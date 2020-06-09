Yeni dönemde dizi tablosu

‘Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengenizi korumak için hareket etmeye devam etmelisiniz’ demiş Albert Einstein. Dünya da salgından yavaş yavaş sıyrılırken dengesini korumak için eski rutinine dönmekte. Nitekim dizi dünyası da aynı sürece girmiş bulunmakta. TRT, ‘Setler ve Kurgu Stüdyolarında Uygulanacak Önlemler’ adı altında yeni kurallar getirerek ‘Payitaht Abdülhamid’ ve ‘Şampiyon’ dizilerinin yeni bölüm çekimlerine hazırlanırken her kanal yeni dönemle ilgili çalışmalara başlıyor birer ikişer. Peki, yeni dönemdeki dizi tablosunda ne gelişmeler görüyoruz? Birkaçını sıralayalım hemen.

Aralarında TV’de ilk kez yayınlanacak olan yapımlar da bulunan orijinal dildeki Haziran film seçkisini duyuran TRT 2, büyük bir izleyici kitlesi olan 38 bölümlük İsveç -Danimarka ortak yapımı, polisiye drama dizisi ‘Bron/Broen/Köprü’yü hafta içi her gün saat 00.30’da izleyicisiyle buluşturuyor. ‘Tutunamayanlar’ın sezon finalini yapan TRT 1 de ‘Kalk Gidelim’ dizisinin yeni bölüm çekimlerini Muğla’da başlatmış bulunmakta.

Salgın tedbirleri çerçevesinde çekimlerini durdurup son olarak 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümüyle ekrana gelen ‘Zalim İstanbul’, zorunlu molanın ardından 37. bölümüyle Kanal D’de yerini aldı yeniden. Kanalın efsaneye dönüşen ve virüse karşı önlemlerle çekimlerini sürdüren ‘Arka Sokaklar’ıda 556’ıncı bölümle sezonu noktalayacak. Kanal D’nin yakında devreye sokacağı dizi ise ‘Çatı Katı Aşk’! Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrollerindeki dizi, Yeşilçam filmleri tadında romantik bir komedi sunacak bize.

Öte yandan Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu’nun başrollerde oynadığı ‘Gençliğim Eyvah’ isimli komedi dizisi de 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV ekranında yerini alıp yaz dizilerine öncülük edecek.

Star’ın yeni dönem sürprizlerine gelince… Şu an için Sancar ile Nare’nin büyük aşklarındaki gelişmeleri ‘Sefirin Kızı’nın yeni bölümleriyle ekrana taşımak! Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizi, yeni bölümüyle 15 Haziran’da izleyicisiyle buluşacak. Star ayrıca bir döneme damga vuran komedi yapımı ‘Bir Demet Tiyatro’nun eski bölümlerini de 13 Haziran’dan itibaren Cumartesi-Pazar akışında verip nostalji yaşatacak.

Haziran ayında ekrana çıkacak olan bir başka yeni dizi, nefretle aşkı buluşturan ‘Sen Çal Kapımı’! Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrolde olduğu MF Yapım imzalı dizi, ‘Öğretmen’e Eylül ayına kadar ara veren FOX kanalının yaz kozu durumunda. Yanı sıra kanalın bir diğer yenisi olan ve çekimleri başlayan ‘Bay Yanlış’ da çok yakında FOX’taki yerini alacak.

Show TV cephesine baktığımızdaysa… Virüs nedeniyle verilen aranın ardından çekimlerini başlatan ‘Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümlerini izleyicisine sunan kanalın Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan’ı buluşturan ‘Arıza’ isimli yeni dizisi yeni dönemde sete çıkma hazırlığında

VE NETFLİX’İN HAZİRAN YENİLERİ…

Televizyon kanallarının yeni dönem çalışmaları sürerken Netflix cephesinde de durumun oldukça hareketli olduğunu ve diziler açısından hayli renkli bir Haziran seçkisi sunulduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda öncelikli tespitimi, ilk Türk orijinal filmi olan ‘Yarına Tek Bilet’in 19 Haziran’da yayınlanacağı yönünde! Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve merakla beklenen ‘Dark’ın final sezonunu da 27 Haziran’da izleyicisiyle buluşturacak olan Netflix’in dikkat çeken diğer yenilerine bakacak olursak…

Fantastik bir yenilik: ‘Curon’

Netflix’in 10 Haziran’dan itibaren izlenebilecek yapımı olan fantastik türdeki ‘Curon’ bu noktada başı çekmekte… Dizinin içeriğinin odak noktasında, hiç beklenmedik biçimde kendilerini esrarengiz ve korkutucu bir maceranın içinde bulan Mauro ve Daria isimli ikiz kardeşler var.

