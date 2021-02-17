Tazmanya Canavarı Gerçekten Yaşıyor mu?

Bana bir gün yolun Tazmanya’ya düşecek deseler sanırım inanmazdım. Ne yapılır ki Tazmanya’da? Eminim Tanzanya ile karıştıran çok kişi vardır. Tazmanya Avustralya’nın muhteşem güzellikte eyaletlerinden bir tanesi. Sevgili Adakitamızın adası. Bu bile onu çok özel bir kara parçası yapıyor. Bu günlerde en önemli detayı ise Kovidsiz bir alternatif olması. Huzur dünyanın diğer ucunda mı dersiniz?

Sizlere elbette Avustralya’nın da birçok şehrini tanıtacağım sonraki yazılarımda. Şimdiden 1 yıllık planımı hazırladım. Dünya sizin uçağa binmeye hazır olduğunuz kıvama gelir gelmez benim rotalarımı takip ederek maceralara atılabilirsiniz. Biz bu günlerde Avustralya Melbourne’de Kovidsiz 26. günümüzü yaşıyoruz. Dünyanın en sıkı kuralları olan karantinası ile Kovid’den kurtulduk. Çok nadir yurtdışından gelen kişilerde pozitif vakalar görülüyor ancak ülke girişinde kısıtlı alım ve 14 gün karantina uygulanıyor. Avustralya içinde seyahat edebiliyoruz. Ancak biraz da şans gerekiyor. Bir anda 1 vaka ile, evet sadece 1 vaka bile çıkması yeterli bazen, eyaletler birbirlerine aniden sınırları kapatabiliyor ve gittiğiniz yerde kalmanız ya da geri dönememeniz de olası plan dahilinde. Tazmanya Melbourne’e uçakla 1 saat ve vapur ile 10 saat. Biz eşimle arabalı vapuru tercih ederek arabamızı da alıp gitmeyi daha uygun gördük. Hem bütçe hem de rahatlık açısından. Direkt uçuş yaparak hem karavan hem de araba kiralaması da yapabilirsiniz.

Okyanus üzerinde ilerleyen gemide seyahat pek düz geçmese de sallanarak indik karaya. Akşam boyunca sallanmaya devam ettik. Tazmanya’ya girerken Kovid ve sınır kontrolleri sıkıca yapılıyor. Ateş ölçümleri, oturduğumuz yerin belgeleri ve yanımızda getirdiklerimiz inceleniyor. Adaya taze sebze, meyve, balık, et, tohum getirilmesi hem hastalık kontrolü hem de doğal yaşam korunması sebebiyle çok sıkı takip ediliyor. Kovidsiz olmasında diğer önemli etken nüfus dağılımı.

Tazmanya 68,401 km² üzerinde yaşayan 540.000 kişiden ibaret. Başkenti Hobart. Nüfusun 320.000’i burada yaşıyor. Geriye kalan insanlara düşen alanı düşünün.

En güzel ziyaret edilecek zaman Ocak-Şubat ayları. Bizim yarım kürede Aralık-Ocak-Şubat yaz bildiğiniz gibi. Aralık ayında henüz ısınmamış oluyor ama yılbaşını yaz ayında kutlamak isterseniz elbette tercih edebilirsiniz. Biz gezimizi Ocak ayında yaptık. Ani hava durumu değişiklikleri yaşanıyor. Melbourne’den alışkınız aslında bu tip değişikliklere ancak Tazmanya gerçekten bir kademe daha üstü Melbourne’un. Sizlere yapacağım mutlaka görülmesi gerekenler listesinde yer alacak olan Cradle Mountain’in etrafında gezerken sıcak bir hava ile başladık. Ardından bir sonbahar havası geldi. Sonra yeniden ilkbahar. Tam bir turu tamamlamak üzereydik ki dağın eteklerinde doluya yakalandık. Sırılsıklam bitirdik yürüyüşü inanılmaz eğlenceliydi.

Evet şimdi görsel şölenimiz başlasın!

Bay of Fires

Ateş Körfezi Türkçesi. Tazmanya'nın kuzeydoğu kıyısında, Binalong Körfezi'nden Eddystone Noktası'na uzanan bir koy. Sahildeki kumlar yanmış gibi göründüğü için bu ad verilmiş.

Cradle Mountain-Lake St Clair National Park

Cradle Mountain-Lake St Clair Ulusal Parkı, Hobart'ın 165 km kuzeybatısında, Tazmanya'nın Central Highlands bölgesinde yer alıyor. Parkta birçok yürüyüş parkuru var. İnanılmaz manzaralar ve bahsettiğim dakikalık değişen hava durumu ekstra gizem katıyor. Göl etrafını gezerken Black Forest, Kara Orman diye bahsedilen bir alandan da geçerken ürkeceksiniz. Baya mazaralı bir yürüyüş oldu bizim için. Ekstradan doğa bana gökkuşağı da göndererek beni sevindirdi.

Russell Falls

Russell Falls, Tazmanya'nın Central Highlands bölgesinde yer alıyor. Yakınında birkaç tane daha doğal park ve yürüyüş alanları var. Kolay yürüyüş rotaları ve harika manzaralar size yol boyunca eşlik edecek. Hem yürüdüğünüz yere bakmaya çalışıp hem de o muhteşem doğa karşısında ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz.

