TRT yeni programa doymuyor!

Çocukluğumda her kanalını severek izlediği TRT, şimdilerde yeniden ilgi odağıma dönüştü. Neden derseniz… Dizilerinden belgesellerine, sinema kuşaklarından yarışmalarına oldukça kayda değer işler sunuyor izleyicisine. Üstelik format çeşnisi yaratmanın yanı sıra yapım kalitesine önem vermeyi de unutmuyor. Bu yönüyle özel kanallara fark attığı muhakkak. Nasıl ki, yeni sezon hazırlıkları sürerken de aynı tabloyla karşılaşıyoruz.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisiyle tarihe bir pencere daha açmak için kolları sıvayan TRT 1, bir yandan da hem ‘Fazlası Zarar’ demenin, bir yandan da ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’nda sımsıcak bir aile atmosferi sergilemenin hazırlığında. Gelin bir göz atalım bu yapımlara…

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI’’NIN YENİLİKÇİLİĞİ…

İnsanlar her ne kadar çoğunlukla monoton bir yaşam sürmenin verdiği alışkanlıkla ekranın karşısına geçip, klişelerle yaratılmış işleri izleme durumunda olsalar da… Değişimin, farklılıkların yaratacağı heyecanı tatmayı kim istemez ki?

İşte Türk televizyonlarında bir ilki daha gerçekleştirmeye ve yeni yayın dönemine iddialı yapımlarla girmeye hazırlanan TRT 1’in yepyeni formatı ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’ tam da bunu tattıracak kıvamda bir iş!

Şöyle ki; ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’nın yenilikçi formatı, bize,aynı anda hem bir dizi hem de bir program izleme fırsatı sunan türden. Konuyu biraz açacak olursak…

Yediden yetmişe tüm izleyicileri ekran başına davet eden ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’,dizi yönünden bakıldığında, tam anlamıyla özlenen sıcacık bir aile ortamı sunma niteliğinde. Birbirlerinin sevinciyle sevinen, derdiyle kederlenen insanların hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım hep beraber gülüp, hep beraber ağlayan, içine sonsuz mutluluklar sığan kocaman bir konak atmosferini ayağımıza getirecek. Dahası o konakta hayattan çıkartılan küçük mutluluklar en kıymetli anlara dönüşürken, ihtiyaç duyan herkese omzunda yer veren Türkan Hanım’ın varlığında canlanan konaktaki yaşanmışlıklardan kendimize de pay çıkartabileceğiz. Yani hem sıcak-samimi, hem de gerçekçi bir dizi yapısına sahip.

Öte yandan ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’, program yönüyle değerlendirildiğinde,oldukça kapsamlı bir içerikle karşılaşıyoruz… Yemek tarifleri ve gündelik pratik bilgiler, her hafta alanında uzman bir konuğun ağırlanarak hepimizin başına gelebilecek bir sorunun çözüm yollarının anlatılması ve ilaveten sevilen sanatçıların evlerimize konuk edilmesi! Diziyle-program harmanı müthiş fikir açıkçası.

KISACASI; Arzu Yanardağ, Mürşit Ağa Bağ, Ayşen İnci, Buket Dereoğlu gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra birçok genç yeteneği bünyesinde barındıran ve sevilen ünlüleri ağırlayacak olan ‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’ hikâye ile gerçeği, masal ile hakikati bir araya getirme özelliğinde. Şayet siz de her hafta örnek bir konunun işleneceği diziyi izleyip, geleneklerimizin köklü mirası ile hem konağındaki büyük ailesine hem de ekran başındakilere yol gösterecek olan Türkan Hanım’ın sıcacık aile ortamından ve bilgilerden faydalanmak isterseniz bu yenilikçiliği kaçırmayın derim. Hayat kadar gerçek masallar kadar sıcak bir konak olup,‘TRT 1 ekranlarında kocaman bir aile olmaya hazır mısınız’ sloganıyla izleyicisine seslenen‘‘Türkan Hanım’ın Konağı’’nın kapısı herkese açık nihayetinde.

ALIŞVERİŞTE ‘FAZLASI ZARAR’…

TRT 1’in yeni sezondaki bir başka iddialı yapımı, ekranlara gelmeye hazırlanan yarışma programı ‘Fazlası Zarar’. Bu yarışmanın en önemli özelliği, izleyiciye israfı önlemenin formülünü yansıtacak türden bir formata sahip olması.

Bireyler ve aile bütçesi açısından önemli olanı yansıtırken, az ya da çok alışveriş yapmaktan ziyade, doğru alışveriş yapmaya önem verilmesi gerektiği temasını işleyecek olan yarışmada ‘ihtiyaç fazlası gereksiz harcamalar’ tespit edilecek.

Sevilen sunuculardan Ezgi Sertel’in sunacağı yarışma ‘Alışverişte Fazlası Zarar’ derken nasıl bir yol izleyecek diye soracak olursanız…

Alışveriş alışkanlıklarına güvenen, israf etmediğini söyleyen beş yarışmacı evinin kapılarını rakiplerine açacak. Her bölümde bir yarışmacının evine gidilerek evin her odasındaki alışveriş alışkanlıkları diğer yarışmacılar tarafından denetleyip değerlendirecek. İsraf etmeden, ihtiyacına göre doğru alışveriş yaptığını kanıtlayan yarışmacı 10.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. İsrafın çokça yaşandığı günümüzde yol gösterici olmak adına hiç fena değil aslında.

SÖZÜN ÖZÜ; Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek türden ve kim savurgan, kim tutumlu ortaya çıkaracak olan yepyeni bir yarışma ‘Fazlası Zarar’! Hafta içi her gün yayınlanacak olan yarışma programı başvuruları ve izleyicisini bekliyor. Bizden söylemesi.

SONUÇTA; Yeni programlara doymayan TRT, yayıncılıkta gittikçe güçlü hale gelirken TRT 1 başta olmak üzere TRT Belgesel, TRT Müzik, TRT Çocuk gibi kanallarıyla da izleyicinin nabzını tutmakta. Yeni sezonda daha başka hangi yenilikler bizlere sunulacak? Projeler netleştikçe paylaşacağız.

Anibal GÜLEROĞLU

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