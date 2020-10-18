Kadın siyasetçiler dekolte giyer mi?

Siyaset dekolteyi kaldırır mı? Bu soruya Paris’te uzun yıllar yaşamış Servetifünun Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin’in bir sözüyle yanıt vereyim: “İyi bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur”





Dünyanın en genç kadın başbakanı Sanna Marin’in, sosyal medya hesabında paylaştığı göğüs dekolteli fotoğrafı, sadece ülkesi Finlandiya’da değil, dünya medyasında da haberlere konu oldu. Sosyal medyada bir kesim siyasetçilerin dekolte kıyafet giymesini doğru bulmazken, benzer kıyafetlerle aynı pozu veren kadınlar, Başbakan’a destek yağdırdı. Bir kadın siyasetçinin dekoltesiyle haber olması ilk mi? Değil!

Hillary Clinton’ın çatalı

2007’de Washington Post; başkanlık seçiminin en iddialı adaylarından biri olan Hillary Clinton’ın Senato’da yaptığı bir konuşma sırasında göğüs çatalının görünmesini haber yaptı. Pulitzer ödüllü moda yazarı Robin Givhan, köşe yazısında şöyle diyordu: “İlk kez muhafazakâr senatomuzda seksüalite ve feminenliğe doğru küçük bir adım attık. Ancak bunun Hillary’den geleceğini açıkçası beklemiyordum. Kısa kollu giydiğine bile şahit olmadık. Hatta ‘seksi’nin s’sini bile unuttuk. Ama dün, Hillary’yi izlerken kendimi bir röntgenci gibi hissettim. Sanki bakılmaması gereken özel bir bölgeye yasadışı bir şekilde gizlice göz atıyormuş gibiydim. Ama ben dekolte göstermenin kadını bir obje haline dönüştürdüğünü düşünmüyorum. İnsanın kendisine güveninin ve kendisiyle barışık olmasının simgesi de olabilir. Bir kadının hem seksi hem de akıllı ve otoriter olabileceğinin bir göstergesidir.”

Washington Post tarihinde görülmemiş bir okuyucu yorumuna maruz kaldığını açıkladı. Hillary’nin konuşmasına değil, dekoltesine yarım sayfa ayrılmasına yönelik protestolar artınca gazetenin ombudsmanı devreye girdi ve o da dedi ki: “Hillary’nin rakibi Barack Obama’nın mayolu fotoğrafını yayınladığımızda hiç sesiniz çıkmamıştı… Bir başkan adayı olan Hillary Clinton giyinişi dâhil hayatının her yönüyle ön plandadır. Bu nedenle dekoltesi bizim için haber değeri taşımaktadır. Yazarımızın arkasındayız.” Siyaseti erkeklerden farklı yapmayı denememekle eleştirilen Hillary, bu dekoltesi yüzünden BBC’ye de “Hillary seksi mi?” başlığıyla konu olacaktı.

Merkel’in göğüs dekoltesi

Aynı tarihlerde bir rahibin kızı olan Almanya Başbakanı Angela Merkel de Oslo Opera binasının açılışını yapıyordu. Oldukça açık bir göğüs dekoltesiyle… Amerikan medyasının aksine Alman medyası, Merkel’in dekoltesini hiçbir şekilde habere konu dahi etmedi. Opera binasına ilişkin bilgilere yer verdi. Ve operadaki Merkel’i “zarif” olarak yorumlamakla yetindi. Ancak Merkel’in dekoltesi Türk medyasında adeta bir şok etkisi yarattı. Öyle ki; “Merkel’in opera çatalı” başlığıyla gazeteler habere geniş yer verdi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi adayı olarak seçimlere katılan Vera Lengsfeld, Merkel’in bu dekolteli fotoğrafını ve yine kendisinin dekolteli fotoğrafını yan yana koyarak bunu kendisine seçim afişi yaptı ve afişte “Daha fazlasını sunuyoruz” sloganına yer verdi.

Royal’ın kısa etekleri

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Nicolas Sarkozy’ye karşı yarışan siyasetçi Segolene Royal’in vücut hatlarını ön plana çıkaran kıyafet ve kısa eteklerini de unutmamak lazım. O da kıyafetleriyle medyanın odağındaydı. O da bir siyasetçi olarak bikinisiyle paparazzilere yakalanmıştı. Ama Royal’e de Fransız argosuyla “Bu kadar yeter” anlamına gelen “La Barbe” adında bir feminist grup destek verdi. Onlar da erkek egemen yapının hiç değişmediğini, medya ve politika içinde yer alan cinsiyetçi yapıyı eleştirdi. Ve gittikleri her yerde bıyık takarak erkekleri protesto ettiler.

Kefalogianni’nin dekoltesi

2017 yılında da Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Yunanistan İstanbul Turizm Ofisi’nin açılışı onuruna özel bir resepsiyon düzenledi. O da, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos’un da bulunduğu resepsiyonda geniş göğüs dekolteli kıyafetiyle haber oldu.

Görünen o ki; dünyanın neresinde olursa olsun; bir kadın siyasetçinin, bir konserde, bir opera açılışında ya da bir resepsiyonda dahi, giydiği kıyafetin dekoltesi, hâlâ tartışma konusu edilebiliyor. Oysa özellikle genç nesil siyasetçiler için, kıyafet seçiminde alışılagelen tercihler giderek değişiyor. Çoğu “ciddi” ama rahat giysileri tercih ediyor. Ve belli ki; bu yeni tarz, çoğu seçmen üzerinde de pozitif anlamda etki yaratıyor. Dolayısıyla ciddi görünüm için siyah ve lacivert ağırlıklı giyinen siyasetçi profili sadece kadınlar için değil erkekler için de değişti.

Peki, bir gazeteci için sorun; bir siyasetçinin giydiği kıyafetin dekolte olmasında mı? Yoksa nerede giyinmiş olursa olsun dekoltesinin habere konu olmasında mı?

Peki, siyaset dekolteyi kaldırır mı? Bu soruya Paris’te uzun yıllar yaşamış Servetifünun Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Cenap Şahabettin’in bir sözüyle yanıt vereyim:

“İyi bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.”