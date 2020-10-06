Show TV ‘Alev Alev’…

‘Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım’ demiş Necip Fazıl Kısakürek… Bu sezonun dizi bolluğuna bakılırsa, bizim yapımcılar da karıncalar gibi harıl harıl çalışmakta. Salgın ortamında ziyan etmek istemeyen yabancı film şirketleri ‘The Batman’, ‘Matrix 4’, ‘Dune’, ‘The Flash’, ‘Shazam! 2’ gibi projelerini birer birer 2021’e, 2022’ye ertelerken bizde kurgu bolluğu yaşanıyor. Ekranlara çıkmak için gün sayan dizilerimizin tanıtımları peş peşe yapılıyor.

Karınca misali çalışılan bu süreçte, dev eserler olmasa bile, kanalların dizi yarışından herkesin beğenisine hitap edecek bir çeşni çıktığı muhakkak. Kuşkusuz bu çeşninin hayli hararetli bir reyting ve tercih savaşına sebep olacağını söyleyebiliriz. Öyle ki, aynı gün yapımları arasında tercih yapmakta zorlanan izleyiciyi de ekranların alev alev olduğu bir sezon beklemekte.

Nitekim yeni sezon tanıtımını ‘‘Sen de Show’a bak’’ diyerek hayli renkli bir biçimde yapıp iddiasını ortaya koyan Show da bu doğrultuda elindeki kozları yakında ekrana sürme hazırlığında. Fragmanıyla dikkatleri çeken ‘Alev Alev’ dizisi de Show’u alev alev yapacak yenilerden. Kısaca bir ön değerlendirmede bulunacak olursak…

ADALET ARAYIŞI VE GERÇEK AŞK

‘Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin bilmediği yerdir’saptamasıyla erkek şiddetine boyun eğme durumunda kalarak acısını içinde yaşayan kadınların dünyasına pencere açan ‘Alev Alev’, tanıtımlarından anladığımız kadarıyla bir kadın öyküsü olarak çıkacak karşımıza. Onca erkek öyküsü varken bu detay dizinin ilk artısı bana göre!

Peki, ne bulacağız bu kadın öyküsünde? AY Yapım imzasını taşıyan dizinin fragmanından yola çıkarak değerlendirmemizi yaptığımızda içeriğin tablosu çok net gösteriyor kendini aslında.

Erkek şiddetine maruz kalıp ölmemek için çocuğuyla birlikte kaçmayı düşünen kadının kızıyla birlikte göğüslediği zorbalığı tanıtımında sergileyip buradan başka kadınların dünyasına geçerek her aşkın bir kadının cenazesini neden kaldırdığı söylemine dalan ‘Alev Alev’, tarihi sarnıcın alevlerinde dehşetin yüzünü yansıtarak çıkıyor ortaya. Bu kısacık anlar bile bize ‘Aşk için ölmemek’ gerektiğini çok iyi anlatıyor zaten.

Velhasıl buradan da anlaşılacağı üzere, ‘Alev Alev’in içerik olayı ‘şiddet eleştirisi’, ‘adalet arayışı’ ve ‘gerçek aşk özlemi’ üstüne kurulu! Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizi bunları harmanlayıp aktarmak için de birbirinden farklı üç güçlü kadının bambaşka hikâyelerle kesişen hayatlarına odaklanmayı seçmiş halde.

Dolayısıyla senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı yapım bu süreçte erkeğin şiddetinden kaçıp kendini bulmanın, çektiklerine karşı yıkılmadan yola devam etme cesaretini işleyecek. Kadın ağırlıklı içerik adalet arayışı ve gerçek aşkı da merkezine alarak sürdürecek akışını. Tabii tüm bunları yaparken de değdiği hayatları değiştiren alevlerle, bir yangının külünden yeşeren çiçeklerin dünyasına sokacak izleyicisini. Anlayacağınız ‘Alev Alev’in içeriği, güncel sorunlara parmak basma özelliğinin ötesinde, hayli hararetli ve renkli.

Öte yandan yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan yapımın oyuncu kadrosu da yürekleri ‘Alev Alev’ edecek renklilikte. Zira son dönem dizilerindeki rolleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran isimler bir araya toplanmış halde.

Etkileyici hikâyesiyle ekrana çıkmak için gün sayan dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer almakta. Bu ekipten de karakterlerin hakkını verecek güçte performans çıkma ihtimali oldukça yüksek.

SÖZÜN ÖZÜ; Yıldızlar karmasıyla alev alev bir tanıtım yapan Show TV’nin dizi ağırlığını hissedeceğiz bu sezon. Hal böyleyken tanıtımındaki çarpıcı sahneleri ve sevilen kadrosuyla ilgiyi harlayan ‘Alev Alev’in ekran sınavında çok zorlanmayacağını da şimdiden söylemek mümkün. Hele de şiddet olayı abartıya ihtiyaç duymadan etkili bir dille aktarılırsa, çocuk oyuncunun varlığı doğru biçimde kullanılırsa ve doğru gün seçilirse alevlenen rekabet ortamında ayakta kalması oldukça kolaylaşır.

Kuşkusuz en doğru yorum, bütününe hâkim olduktan sonra yapılır ama şahsen ben, ‘Alev Alev’den umutluyum. Yolları açık olsun.

Anibal GÜLEROĞLU

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