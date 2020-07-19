Alaçatı’da neler oluyor?

Alaçatı’ya pandemi hiç uğramamış gibi, Alaçatı eski sakin haline dönecek diye beklenirken köyün içi yine tıklım tıklım! Ama tabii sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz çok güzel mekânlar da var. Kısa bir Alaçatı ve Urla turuna çıkıyoruz

Bodrum’dan sonra sırada Alaçatı ve Urla var. Bodrum’daki hissiyat “Bodrum’da koronavirüs yokmuş!” gibiydi, Alaçatı’da ise sanki kimsenin pandemiden haberi yokmuş gibi. Daracık sokaklarda herkes üst üste, bırakın sosyal mesafeyi, birbirine çarpmadan sokağın bir ucundan diğerine yürümek bile mümkün değil. Tabii bunun nedeni insanlardan çok, yüzölçümü. Bu durumda kalabalığa karışmadan da şahane bir Alaçatı tatili yapmak mümkün. Özellikle de Alaçatı’nın en popüler otelleri The Stay Warehouse ve Alavya’da.

İşte mekânlarda durum

The Stay Warehouse, köyün içinde yer almaması ve geniş bahçesiyle bu durumda daha da avantajlı, tabii bir de yetişkin oteli olmasıyla. Burada tüm günü havuz başında geçirip akşam güzel bir yemeğe giderek bütün tatilinizi nispeten izole bir şekilde geçirmek de mümkün. Ama plaja da gitmek istiyorsanız Plage Isolée’de otelin özel bir iskelesi de var.

Balıkçı Niyazi, erken bir akşam yemeği için, aynı plajdaki bu mekâna geçiliyor. Köyün yerlilerinin favorisi Niyazi, mezeleri kadar balık pişirmesi de başarılı. Bakarsınız yakında İstanbul’a da gelir.

Plajlarla devam edelim; Ovacık’taki Before Sunset ve Dalyan’daki Momo hâlâ en popüler yerler. Bu yaz happy hour partiler yerine günbatımı partileri var.

Akşam yemeği ve alışveriş

Agrilia, Alavya’nın içine taşındığı zaman yerini buldu demiştik, şimdi otelin arka girişi sayesinde köyün kalabalığına karışmadan akşam yemeğine gitmek mümkün.

Ferdi Baba, Kapari, Kolburano’s, Yek gibi sevilen restoranlar da bu yaz aynı şekilde devam ediyor; bir tek Yek’in şefi ve kurucusu Kemal Demirasal Londra’da yeni işinin başında.

Asma Yaprağı, iyi yemek sevenlerin favorisi. Ovacık yolundaki yeni yerine taşınan Asma Yaprağı’na giden bir daha gidiyor.

Alışveriş için favorim farklı tasarımcı ve sanatçıların işlerini bir araya getiren Eski Tütün Dükkânı gittiğimde kapalıydı, umarım yakında açılır.

Bazen’de güzel bileklikler var. Lisa Corti’de yine her şey çok güzel ama fiyatlar yüksek. Lisa Corti kumaşlardan maskeler bile yapılmış bu sezon, elbisenizle takım maskeler bile var.

Tabii alışverişe çıkmışken Veli Usta’dan karadut ve İmren’den sakızlı dondurma almayı da unutmamak lazım.

Gece hayatı

Geceler, elbette geçen yaza göre çok daha sakin geçiyor; gece yarısı müzik bitiyor.

Köyün içinde Üst Kat popüler.

Alaçatı’nın en güzel özelliklerinden biri de yüksek sesli müzik yapan yerleri kınadıkları #alacati75desibel kampanyasıydı.

İşte hayat tuhaf! Pandemi ile dünya düzeni değişti ama köyün en büyük sorunu bu yaz kendiliğinden çözüldü.

Urla’ya neden gitmeli?

Alaçatı’dan Bodrum’a dönüşte Urla’ya uğruyoruz. Daha önce Soho House’da yemeklerini tadabildiğim şef Osman Sezener’in restoranı Od Urla en çok gitmek istediğim yerler arasındaydı. Şef Osman Sezener, restorancı bir aileden geliyor, İzmir’in meşhur Pizza Venedik’I ve Venedik Catering’in de başında.

Urla gibi gastronomi ile öne çıkan bir yerde şef restoranlarının açılması, çoğalması sevindirici. Ege’yi çok iyi tanıyan, malzemeleri iyi bilen bir şefin restoranında mevsimin en taze lezzetleri ön planda oluyor. Zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçede, yüksek tavanlı tamamen cam, şık bir restoran Od Urla.

Daha iyi izleyebilmek için içerideki odun fırınlı geniş açık mutfağı çevreleyen dev şef masasına kuruluyoruz ve neredeyse bütün menüyü söylüyoruz, hatta ertesi gün değişecek yeni menüden de tadımlar yapıyoruz, tabii bu arada bol bol yemek fotoğrafı çekiyoruz. Sadece yemekler değil, el yapımı tabaklar ve şık sunumlar da etkileyici. Od Urla’nın enerjisi çok iyi, sırf bunun için bile Urla’ya gidilir.

Gitmişken kalmak isterseniz nefis bahçelerinde misafirhaneleri de var. Diğer popüler Urla mekânları ise Vino Locale ve Hiç. Şimdi bir de geçen hafta açılan şef restoranı ve odalarıyla dikkat çeken Teruar Urla eklendi. En yakın zamanda Teruar Urla’yı da görmek lazım.