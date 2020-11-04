Salgının kaygısı, depremin acısı derken… Moraller düştü, eskinin heyecanı da yitip gitti hayatımızdan. Kuşkusuz insanların çoğuna hâkim olan bu ruh hali kurgusal yaklaşımda da gösterdi etkisini. İzleyici, eskiye kıyasla daha seçici oldu. Hal böyleyken büyük umutlarla izleyiciyle buluşan yeni dizilerden bazıları beklenen ilgiyi bulamayıp erkenden noktaladı ekran yolculuğunu. Geride kalanlar da müşteri kaçırmamak için kadrolarına sürekli yeni isimleri katmakta buluyor çareyi.

Öte yandan televizyon cephesindeki tablo böyleyken kanalların yeniliklerden medet umma gayretinde bir düşüş yok. Gerek dizi, gerekse program açısından yenilikler bitmek bilmiyor. Her kanalda sürekli farklı seçenekler sunulmakta. Bunlardan birkaçına bakalım şimdi.

‘TOZKOPARAN İSKENDER’ GELİYOR!

Dizileri, belgeselleri ve çocuk kanalındaki yapımlarıyla dikkat çeken TRT, yeniliklerini sürdürme yolunda kararlı adımlarla ilerlemekte. Çok yakında TRT 1 ekranında yerini alacak olan ‘Tozkoparan İskender’ de bu kararlılığın yeni göstergesi.

Okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleriyle sevilme ihtimali yüksek olan bir iş, ‘Tozkoparan İskender’. Zira daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender’i, yol arkadaşları Salih ve Fikri hocalarıyla birlikte günümüze getirirken renkli bir dünya sunacak bize. İskender’in peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni de bu renkliliğe farklı bir boyut katacak nihayetinde.

Dizinin kadrosuna baktığımızda… ‘Tozkoparan’dan tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular var. Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan, Suna Selen gibi isimler güzel bir kombinasyon sunacak.

‘Tozkoparan İskender’in hikâyesine gelince…

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender’in derdi, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmek. Çünkü bunu başaramazsa tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Ancak İskender’in derdi sadece bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü günümüzde de pek çok sorun onu bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleriyle de sıkıntı yaşayan İskender, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki Kasırga takımıyla da baş etmek zorunda. Neyse ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

Anlayacağınız eski Türk tarihinden hikâyeleri günümüzle birleştirerek zaman yolculuğuyla ekranlarımızda yerini alacak olan çocuk dizisi ‘Tozkoparan İskender’ de tıpkı kendinden önceki ‘Tozkoparan’ gibi, yepyeni macerasıyla, büyük küçük demeden herkesin beğeniyle izleyebileceği keyifli ve renkli bir dizi. Yakında izleyicisiyle buluşacak olan yapıma bol şans.

‘HEPSİ BENİM’ DİYENLER…

‘Kefaret’dizisini yayına sokmaya hazırlanan FOX TV, program açısından da izleyicisine bir yenilik sunmak için kolları sıvamış. Çağla Şıkel’in sunumuyla yakında ekrandaki yerini alacak olan yarışma programının adı ‘Hepsi Benim’!

Esasında ekranda ‘Hepsi Benim’ denmesi ilk kez olmuyor. Şöyle ki, 2013 yılında Star TV de ‘Hayatının oyununu oynamaya hazır mısın’ sorusuyla karşımıza çıkarmıştı ‘Hepsi Benim Olsun’ yarışmacılığını. Aradan yıllar geçtikten sonra bu kez ‘Hepsi Benim’ mantığıyla ve daha canlı bir biçimde sesleniliyor yarışma merakı olan izleyiciye.

İlk tanıtım videosundan da görüldüğü üzere programın temeli, hediye olarak dağıtılmak üzere yer alan ürünlerin fiyatlarını doğru tahmin etmeye dayanıyor. Mevcut programlardan farklı gibi duran yarışmada doğru ya da doğruya en yakın fiyat tahminini yapan katılımcı anında hediyenin sahibi oluyor. Yarışmaya katılmayı düşünenler için gereken tek şey, kendileriyle birlikte katılacak bir partner bulmak!

Zaten Çağla Şıkel de, “Doğru tahminler ve çok eğlenceli oyunlarla birbirinden güzel hediyeler sizleri bekliyor. Yapmanız gereken çok basit. Yanınıza bir takım arkadaşı bulun ve ‘Hepsi Benim’e başvurun.” diyerek programın konseptini özetliyor. Çok da zor değil hani.

Kısacası; Sıkıntılı günlere renkli bir pencere açacak olan ‘Hepsi Benim’, piyasa bilgisine sahip ve ‘güçlü tahmin yeteneği’ olan yarışmacılar için kayda değer. Yanı sıra ekran başındakilere fikir jimnastiği yaptırıp eğlendirme potansiyeli de mevcut. ‘Hepsi Benim’ diyenler umduklarını ne kadar bulacak, göreceğiz.

YATIYA MİSAFİRİM VAR

‘Bir Annenin Günahı’dizisiyle yeniliklerini sürdüren Kanal D, program cephesinde de yepyeni bir yarışmaya imza atma yolunda. Yarışmacılarını farklı kültürlere sahip beş şehirden seçecek olan ‘Yatıya Misafirim Var’, birbirlerini hiç tanımayan beş insanı kıyasıya bir rekabete sokmaya hazırlanıyor.

Yarışmanın nasıl yol alacağına gelince… Beş yarışmacının yediği, içtiği ve gezdiği programda katılımcılar her gün yeni bir evde uyanacak. Bu süreçte gösterilecek performansla kim daha becerikli, kim daha hamarat, kim daha misafirperver ortaya çıkacak. Kuşkusuz bu esnada kıyasıya eleştiriler, çekişmeler de yaşanacak aralarında… Ki, yarışmanın asıl ivmesi de buradan gelecek. Tıpkı bu tarz programlarda alışılageldiği üzere!

Sözün Özü; ‘Yatıya Misafirim Var’, rutine binmiş gündüz programlarının bezginliğini üstünden atmak adına ekranlarımıza kazandırılacak yeni bir soluk! ‘Konuklarımı en iyi ben misafir ederim’ iddiasıyla, kıyasıya rekabet edecek olan birbirlerine tamamen yabancı yarışmacıların çekişmeli çatışmacılığı büyük ihtimalle izleyiciye de çekici gelecektir.

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE; Star’ın ‘İbo Show’la program yenilikçiliğine soyunarak geçmişi tazelediği… ‘Şeref Sözü’nü finale yollayan Show TV’nin ‘Alev Alev’ diyerek dizi yarışını hararetlendirdiği ekranlarda yenilikler bitmek bilmiyor. Eskilerle yeniler arasında tercih yapmak da izleyiciye düşüyor.

Yeniliklerden güzellikler doğması temennisiyle…

Anibal GÜLEROĞLU

guleranibal@yahoo.com

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