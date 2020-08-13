Çağdaş sanat takvimi Fransa’da başlayacak

Art Basel’den Frieze Londra’ya tüm sanat fuarları pandemi nedeniyle iptal edilirken, sanat fuarlarıyla ilgili ilk sevindirici haber Fransa’dan geldi.

Fransa, Eylül başı itibariyle 5 binden fazla kişinin katılabileceği büyük etkinliklere izin vereceğini açıkladı.

Hatta özel izinle 15 Ağustos’tan itibaren bile büyük etkinlikler yapılabilecek.

Böylece tam 6 ay sonra, Avrupa’da pandemi sonrası ilk çağdaş sanat etkinliği Art Paris olacak.

Art Paris, 10-13 Eylül’de Grand Palais’de yapılacak.

Perrotin gibi büyük galerilerin de bu yıl yeni eklendiği, 112 galerinin katılacağı fuar pandemi sonrası ilk defa bu ölçekte bir etkinlik yapılacağı için tüm dünya için önemli bir deneme de olacak aslında.

Tabii gerekli tüm önlemler alındı, organizatörler 45 metre yüksekliğindeki kubbesiyle geniş alan sağlayan Grand Palais’ye aynı anda 3 binden fazla kişinin gelmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Stantlar arasındaki mesafeler de artırıldı, ayrıca ziyaretçiler fuarı gezerken maske takmak zorunda.

Ayrıca VIP açılışı tam 5 güne yayılacak, fuar 9 Eylül’den itibaren her sabah 10.00’dan 13.00’e kadar sadece VIP ziyaretçilere açık olacak.

Ayrıca FIAC’ın da Ekim ayında Grand Palais’ye dönmesi bekleniyor.

Geçen yıl 5 günde 74 bin 580 kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl gerçekleşip gerçekleşme-yeceğine yaz sonunda karar verecek ve planlarını Eylül’de açıklayacak.

Bu, FIAC’ın Grand Palais’de yapılan son edisyonu olacak.

Çünkü Grand Palais tadilata gireceği için FIAC 2021 ve 2022 Eyfel Kulesi yakınında geçici bir mekâna taşınacak.

35 galerinin katılacağı Paris Internationale ise 20-24 Ekim’de yapılacak, ama henüz pandemi şartlarına uygun bir mekân arayışları devam ediyor.

Ayrıca fuarın bir de çevrimiçi edisyonu olacak ve katılım fiyatları geçen yıla oranla epey düşmüş durumda.

Art Basel Eylül’e ertelediği Basel edisyonunu iptal ederken Avusturya’nın en büyük fuarı Vienna Contemporary ise planlandığı gibi 24-27 Eylül’de gerçekleşecek.

Londra’da ise Regent’s Park’ta yapılan Frieze çağdaş sanat fuarı iptal edilirken, pandemi sonrası gerçekleşecek ilk çağdaş sanat fuarı ise 1-54.

Afrikalı çağdaş sanatçıların işlerini tanıtan fuar kışın da Marakeş’te La Mamounia’da gerçekleşiyor.

1-54, 8-10 Ekim’de Somerset House’da yapılacak.

Ayrıca çevrimiçi edisyonu da olacak.

Photo London ise 7-11 Ekim’de Gray’s Inn Gardens’da yapılacak.

Tabii bunlar şimdilik planlananlar, umalım tüm planlar Eylül’de gerçekleşebilsin.

Kendi fuarlarını yarattılar



Çağdaş sanat takvimindeki etkinliklerin çoğu pandemi nedeniyle iptal olunca, bazı galericilerin iş başına düştü.

Hollandalı büyük ustaların eserlerini en çok Frieze Masters, TEFAF New York ve La Biennale Paris’te satan tam 6 sanat galerisi bu fuarların iptal edilmesi sonucunda bir araya gelip kendi mütevazı sanat fuarlarını yapmaya karar verdi.



The Art Affair adını verdikleri fuar Amsterdam’da bir otelde yapılacak.

Pandemi sonrası büyük fuarlar yerine daha küçük etkinliklerin öne çıkacağı düşüncesiyle galeriler güçlerini birleştirmeye karar vermiş.

3-6 Eylül’de Amsterdam’da Hilton otelinin balo salonunda gerçekleşecek mini fuara aynı anda sadece 40 ziyaretçi alınacak.



Geçen mart ayında birçok koleksiyoner, sanatçı ve sanat galericisinin Kovid 19’a yakalandığı TEFAF Maastricht’in ise bu yıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsiz.