Artık Guggenheim’ın sorunu

Geçen yıl Art Basel Miami’nin en çok konuşulan sanat eseri, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın Perratonin Galeri’nin standında sergilediği ve fuar ziyaretçilerinin önünde selfie çekmeye doyamadığı, ‘Comedian’ başlıklı, duvara bantlanmış muz çalışmasıydı.

Performans sanatçısı David Datuna, fuar sırasında duvardaki muzlardan birini yemiş ve “Bu vandalizm değil, benim ‘Aç Sanatçı’ başlıklı sanat performansım” demişti.

Hatırlarsınız, Nusret bile bu durumdan esinlenerek, Miami’deki restoranının duvarına pirzola bantlayıp altına 1 milyar 250 milyon dolarlık bir etiket koymuştu.

Tüm bu tartışmalara rağmen 3 edisyonu olan ‘Comedian’ adlı eserin her biri 150 bin dolara satıldı ve hatta eseri alan koleksiyonere muz çürüyeceği için muz ve bant yerine eserin belgesi ve nasıl asılacağı konusunda 14 sayfalık bir kullanım kılavuzu verildi.

Eseri almak isteyenlerden biri de tartışmalı işleriyle bilinen İngiliz çağdaş sanatçı Damien Hirst’tü.

Damien Hirst istenilen eseri karşılığında bu eserin bir edisyonunu almak için teklif verdiğinde reddedildi.

Bunun üzerine Damien Hirst evinde bir muzu duvara bantlayarak verdiği pozu kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı ve bu eserden ne kadar etkilendiğini ve ona sahip olmayı çok istediğini anlattı.

İşte şimdi bu çok tartışılan eser, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner tarafından, New York’taki Guggenheim Müzesi’ne hediye edildi.

Sanat eleştirmeni Robert Storr’a göre “Maurizio Cattelan’ın işi Andy Warhol’un yaptığının tam aksi. Warhol, herkesin aldığı Coca Cola’nın aynı fiyat olduğunu, en zenginin de en zor durumda olanın da aynı ürün için aynı fiyatı ödediğini iddia ediyordu. Oysa, Maurizio Cattelan’ın eseri bir muza varlıklı bir koleksiyonerin çok daha fazla ödeyebileceğinin canlı kanıtı”.

Şimdi ise “Bu, sanat eseri mi değil mi?” diye bitmek bilmeyen tartışmalara konu olan ‘Comedian’ Guggenheim Müzesi’nin sorunu haline geldi.

Guggenheim yetkilileri, eseri sergileyip sergilemeyecekleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı, ama “En azından depoda yer tutmayacak” demekle yetindiler.

Daha ne desinler?

Bakarsınız bir Damien Hirst eseriyle değiş tokuş ederler.

Edinburgh’dan İstanbul’a: Fringe

Bu hafta bir çevrimiçi festival daha var takip etmemiz gereken.

Yıllardır en çok gitmek istediğim tiyatro, dans ve performans festivali Edinburgh’da yapılan Fringe.

Fringe, geçen yıl İstanbul’a geldiğinde artık Edinburgh’a gitmeden izleyebileceğimiz için şanslıyız diyordum.

Şimdi ise İstanbul Fringe Festival 21 - 27 Eylül tarihlerinde YouTube, WhatsApp, Zoom ve sosyal medya mecralarında gerçekleşecek.

Önceki akşam ENKA Sanat’ın sponsorluğundaki dijital açılışta, Işıl Bıçakçı Dance Projects’in “Hal / Status” performansı YouTube kanalında yayımlandı.

Programda birçok tiyatro, dans ve performans gösterileri var, takip etmekte fayda var.

Kaçırılmaması gereken festival

İstanbul Müzik Festivali çevrimiçi olarak başladı.

İKSV YouTube kanalında yayımlanan açılış konserinde Özbek şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik etti.

Konser tüm Türkiye’den ve yurt dışından ücretsiz izlenebildi.

5 Ekim’e kadar her akşam saat 20.00’de yeni bir konser online.iksv.org/muzik adresinde erişime açılacak ve bir ay boyunca izlenebilecek.

Çevrimiçi düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu haftaki programında, senfonik eserlerden oda müziğine, geleneksel müziğin örneklerinden klezmere renkli bir repertuvar yer alıyor.

Bu akşam Festival Orkestrası ve Cem Mansur, yarın akşam ‘Philharmonix’ Viyana/Berlin Müzik Kulübü, 24 Eylül’de Wiener Akademie ‘Beethoven Gala’, 25 Eylül’de Oda Müziğinin Yıldızları: Ensemble Kheops, 26 Eylül’de Tekfen Filarmoni Orkestrası & Anna Tifu ve 27 Eylül’de ‘Pastorale Alla Turca’ konserleri gerçekleşecek.

Kaçırmayın!