Gezegenin isyanını duyan yeşil festival

Gerçekten çok korkuyorum. Tam hayatı ucundan bucağından yakalamaya başlamışken, ufak ufak “normale döner miyiz acaba?” derken yeniden Kovid-19’un tokadını yemekten, birbirimizle kurduğumuz mesafeli de olsa bağı kaybetmekten. Bir de bazılarına nedense lüks geliyor ama yeni yeni hareketlenmeye başlayan sanatın, tiyatronun, müziğin, sinemanın üzerine bir kez daha Kovid-19 toprağı serpilmesi ihtimalinden.

Bir, hayatımız çok eksik, çok yavan, çok güdük kaldı böyle. İki, sektördeki insanların nefes alacak hali kalmadı. Biz “Aman sonbaharda ikinci dalga gelecekmiş, kış çok çetin geçecekmiş, şimdi gezebildiğimiz kadar gezelim” diye kendimizi kalabalıkların ortasına attıkça da bunun uzak bir ihtimal olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Rakamlar biz açıp bakmadığımız, yüz vermediğimiz zaman düşmüyor, keşke düşse. Hala daha “Ben koronaya inanmıyorum” cümlesini duyduğum oluyor. İnsaf gerçekten.

Şimdi bu iç karartıcı girizgahtan sonra aslında birtakım güzelliklerden söz etmek niyetindeyim. Uzun bir sessizlikten sonra oyunlar, konserler, gösteriler parklarda, bahçelerde, açıkhava sahnelerinde seyirciyle buluşuyor artık. Antalya’da Yaşam Parkı içindeki Antalya Açıkhava, İzmir’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Ankara’da CerModern birçok topluluğu ağırlıyor. İstanbul’da Küçükçiftlik Park’ta şahane bir bahçe tiyatrosu kuruldu ve zor zamanlar geçiren tiyatrolar perdelerini burada açıyor. Bu hafta Baba Sahne Perşembe Cuma “Bir Baba Hamlet”i, cumartesi “Basit Bir Ev Kazası”nı oynayacak örneğin. Ekimin ilk haftasının sonuna kadar da oyunlar sürecek.

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro aynı şekilde eylül sonuna kadar oyunlar ve konserlerle şenleniyor. Bugün Füsun Demirel “Şişman Güzeldir”i oynayacak, yarın Kadıköy Theatron “Stupid F**cking Bird”ü, Perşembe Tiyatro Alesta “Beş Sevim Apartmanı”nı. Programı takip edin, mutlaka sezonda kaçırdığınız bir oyunu “sosyal ve mesafeli” festivalde yakalarsınız.

Son olarak bir güzel haber daha: 17. Gümüşlük Müzik Festivali Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte “Türkiye’nin ilk yeşil festivali” sıfatını da adının önüne ekleyerek bugün başlıyor. Nedir yeşil festival? Gezegenin isyanına kulak veren ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleştirilen bir festival. Tüm enerjisi Hollandalı enerji firması Volta Energy’nin güneş panelleri vasıtasıyla sağlanıyor. Sanat Yönetmeni Eren Levendoğlu “Başlangıcından bu yana festivalimiz çevresel sorunlara değinen ve bu konuda farkındalık yaratan örnek bir platform olmaya çalıştı. Bundan sonra da sürdürülebilir yaşam sözümüzle pek çok ülkede var olan çevre dostu festivaller ağını Türkiye’de de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diyor.

Bir ay sürecek festival bu akşam tüm sağlık önlemleri eşliğinde Rosanne Philippens & Michail Lifits konseriyle açılıyor. Bu kez bir de film seçkisi eklemiş programına. Başka Sinema direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan filmler gösterilecek, Antik Taş Ocağı’ndaki Yeşil Perde Taşta ve denizin dibindeki festival mekanına kurulan Yeşil Perde Suda gösterimlerinde. Çarşamba ‘Taşta’ “Ve Sonra Dans Ettik” var, Perşembe “Parazit”. Ayvalık Film Festivali bu yıl Kovid-19 engeline takılmışken teselli armağanı.