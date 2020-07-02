‘Tövbeler Olsun’ diyelim mi?

Ekranların yaz klasikleridir… Romantik komediler ve aile dizileri. Her sezon bitiminde ağır içerikli, ağıtlı-kavgalı diziler dinlenmeye çekilirken yerlerini daha kafa dağıtıcı, neşelendirici yapımlara bırakırlar. Nasıl ki, salgının özel şartlarıyla normalleşmeye çalıştığımız bu süreçte de ekranlardaki bu rutin değişmedi. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan dizi sektörü, gecikmiş sezon finallerini gerçekleştirirken, bir yandan yaz dizilerini izleyiciyle buluşturma bir yandan da yeni projeler yaratma evresinde.

Nitekim Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrolündeki romantik komedi ‘Sen Çal Kapımı’, FOX ekranında yerini almak için 8 Temmuz Çarşamba tarihini beklerken, ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinin tekrarlarıyla büyük ilgi gören Kanal D’nin yeni romantik komedisi ‘Çatı Katı Aşk’ da 9 Temmuz Perşembe akışında izleyiciyle buluşacak.

Yeni diziler ekran sınavı için gün sayadursun… Öte yandan kimi yapımlar da kadrolarını oluşturup çekim hazırlıklarını sürdürmekte. Misal… Star TV’nin ‘Call My Agent’ uyarlaması ilk bölümünde Tuba Büyüküstün sürprizi yapmaya hazırlanıyor. ‘Gençliğim Eyvah’ ile yaz komedisini tattıran ATV’nin NTC Medya imzalı iddialı projesi ‘Maria ile Mustafa’sı da Kapadokya çekimlerine start vermek üzere.

Yeni dizi cephesinde hal böyleyken güçlü yapımlarıyla ilgi odağına dönüşen TRT 1 de özel kanallarla rekabetten geri kalmamak için kolları sıvadı. Çok yakında izleyicilerin ilgi odağı olacak sıcacık bir aile komedisini daha ekranlarına getirip izleyicisine ‘Tövbeler Olsun’dedirtecek…

USTALAR KOZLARINI OYNAYACAK

Başarılı oyunculardan oluşan kadrosuyla ses getiren ve usta isimleri buluşturarak henüz ekrana çıkmadan dikkatleri üzerine çeken ‘Tövbeler Olsun’ dizisinin tanıtım bilgilerine baktığımızda… İlk etapta, yapımcılığını Mustafa Fener’in üstlendiği bir iş olduğunu görüyoruz.

Ancak proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin başarı noktasında asıl dikkat çekici detay, yönetmen koltuğundaki isim oluyor. Çünkü ‘Çiçero’, ‘Behzat Ç.’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Acı Kiraz’ gibi pek çok yapımla kendini ispatlayan deneyimli isim Serdar Akar burada yer almakta. Senaryosunu; Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur, Hüseyin Kaçan’ın kaleme aldığı dizinin başrolleri de önemli tabii. Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu bu açıdan içimizi rahatlatan isimler. Dolayısıyla tüm bu detaylar ustaların kozlarını kullanıp diziyi dikkat çekici hale getirmesi için önemli etkenler desek yeridir.

Oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı ‘Tövbeler Olsun’un içeriğinin hiç mi önemi yok peki? Komedileri izleyiciye beğendirmenin ağlak dramalardan daha zor olduğu gerçeğinde… Elbette ki içerik çok önemli bir detay! Dizi ne anlatacak bize, derseniz… Kısaca bakalım.

DÜŞÜNDÜRÜRKEN GÜLDÜREN KİŞİSEL DÖNÜŞÜM

Dizinin paylaşılan genel hikâyesine dayanarak içerik değerlendirmemizi yapacak olursak, ‘Tövbeler Olsun’un senaryosunun bize bir kişisel dönüşüm öyküsü anlatacağını söyleyebiliriz en kestirmeden. Zira hikâyenin kilit anahtarı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe uzanan büyük değişimiyle yaşanacaklar işlenecek.

Şöyle ki; Senaryo, Namzet Horanta’yı, başarısının büyüklüğü kadar pintiliğiyle de nam salan bir mücevher imalatçısı konumunda sunacak ilk evrede. Sonra olaylar geliştikçe kahramanımızın huyu suyu değişecek ve ailesiyle ilişkileri de bu değişim doğrultusunda şekillenecek. Namzet Horanta’nın kişisel değişimi, ‘Hatme Çiçeğim’ diye sevip seslendiği karısı Latife’yi, kızı Nazmiye’yi, oğulları Sinan ve Buğra’yı etkilerken komediyle karışık mesajcılık da yüzünü gösterecek haliyle.

Düşündürürken güldüren kişisel dönüşüm odaklı senaryo, bu süreçte değişimin sınırlarını Namzet Horanta’nın kişiselliğiyle sınırlı tutmayıp iş çevresine de taşıyacak. Böylece eski ortaklıktan en büyük düşmanlığa geçen Osman ile tanışacağız. Bu ikilinin hayat çizgilerinin kesişmesine dair de düşündürüp güldüren dönüşüm yaratılırken gelişen ilginç olaylar zincirinde, yine Horanta’nın kişisel değişiminin olumlu etkisi hissedilecek kuşkusuz.

SÖZÜN ÖZÜ; TRT 1’in yakında izleyicisiyle buluşturacağı yeni aile komedisi ‘Tövbeler Olsun’, şu an için anladığımız kadarıyla, komedisini ve düşündürücülüğünü pişmanlıklarla gelişen kişisel değişimden alan pozitif enerjili bir dizi niteliğinde.

İzleyicisine empati yaptırıp ‘Tövbeler Olsun’ diyelim mi diye düşündürme ve romantik dizi sululuklarına alternatif seçenek sunma potansiyelindeki diziyi asıl ilginç kılansa, bana göre, Erkan Can-Güven Kıraç ikilisinin usta canlandırmalarıyla ilerleyecek çatışmacılık olacak nihayetinde. Beklentileri boşa çıkartmamak üzere… Yolları açık olsun.

Anibal GÜLEROĞLU

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