Sakin görünümünün ardında sırlar saklayan bir kasabayı… Annelerinin ve kasabanın gizemini çözmeye çalışan ikiz kardeşlerin bu süreçte ailelerinin daha önce hiç görmedikleri bir tarafı ile yüzleşme macerasını anlatan ‘Curon’ dizisi, fantastik tür sevenler için güzel bir seçenek.

Kadın karakter ağırlıklı ‘Whispers’

11 Haziran’da yayınlanacak olan ‘Whispers’ dizisi, aile reisleri Hassan’ın ölümüyle sarsılan bir aileyi merkezine almakta. Aile şirketinin piyasaya süreceği yeni akıllı uygulamanın tanıtımından birkaç gün önce Hassan’ın gizemli geçmişinın yeniden gün yüzüne çıkacağı öyküde kadın olgusu ağırlıkta.

Bu süreçte hikâyesini karakterlerin farklı bakış açılarından aktaracak olan dizi bir yandan aile kavgalarını, iş dünyasının getirdiği mücadeleleri vb. sosyal konuları mercek altına alacak… Bir yandan da izleyiciye Hassan’ı kimin öldürdüğünün gizemini çözdürmeye çalışacak. Kadın karakter ağırlıklı dizilerden ve cinayet çözme aksiyonundan hoşlananlara ‘Whispers’ birebir.

Bir roman uyarlaması: ‘Orman’

Harlan Coben’in romanından uyarlanan, Polonya yapımı ‘The Woods/Orman’, yirmi beş yıl önce bir yaz kampında ormana dalan ve bir daha bulunamayan kayıp kız kardeşinin yasını tutmaktan hiç vazgeçmeyen Varşovalı Savcı Pawel Kopinski’nin hikâyesini anlatıyor.

Savcı Pawel, günün birinde kız kardeşiyle birlikte ortadan kaybolan oğlanın bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarılmasının ardından olayı yeniden araştırmaya başlıyor. Cesedi bulunan oğlan sayesinde bulduğu kanıtları, kız kardeşinin kaybolmasıyla ilişkilendiren Savcı, böylece onun halen hayatta olabileceğine dair umutlanmaya başlarken, bu süreçte ailesinin geçmişine ait tehlikeli sırları da öğreniyor. İzleyicisini 1994 ve 2019 olmak üzere iki farklı zaman diliminde akışını sürdüren yeni dizi 12 Haziran itibariyle izlenebilir.

SONUÇTA; Gerek ekranlarda gerekse internet platformlarındayeni dönemde dizi tablosu, boşa geçirilen zamanı telafi etmek istercesine doldurulmakta. Dolayısıyla sırası geldikçe gündelik yaşamın monotonluğunu kırmanın yegâne yoluna dönüşen dizi cephesindeki yeni yapımları tek tek ele alarak değerlendireceğiz. Ne de olsa hayatımızın önemli bir parçası, dizilerle özdeşleşen televizyon dünyası!

Nitekim ‘Televizyon yarım metrelik bir cezaevidir.Sinemayı en değersiz sanat olarak görüyorduk. Neyse ki, televizyon çıktı’ demiş yapımcı-yönetmen-senarist Billy Wilder. Biz de günümüzde cep telefonları ve internet olanakları sayesinde yarım metreden çok daha fazla küçülen bu cezaevindeki yeniliklerden öne çıkanları kısaca tanıtalım istedik. Dizileri izlemeye ve gönüllü cezaevinde vakit öldürmeye dalarken, gerçek dünyadan kopmamak tavsiyesiyle… Gerisi size kalmış.

Anibal GÜLEROĞLU

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