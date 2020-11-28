Yeni diziler iddialı geliyor

Bir yılın daha sonu yaklaşıyor. Bu meyanda televizyon dünyasında da yeni sezon yarılanmak üzere. Buna rağmen yeni yapımların izleyiciyle buluşturulması durmak bilmiyor. Başka sektörleri bilmem ama diziciler harıl harıl iş üretmekte. Biz de gündeme düştükçe, genel tabloları üstünden ön bakışla ele alıp değerlendiriyoruz kendimizce.

Nitekim Kanal D’den FOX’a, ATV’den Star’a kanallar yeni yapımlarını devreye sokmak için gün saymakta. Şimdi bunlara kısaca bakacak olursak…

ATV’NİN YENİ SÜPERİ…

‘Sadakatsiz’in, tarih meraklılarının gözdelerinden olan ‘Kuruluş Osman’ı koltuğundan etmesiyle Çarşamba birinciliğini Kanal D’yle paylaşan ATV’nin dizilerden yana öyle büyük bir problem yaşamadığı malum. Gerçi geçen sezondan gelen ‘Hercai’ ve yeni başlayan ‘Maria ile Mustafa’ reyting açısından istenileni veremiyor ama yine de Total’de ilk 10 içinde yer almayı başarıyorlar.

Kanalın dizi tablosunda durum böyleyken hemen herkesin dikkatini çekebilecek yeni bir yapım geldi gündeme… ATV’nin yeni süperi, ‘Akıncı’!

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosu oldukça zengin. Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler de ekipte yer alıyor. Konusu derseniz…

Kökleri Osmanlı’ya uzanan ve İstanbul’u koruma görevini üstlenen modern bir süper kahramanın günümüzdeki maceraları anlatılacak. Teknik desteğin ve görselliğin yüksek olacağını hissettiren dizide, Fatih’in korkusuzluk öyküsünün yanı sıra onu aşka inandıracak kızla karşılaşmasından gelişen olaylar da işlenecek.

Şükrü Özyıldız’ın süper kahraman duruşuyla dikkat çeken tanıtımdan göründüğü kadarıyla NTC Yapım imzalı ‘Akıncı’nın, karanlığın içinden bir hilal gibi yükselirken, pek çok yönden ilgi uyandıracak bir performansla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ekrandaki mevcut işlerden farklı bir içerik ve aksiyon seçeneği sunmaya müsait konumdaki ATV’nin yeni süperinin yayınlanacağı günde ciddi bir rakip olması kuvvetle muhtemel!

STAR’IN UMUDU: ‘SENİ ÇOK BEKLEDİM’

‘Babil’i erken finale yollayan… Yeni gençlik dizisi ‘Sol Yanım’da hayal kırıklığı yaşayan Star’ın bu sezon dizilerden beklediğini bulamadığı muhakkak. İyi başlamakla birlikte sonrasında Total’de ilk 10’a giremeyen ‘Menajerimi Ara’ dizisinin gün değişimine rağmen kan kaybettiği gerçeğinde, ‘Sefirin Kızı’ kanalın yüzünü güldüren yegâne iş konumunda.

Hal böyle olunca Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nu buluşturan ‘Seni Çok Bekledim’ dizisi Star’ın umuduna dönüşüveriyor bir anda!

En yakın arkadaşı Şebnem’in dışında herkese mesafeli davranan ve aşktan uzak duran Ayliz ile imkânsız görünen hayallere farklı bir bakış getirmeye niyetlenen dizi, onun hayatına inanılmaz biçimde girecek olan Kadir aracılığıyla da aşkın mucizesine tanıklık ettirme iddiasında. İddianın gücünü göreceğiz neticede.

Gerçek hayat hikâyesine dayandığı söylenen öykünün genel çerçevesi böyleyken ‘Seni Çok Bekledim’ Star’ın sezon umudu olur mu? Daha önceden ekranda yerini alan ve müşterilerini çekmiş olan seçeneklerin bolluğunda… Hadi inşallah.

‘İYİ AİLE BABASI’ İYİ GÖRÜNÜYOR…

Komedinin zor bir tür olduğunu her daim söylemişimdir. Skeçlerle tiyatrovari ortamda mizah yapmak kolay gibi görünse bile, uzun süreli dizilerle insanları gülmeye yönlendirip onların ilgisini sürekli diri tutmak gerek oyunculuk gerekse senaryo açısından beceri ister.

Bu gerçek ışığında Kanal D ekranına çıkacak olan ‘İyi Aile Babası’nın neler yapabileceğini sorgularsak…

Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın yanı sıra Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı ‘İyi Aile Babası’, ilk etapta güldürme potansiyeli yüksek bir iş gibi görünmekte.

