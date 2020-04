Karantina mı, kişisel gelişim kampı mı?

Klişelere sığınmış olacağım ama çare yok, bütün hayatımızı olabildiğince evlerimize sığdırmaya çalıştığımız günlerdeyiz. Zaten evde zaman geçirmeye alışık biri olsanız bile istediğiniz o kapıdan çıkamayacak olmak insana bir sıkışmışlık duygusu veriyor.



Her şeyi geçtim, sosyal varlıklarız ve sevdiklerimizle bir arada olamamak bile yeterince can sıkıcı.



Bu yüzden “Kişisel gelişim kampına mı girdiniz birader, karantina bu, karantina” diye azar işitme pahasına her zaman yapmadığımız bir şeyler yaparak, yeni bir şeyler öğrenerek, bir hobi edinerek bu ne kadar süreceğini bilemediğimiz zamanı anlamlı, faydalı, en azından kabul edilebilir kılmaya çalışıyoruz.

Oturup durmaktan sağımız solumuz ağrıdığı için hareket etmeye ihtiyaç duyuyor, spor yapmak için bir türlü motive olamayan insanlar olarak online derslerde buluşuyoruz. Lokantaya gidemediğimiz, dışarıdan yemek söyleyemediğimiz için her gün yemek yapmak zorunda kalıyor, bu konuda birbirimizle bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Kimse yaza bikini vücudu hazırlamıyor yani, sakin olun, hayatı delirmeden sürdürmeye çalışıyor insanlar. Kaldı ki isteyen de hazırlar, kime ne?



Gene kimse kızmazsa, hep isteyip işten güçten fırsat bulamadığınız bir eğitime katılmak için ideal bir zaman mesela. Şahsen benim gözüm, Ebru Nihan Celkan’ın 25 Nisan’da The School of Life’ta gerçekleşecek “Yazarak İyileşmek” atölyesinde. 16 Nisan’da da “Dört Duvar Arasında Üretkenlik” atöyesi olacak, meraklılarına. Muhtelif alanlarda zengin bir online programı var ‘Hayat Okulu’nun, belki içlerinden biri ilginizi çeker.

Şu sıralar favori gezinti alanım ise yine çok çeşitli alanlarda eğitimler sunan Neo Skola. Gazeteciliğin temel ilkelerini Tuğrul Eryılmaz’dan dinlemek, sadece bu işi yapacak gençler için değil meslek hayatının önemli bir kısmını onun yanında geçirmiş ama okulda öğrencisi olamamış benim gibiler için bile bulunmaz nimet mesela.

Çağımıza çok uygun Komplo Teorileri Tarihi’ni Özgür Mumcu, Amerikan, Avrupa ve Dünya Sineması Tarihi’ni Mehmer Açar anlatıyor. Efsane spikerimiz Mehpare Çelik diksiyon, Norm Coffee’nin işletmecisi Cem Bozkuş baristalık öğretiyor.



Ayrıca sağlık konusunda da kulaktan dolma bilgiler edinip yaymak yerine merak ettiklerimizin cevabını uzmanlardan almak için zengin bir kaynak Neo Skola. Örneğin Meme Vakfı Başkanı Can Gürbüz’ün kanser konusundaki eğitimi son derece değerli bilgiler içeriyor. Gayet kapsamlı da bir ücretsiz koronavirüs eğitimleri var. Doç. Dr. Defne Eraslan Doğum Sonrası Dönemde Psikoloji, Prof. Dr. Selçuk Şirin Çocuk Gelişimi üzerine eğitimler veriyor. Farklı ilgi alanlarına hitap edecek başka eğitimler de mevcut.



Evet, dünya olarak çok endişe verici bir dönem geçiriyoruz. Evet, maalesef çevremizde hastalık kol geziyor, kayıplarımız var. Ama şayet insanlara yardım edebilme kudretine sahip sağlık çalışanları değilsek, elimizden oturup beklemek dışında bir şey gelmiyorsa, birbirimizi suçlayıp aynı kaderi paylaştığımız insanlarla didişmek yerine, kendimizi oyalayacak, görece olarak iyi gelecek etkinliklere yönelmemiz daha faydalı bir seçenek değil mi?