisan ayında FilmBox ekranlarına gelecek, aile ve çocuklara yönelik özel içeriklere bakacak olursak:

15 Nisan 2020

Balta girmemiş ormanlar ve vahşi hayvanların bulunduğu uzak bir diyarda orada tek başına yaşayan yetim bir çocuğun, Lucky isminde bir fille kurduğu dostluk ve birlikte yaşadıkları maceraların öyküsü, Şanslı Fil (My Lucky Elephant) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 12:20.

16 Nisan 2020

Animasyon filmi Jurassic Hayvanları (Jurassic Bark), elit uzay köpeği ekibi Star Paws’un evreni yok etmeye kararlı şeytani kedi Marlon Butterpaws'a karşı mücadelesini anlatıyor. Yayın saati, 09:40.

Ağabeyi için biraz kurbağa yumurtası bulmak gibi önemli bir görev üstlenen altı yaşındaki Max’ın, arkadaşı Jesse ile birlikte arsalar, çiftlikler, hayvanlar ve anneannesinin evine giden bir orman boyunca yaşadığı heyecanlı macera, neşeli çocuk şarkıları eşliğinde Karakurbağlar Ve Kurbağlar (Frogs & Toads) ile FilmBox ekranlarında anlatılıyor. Yayın saati, 10:50.

17 Nisan 2020

Sabah ekranlara gelecek Koca Ayak (Big Foot), Finn adlı bir çocuğa ve muazzam ejderhasının Noel Baba’yı kurtarma öyküsünü anlatıyor. Yayın saati, 08:10.

Ömür boyu arkadaş olmaya yeminli yavru kaplumbağalar Sammy ve Ray’in, bir yer altı akvaryumundan kaçış öyküsü, Sammy'nin Maceraları 2: Cennetten Kaçış (Sammy's Adventures 2: Escape from Paradise) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 09:35.

FilmBox ekranlarında çocuklar için eğlence, hafızasını yitiren bir filin bir dinozordan yardım isteme öyküsünü anlatan animasyon filmi Jumbo ile devam ediyor. Yayın saati, 11:05

23 Nisan 2020

Noel’de Beyaz Saray bahçesine dikilecek ulusal ağaç ilan edilen Sıtka Ladini üzerinden, bir gencin isteksiz babasıyla çıktığı yolculuğun öyküsü Ulusal Ağaç (National Tree) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 08:50.

Başkanın Köpeği (First Dog)ABD Başkanı'nın kayıp köpeğini bulan ve onunla dost olup, evine dönmesine yardım etmeye karar veren bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Yayın saati, 11:40.

24 Nisan 2020

En büyük hayali mahallenin beysbol takımında oynamak olan 12 yaşındaki Martin’in babası ile paylaştığı umut ve hayal kırıklığı, sürpriz ve dört top ile geçen yazın öyküsü, Sayısız, Koşusuz Yaz (A No-Hit, No-Run Summer) ile ekranlara geliyor. Yayın saati, 08:25.

25Nisan 2020

Tüm ailenin keyifle izleyebileceği komedi Dokuz Canlı Bay Tüylü (Nine Lives (2016)), ailesine zaman ayırmayan bir iş adamı olan Tom’un, kendini kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı kedinin içine hapsolmuş bulmasını anlatıyor. Yayın saati, 10:35.

Görüldüğü üzere; FilmBox, Nisan ayında evdeki çocuklara özel eğlence ve herkesin hoşlanarak izleyebileceği bir seçki hazırlamış. Evdeki zamanının bir kısmını filimle değerlendirmek isteyen sinemaseverler, TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinden kanala ulaşabiliyorlar.

FilmBox içeriklerini ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması kullanarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da izlemek mümkün.

‘#EvdeKal’ınan zamanı çocuklarınızla birlikte özel programlarla değerlendirmede bir seçenek olarak bilginize…

Anibal GÜLEROĞLU

guleranibal@yahoo.com

www.twitter.com/guleranibal