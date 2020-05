Yeni bir drama kanalı!

‘Bugünün dünyasını anlamak için sinemaya ihtiyacımız var; yüz yüze gelmeye cesaret edemediğimiz ne varsa, anlamak için sinemaya bakmalıyız’diyor kültür eleştirmeni Slavoj Zizek. Çok gerçekçi bir tespit. Zira insanlar söylemek istediklerini, arzuladıkları yaşam biçimlerini, tepkilerini ve alışkanlıklarını çoğunlukla yarattıkları-izledikleri kurgularla dışa vuruyorlar. Nitekim gittikçe gelişen dizi olayının dünya genelinde büyük ilgi görmesi de bu mantığın yansıması.

Nasıl ki, virüsten korunmak için evde kalınan dönem de iç dünyamızla özdeşleştirdiğimiz dizi ve filmlerin boş zamanlarımızı geçirmede ne denli önemli bir yer kapladığını çok net gösterdi bize. Ekranlardaki dizilerin yeni bölümlerinin çekilemediği süreçte, bu boşluğu doldurmak için dijital platformlara yönelim de arttı haliyle.

Bu yeni düzen televizyon kanallarının geleceğinde etkili olur mu, bilinmez ama… İçerik çeşnisi bol olan bu dijital platformlarda herkesin kendi zevkine uygun yapımlar bulduğu muhakkak. Hal böyleyken şimdilerde yeni bir kanal daha Türkiye’de yayın hayatına girme hazırlığında… İngiliz drama kanalı BBC First!

Peki… Richard Gere, Benedict Cumberbatch, Olivia Colman gibi başarılı oyuncuların dizilerine ev sahipliği yapan yeni drama kanalı BBC First, 27 Mayıs’ta Türkiye’de yayın hayatına başlarken neler sunacak bizlere? Kısaca bakalım.

ÖDÜLLÜ YILDIZLAR VE ORİJİNAL DRAMALAR

Türkiye’de Türk Telekom Tivibu Platformu ile yayınlanacağı duyurulan BBC Studios premium drama kanalı BBC First’ün drama portföyü oldukça zengin…

BBC Studios’un ülkemizde hâlihazırda yayınlanan BBC Earth, BBC World News ve CBebbies ile birlikte dördüncü kanalı konumunda yerini alacak olan BBC First, ‘Les Misérables, Mallorca Files, Doctor Who, MotherFatherSon, Brexit’ dizileri başta olmak üzere birbirinden iddialı yapımlarla Türkiye’deki yayın hayatına başlayacak.

Bu seçkiyi değerlendirdiğimizde bana göre öncelik ‘Dr. Who’da! Çünkü BBC First, her sezonuyla Türkiye’de oldukça sevilerek izlenen ‘Dr. Who’ dizisinin merakla beklenen 11. ve 12. sezonlarını sunacak bize.

Ayrıca başrolünde Richard Gere’in bulunduğu ‘MotherFatherSon’ da BBC First’ün dikkat çeken yapımlarından. Zira ‘The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story’ ile Emmy Ödüllerine aday olan Tom Rom Smith tarafından kaleme alınmış olan yapımda Richard Gere’in dışında, ‘Peaky Blinders’dan tanıdığımız Helen McCrory ve ‘Beklenmeyen Şahit’ten tanıdığımız Billy Howle gibi isimler rol almakta. Yani medya şirketini konu alan dizinin oldukça ses getiren bir kadrosu mevcut.

Victor Hugo’nun klasik romanından uyarlanan ‘Les Misérables/Sefiller’ de kayda değer bir dizi konumunda… Savaş sonrası Fransa’da yaşayan insanların hayatlarını günümüze taşırken Oscar Ödüllü Olivia Colman ve Dominic West gibi sıra dışı oyuncuları da bir araya getirmekte.

Keza, ödüllü yazar James Graham ve Emmy Ödüllü yönetmen Toby Haynes imzasını taşıyan ‘Bir Ayrılık Hikâyesi: Brexit’ de dizi meraklılarını tatmin edecek kapasitede. Bu noktada canlandırdığı her karakterle hayran kitlesini artıran Benedict Cumberbatch’in performansı büyük etken kuşkusuz.

Elen Rhys ve Julian Looman’ın iki dedektifin ortaklığından gelişecek maceraları sergilediği ‘The Mallorca Files’ dizisinin yanı sıra BBC First’ün izleyicisine sunduğu ilginç diziler arasında gizem-korku türünde de işler mevcut… ‘Traces’ gibi! Bu yapım da oyuncu kadrosunda BAFTA ödüllü ‘Üç Kadın’ mini diziden tanıdığımız Molly Windsor ile öne çıkmakta.

Tüm bunların dışında; Father Brown, Death in Paradise, Call the Midwife, Shakespeare and Hathaway ve The Durrells gibi yapımların da BBC First yelpazesinde yer aldığını belirtelim.

SONUÇTA; Tivibu kullanıcılarına, Tivibu Go uygulaması üzerinden Doctor Foster, The Collection, SS-GB, New Blood gibi birçok dizinin bölümlerine set halinde ulaşıp sırayla izleme olanağı sunan… Ve sezon sonu olan dizilerin bölümlerini de talep doğrultusunda platforma ekleyen BBC First, ödüllü yıldızları ve orijinal içerikleriyle bol seçenekli yeni bir alternatif drama kanalı olarak çıkıyor karşımıza.

Yenilikçi İngiliz dramasına ev sahipliği yaparken başarılı yönetmenleri, yazarları ve oyuncuları tek bir yerde toplayıp izleyicilerine dikkat çekici hikâyeler izleme imkânı sağlayan BBC First’e Türkiye’de bol şans…

Anibal GÜLEROĞLU