West Coast Wilderness Railway

Bu demir yolu farklı bir sistem ile çalışıyor. Abt raf sistemi deniliyor. Queenstown ve Strahan limanı arasındaki tek bağlantı olarak 1897'de faaliyete başlamış ve hala kullanılıyor. Dağlık arazi ve yağmur ormanlarına çıkan bu muhteşem tarihi gezide kendinizi bir filmin içerisinde hissedeceğinize eminim. Trenin içerisinde anlatım yapan görevliler bile müthiş!

Wineglass Bay

Tazmanya'da mutlaka görülmesi gereken plajlardan biri daha. Bazen yüzmeye gitmek için arabayı park edip 15-20 dklık yürüyüşler yapmanız gerekecek ancak saklı kalmış koyları keşfettikçe muhteşem hissedeceksiniz. Okyanusun hırçınlığından uzak, sakin, dalga bile olmayan koylar var. Tabii ki çok açılmadan köpek balıklarını da düşünerek yüzmelisiniz.

Biz burada bir de cruise tura katıldık. Yunuslar, fok balıkları, okyanus martıları hatta balinalar karşılayabilir sizi. Biz balinaya denk gelemedik. Antartika’ya yaklaştıkça doğal ortamlarında yaşayan çeşitli vahşi hayvanları görmek de çok başka bir deneyim yaşatacak!

Port Arthur Historic Site

Eski bir hapishanenin açık hava müzesine çevrilmiş hali. Tazmanya genel olarak UNESCO koruması altında. Bu yapıya da gözleri gibi bakmışlar. Girişte size kartlar verecekler ve o mahkumları bulup okumanız istenecek. Avustralya’yı anlatırken sizlere bahsedeceğim hapishaneler Avustralya’da yaşayan birçok insanın adakıta’ya ilk gelişini simgeliyor. Birçok kişi Büyük Britanya’dan mahkum olarak gönderilmiş Avustralya hapishanelerine. O dönemde ekmek de çalsalar, tişörtte, hatta sadece yaptığını düşünseler bile insanları sürgün ediyorlarmış. Bu hapishane de Avustralya tarihinin en önemli detaylarından bir tanesi.

Bridestowe Lavender Estate

Tazmanya’nın Nabowla şehrinde bulunan bir lavanta çiftliği. Çiftliğin, dünyadaki en büyük ticari ekim alanı olduğuna inanılıyor. Lavantadan yapılmış her çeşit ürüne ulaşabilirsiniz. Dondurmasından, sabununa, dudak kreminden, şapkasına her şey vardı. Uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasına mutlaka gitmelisiniz. Fotoğraflar anlatsın biraz!

Bicheno Blowhole

Zaman içerisinde kayaların aşınması ile bir delik oluşmuş. Çılgın okyanus suları geldikçe delikten dışarı metrelerce şu fışkırıyor. Hem çok eğlenceli hem de biraz korkunçtu. Bir parantez açıp Bicheno’dan da bahsetmek isterim. Harika bir yer mutlaka konaklanmalı. Bayıldım tek kelime ile. Huzurlu, sakin… Adeta bir tablo gibi!

Mona Müzesi

Hobart, Tazmanya'daki Berriedale yarımadasındaki Moorilla şaraphanesinde bulunan bir sanat müzesi. Güney Yarımküre'deki özel olarak finanse edilen en büyük müze. Mona birçok sanatçının eserini barındırıyor. Baya farklı bir müze. Mutlaka gidip görülmeli. Birkaç fotoğraf ekleyeceğim. Hobar’tan deniz yolu ile 20dk da ulaşılıyor. Müzik festivalleri de yapılıyor Mona’da. Belki de daha önce gördüğünüz hiçbir müzeye benzemiyor!

Taşmanian Devil Unzoo, Tazmanya Şeytanı Alanı

Hayvanat bahçesi olmayan, bakıma muhtaç hayvanlara bakılan ve açık alanda rahatça gezdikleri bir yer. Bu yüzden ismi de Unzoo. Hayvanat bahçesinin tersi. Burada ünlü Tazmanya Canavarı aslında Tazmanya Şeytanı’nı görebileceksiniz. Hem de bir sürü! Üstelik bonus olarak da Kangurulara yemek verme hakkınız da olacak. Elinizden beslenmeleri çok güzel!

Biz Tazmanya’da 14 gün kalarak adayı tam bir turla gezdik. Aslında anlatmam gereken çok fazla yer var! Şimdilik bunları sizlerle paylaşayım ve Tazmanya Canavarı olmasa da Tazmanya Şeytanı gerçekten var. Vahşi ve insanlardan uzak bir hayvan. Etçil. Karşılaşmamak daha iyi sanırım. Etrafta yollarda görmek olası. Önceden yol kenarındaki levhalarla uyarıyorlar. Son olarak da eklemek istediğim sabah gün doğarken ve gün battıktan sonra seyahat çok zor. Kangurular ve diğer vahşi hayvanlar yollara çıktığı için araba kullanmak çok zor. Tavsiyem bu saatlerde yolda olmamanız. Bir de yaz ayı dediğime bakmayın bir anda 9 dereceye de düşebiliyor mutlaka hazırlıklı gelin.

Tazmanya gercekten muhtesem ve kesinlikle kesfetmeye değer! Bir karavan kiralayın valizleri alın gelin 3 ay gezin bitmez!

instagram.com/anilinguncesi

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere!

Diğer yarım küreden sevgiler!