Fedakâr bir baba olan Mehmet Ali’nin annesi ile eşi arasında kalma hallerinden mizahını geliştirecek olan yapım, Mehmet Ali’nin zorlu arabuluculuk görevini komik, eğlenceli bir şekilde işliyor.

Henüz ekrana çıkmadan senarist değişimine gidip Tayfun Güneyer yerine Selçuk Aydemir’i getiren ve test sonucu pozitif çıkan oyuncu Bahar Şahin’in Yağmur Pamuk rolünü Eslem Akar’a havale eden dizi, tam bir ‘aile sit com’u… İstanbul’un Anadolu yakasında sahip olduğu özel klinikte halk sağlığı hekimi olarak iş temposunu yürüten Mehmet Ali’nin aile düşkünlüğünü yansıtmanın ötesinde eşi, çocukları ve annesinden oluşan üçgende geleneksel aile yapısına dair özelliklerle kuracak sahnelerini. Yanı sıra Türk erkeğinin özelliklerini de ön plana çıkartan bir yol haritası çizecek. Bu noktada senaryonun espri gücü önem kazanacak kuşkusuz. İlaveten sahnelerin kurgu mantığı da izleyiciyi çekmede önem kazanacak.

Kısacası;Komedinin güçlü isimlerini bir araya getiren Süreç Film yapımcılığındaki ‘İyi Aile Babası’nın dizi yönü iyi görünüyor. Komedi performansı açısından elini kuvvetli olan yapıma bol şans.

FOX’UN ‘SON YAZ’ İDDİASI TUTAR MI?

‘Öğretmen’dizisinin harcanıp gitmesi… Gidiciler listesinde görülen ‘Baraj’ın başlangıç hatalarından dolayı istenen verimliliğe ulaşamaması… ‘Çocukluk’taki riskli gerileme… İyiden iyiye düşen ‘Zümrüdüanka’nın final söylemi derken… ‘Savaşçı’nın yeni bölümleri için hazırlanan FOX’tan geriye ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Yasak Elma’ ve ‘Kefaret’ kalıyor hâlihazırda. Tabii bir de hazırlıkları süren ‘Son Yaz’ iddiası! Peki, mevcutlarını harcama sürecindeki FOX’un ‘Son Yaz’ iddiası tutar mı?

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği diziye sosyal medya desteğinin büyük olduğu bir gerçek. Keza Alperen Duymaz’ın varlığı da ‘Son Yaz’ı ilgi çekici kılma noktasında etkili olacaktır. Dahası yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı dizinin konusu da merak uyandıran nitelikte.

Şöyle ki; İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yollarının beklenmedik bir şekilde kesişeceği öyküde pek çok unsur bir araya toplanmış halde. Savcı Selim ile özverili adalet kanadı yaratan içerik, tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü de suç dünyasını ve suçtan kurtulma çabasını yansıtmak için kullanacak gibi görünüyor. Keza aile sorunlarının ve verilen sözlerin karşı karşıya geleceği Ege atmosferli içerikte aşk da olacaktır elbet.

Anlayacağınız İstanbul’dan İzmir-Çeşme’ye geçiş yaparken Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki ‘Son Yaz’ın bitişini yaşatacak olan dizinin beğeni toplamaması için görünen bir sebep yok gibi.

Buna karşılık Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan paylaşırken onlara Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ‘Son Yaz’ı ekran performansını izlemeden net bir şey söylemek de mümkün değil.

Çünkü her zaman için iyi görünen bileşenleri uygulama sürecinde tam kıvamında bir araya getirememe ihtimalini düşünmek lazım. Ayrıca ortada bariz bir geç kalınmışlık da var. O nedenle şu ortamda FOX’un ‘Son Yaz’ iddiasının tutması için sadece dizinin performans ve içerik kalitesi yeterli olmayacaktır!

SONUÇTA; ‘Yeni Sezon’ heyecanının hepten önemini yitirdiği ekran düzeninde kanallar, ‘Biri olmazsa diğeri’ mantığıyla dizi bolluğundan nasiplenme yolunu tercih etmekte. Bu da sıkça yeni işlerin izleyiciye sunulması demek oluyor ki, bu mantığın dizilerden ziyade ekran başındakilerin lehine olduğu muhakkak! Velhasıl yeni diziler iddialı geliyor ama evdeki hesap her zaman ekrana uyamıyor.

Reyting kıskacında şanslarını denemek üzere yola çıkacaklara bol şans dileyerek koyalım noktamızı. Her daim iyi olan kazansın.

Anibal GÜLEROĞLU

guleranibal@yahoo.com

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