Bu kitaptan öğrenecek çok şey var!

Tesla ve SpaceX ile sık sık adından söz ettiren Elon Musk’ın 72 yaşındaki süpermodel annesi Maye Musk. Maye Musk’ın “Bir Kadın Plan Yaparsa-Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler” başlıklı kitabının Türkçesi bu hafta yayımlandı

Bir kadın gazeteci, Daily Beast adlı haber sitesinde Elon Musk’ı eleştirmenin artık mümkün olmadığını, çünkü en küçük eleştiride bile milyonlarca takipçisini kadın gazetecilere karşı kışkırtmak için kullandığını söyledi ve Musk’ı kadın gazetecilere ve bilime saygısızlıkla suçladı. Elon Musk, iddiaları gülünç bulduğunu söylese de başta takipçilerini kadın gazeteciye yağdırdıkları küfürler ve hakaretler konusunda uyarmadı. Ta ki annesi Maye Musk, “Ben seni bilim kadınları arasında, bilime ve kadınlara saygılı yetiştirdim; bu yalan haberlerin kadınlara düşmanlık meselesi haline getirilmesinden utanç duyulmalı” diye bir tweet atana kadar! Daha sonra Elon Musk da takipçilerini kendisini eleştirenlere hakarette bulunmamaları konusunda uyardı ama doğrusu artık çok geçti, takipçileri ona toz kondurmamakta kararlıydı.

Malum, Elon Musk, PayPal, Solar City, Tesla ve SpaceX ile hepimizi kendisine bağlamayı başardı. Tabii, Anıtkabir’den paylaştığı fotoğrafın da kalbimizde ayrı bir yeri var. Erkek kardeşi Kimbal’ın Nextdoor Eatery ve The Kitchen ile gıda konusundaki sosyal yardım çalışmalarına, kız kardeşi Tosca’nın film platformu Passionflix’ine kadar Musk ailesinin her bireyini tek tek izlemekteyiz.

En çok ilgimi çeken ise 72 yaşındaki süpermodel annesi Maye Musk… Maye Musk’ın “Bir Kadın Plan Yaparsa-Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler” başlıklı kitabının Türkçesi bu hafta Destek Yayınları tarafından yayımlandı. Sosyal medyayı çok iyi kullanan Maye Musk, kitabının Türkçe kapağını takipçileriyle paylaştı ve Türkiye’den rekor sayıda destek, yorum, alkış emojisi ve tabii “like” aldı. Karlie Kloss, Christie Brinkley, Diane von Furstenberg gibi moda dünyasından birçok isim kitabı tavsiye etti. Kitabın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri beyaz saçın yeni sarışın olduğunu söylediği ve modellik macerasını anlattığı bölüm. 15 yaşında modellik yapmaya başlıyor Maye Musk, zaten 18 yaşından sonra bu işin yapılamayacağını düşünerek. Tek başına 3 çocuğuna bakmak zorunda kaldığı için bir yandan beslenme uzmanlığı yapıyor, ara ara da para kazanmak için modellik yapıyor. Daha 30 yaşında onu gelinin annesi rollerine sokuyorlar, 42 yaşında üniversitede doktorasını yaparken anneanne rolünde buluyor kendini.

New York’ta anlaştığı ajans ona hiç iş getirmeyince 59 yaşında saçlarını boyamayı bırakmaya karar veriyor ve kısacık kestiriyor. İşte ne olduysa bundan sonra oluyor. Önce Time dergisine kapak oluyor, daha sonra 61 yaşında New York dergisine hamile kapak oluyor, gerçekten hamile değil tabii ama yeterince inandırıcı görünüyor. Bunun üzerine hâlâ modellik kariyerine devam edebileceğini anlayıp, ona artık çok yaşlı olduğunu, kimsenin onunla çalışmak istemediğini söyleyen ajansıyla yollarını ayırmaya karar veriyor ve işte kendi planını yapıyor, daha küçük bir ajansla çalışmaya başlıyor.

Eğlenceli, samimi ve gerçekçi

Tüm bunların sonunda, tabii Elon Musk fırtınasının da etkisiyle, 67 yaşında New York Moda Haftası’nda ilk defa podyumda yürüyor, kendisinden 45-50 yaş küçük modellerle. Ve doğrusu hepsinden iyi gözüküyor. 69 yaşında ise Cover Girl markasının yüzü oluyor, birçok moda dergisinin kapağında yer alıyor. Şimdi 72 yaşında ve kitabında da dediği gibi her şey plan yapmakla başlıyor. Eğlenceli, samimi ve gerçekçi bir kitap.

Okumakta fayda var!