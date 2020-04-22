Ramazanın Yenileri…

Özel yayınları ve yeni programlarıyla ‘Ev Hayat Dolu’ derken reyting kaygısını daha az hisseden… 23 Nisan Çocuk Şenliği için başlattığı “Türkiye’nin Çocukları” kampanyasına yurdun dört bir yanından gönderilen 171.177 ayrı video ile kırılması güç rekor katılım sağlayan TRT, salgın sürecinde filmlere ağırlık veren özel kanallara kıyasla daha çok çaba göstermeyi sürdürüyor.

İnternet sitesini de yenileyip dinamik hale getiren TRT Çocuk, 23 Nisan’da yeni kahramanı ‘Yade’yi ilk kez minik seyircilerinin karşısına çıkartırken, önceden duyurduğumuz üzere, TRT 1’in sevilen dizileri de yeni formatlarıyla buluşmakta. İlaveten Ramazan için de yeni programlar ve diziler düşünülmüş.

Hal böyleyken biz de ‘#EvdeKal’ çağrısına uyum sağlayarak yeni bölümlerini izleyicisiyle sürdürme yolunu seçen ‘Kalk Gidelim’in yeni formatından başlayarak, TRT 1’in Ramazan ayı akışında ne gibi yenilikler olduğuna kısaca değinelim şimdi.

‘KALK GİDELİM EVE’ GELİYOR

‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’nin ardından üç sezondur izleyicisini güldürmeyi başaran ‘Kalk Gidelim’ de salgın önlemleri çerçevesinde hareket etme yoluna gitti. Oyuncular, kendilerine sağlanan teknik malzemeler ve görüntülü olarak bağlanan yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın yönlendirmeleri sayesinde, kendi evlerinde kalarak çekimleri gerçekleştiriyorlar.

‘Kalk Gidelim Eve’ adıyla 24 Nisan’dan itibaren her Cuma saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak olan dizinin yapımcısı Eyüp Üstün de, “Öncelikle, ülke olarak evde kaldığımız bu süreçte dizimizin sevenlerine müjdeyi verebiliriz. Dizimiz yeni versiyonuyla kesintisiz olarak devam edecek. ‘Kalk Gidelim Eve’ isimli yeni dizimizin çekimlerinde, biz oyuncularımıza teknik malzeme sağlıyoruz ve onlar da çekimlerin büyük çoğunluğunu kendi evlerinden yapıyorlar. Bazı oyuncularımızın çekimle ilgili zorlandığı sahnelerde onlara bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Tabi ki devletimizin belirttiği ve başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyuyoruz” sözleriyle yapılan değişikliği özetlemekte.

‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’nden daha iyi sonuçlar alması temennisiyle…

TRT 1’DEN YENİ BİR DİZİ

Özel yayın ve yapımlarla farkını gösteren TRT 1, ‘Kuşlarla Yolculuk’ isimli yeni bir diziyi daha izleyicinin beğenisine sunacak. 24 Nisan Cuma günü saat 18.50’den itibaren Ramazan boyunca her gün ekranda yer alacak olan dizi 29 bölümden oluşmakta.

‘Kuşlarla Yolculuk’ dizisinin her bir bölümünde Mantıku't-Tayr adlı eserdeki dokuz kuşu simgeleyen dervişlerin ve ‘Hüdhüd’ü simgeleyen Şeyh’in hayata bakış açılarını, yaşam felsefelerini, evren, doğa ve insanla ilişkilerini değerlendirdiği öyküler işleniyor. Dervişlerin kendileri ile imtihanları, düşünce ve tutumları, Şeyh’in tasavvur, telkin ve tavsiyeleri eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Dizinin her bir bölümünde dokuz ayrı kuşun yanı sıra papağan kuşunu temsil eden ve ölümsüzlük iksirini bulma arzusunu sergileyen Seyyah’ın da maruz kalacağı ‘imtihan’ vesilesiyle Şeyh’in rehberliğine duyacağı ihtiyaç ayrıca işleniyor.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Akli Film Emre Konuk’un gerçekleştirdiği projenin konsept danışmanlığını Dr. İbrahim Halil Üçer üstleniyor. Senaryosu, Serdar Özönalan ve Hasan Erimez tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğundaysa Sedat İnci oturmakta.

‘Keklik Kuşu- İhtiras’ adını taşıyan birinci bölümünde kekliği temsil edecek olan derviş Cihan’ın, düşünüş dünyasını ve buna yönelik yorumları işleyen ‘Kuşlarla Yolculuk’ dizisinin oyuncu kadrosu da deneyimli isimlerden oluşmakta.

Dizideki karakterlerine göre oyuncuları sıralayacak olursa:

Şeyh: Erdinç Gülener, Seyyah: Tuncer Salman, Derviş Süleyman: Derda Yasir Yanal, Derviş Fazıl: Sabahattin Yakut, Derviş Sami: Hamdi Alp, Derviş Kerem: Halit Can Ünal, Derviş Bahri: Mehmet Emin Kadıhan, Derviş Atıf: Musa Evren, Derviş Enes: Fatih Altun, Derviş Cihan: Anıl Ateş, Derviş Yunus: Şakir Güler

Diyeceğim o ki; ‘Kuşlarla Yolculuk’ gerek oyuncu kadrosuyla gerekse senaryosuyla farklı bir dizi niteliğinde. Dolayısıyla içeriğine kaynaklık eden Mantıku’tTayr eserine göre keklik karakterinin zaafının dünyaya karşı tamahkâr olmasından yola çıkarak, insanların hırslarına yenik düşme konusunu Hüdhüd ile keklik kuşunun arasında geçenlere ve Hz. Süleyman’dan kıssa’lara bağlayacak olan ilk bölümden itibaren ilgiyle izlenmeyi hak ediyor.

VE MESNEVİ’DEN HİKÂYELER…

Ramazan ayının maneviyatını-huzurunu güçlendirmek ve zor zamanların ruhsal sıkıntısını hafifletmek amacıyla TRT 1 ekranında başlayacak olan ‘‘Mesnevi’den Hikâyeler’’, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yorumuyla ekranlara gelecek.

Ramazan ayı boyunca her gün yayınlanacak olan program; ilmi derinliği, fikirleri ve ışığı ile geçmişte bu toprakları, günümüzde ise tüm dünyayı aydınlatan Mevlana’yı, günümüz insanına, gençlere, dünya toplumlarına ve gelecek kuşaklara aktarma amacını taşımakta. Bu amaç doğrultusunda, geçmişteki büyük âlimlerin ilmi derinliklerini halka ulaştıran binlerce yıllık gelenekle, Mevlana’yı ‘yeni bir ekol’ haline getiren yöntem bir araya getirilmiş.

Sözün Özü; Mevlana’nın eserlerindeki derinliği öz haline getirip halka ulaştıran beyit ve ‘kıssadan hisse’ messel ve hikâyelerden mesajlar almak isteyenler için ‘‘Mesnevi’den Hikâyeler’’ dikkate değer bir program.

SONUÇTA; Ramazan ayının vazgeçilmezleri, ‘Ramazan Sevinci ve Sahur Bereketi’ programlarını da, 24 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren Ramazan ayı boyunca izleyicisine sunacak olan TRT 1 ekranlarında her kesimden izleyiciye hitap eden türden eğlendirici ve eğitici yenilikler sürmekte.

23 Nisan'ı coşkuyla kutlarken, Ramazanın cümleten hayırlara vesile olması dileğiyle…

Anibal GÜLEROĞLU

guleranibal@yahoo.com

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