Çağdaş sanat takvimine dijital başlangıç

Çağdaş sanat takvimi her yaz sonrası ekim ayında Londra’da Regent’s Park’ta gerçekleşen Frieze London ve Frieze Masters ile başlardı.

Bu yıl ise Frieze yönetimi uzun tartışmalar sonrası geçen hafta fuarı iptal kararı aldı.

Hatırlarsınız, Kovid-19 nedeniyle Şubat 2020’de çağdaş sanat fuarları ikiye bölündü.

Frieze Los Angeles’ın ikinci edisyonu gerçekleşti, Oscarlardan hemen sonra sanat koleksiyonerleri, galericiler ve çağdaş sanatçılar Los Angeles’ta buluştu.

Şubat sonunda ise mart ayında gerçekleşecek Art Basel Hong Kong iptal edildi.

Daha sonra ise Mart’ta New York’ta Armoury ve Volta çağdaş sanat fuarları gerçekleşti ama pandemi nedeniyle fuarlar sönük geçti, önceki yıllardaki gibi bir kalabalığı toplayamadı.

İşte tam da o günlerde Art Basel yönetimi ‘Online Viewing Rooms’ ile çevrimiçi bir fuar düzenleyeceğini duyurdu, sanat fuarlarındaki dijitalleşme furyası da böyle başladı.

Başta yaşanan teknik aksaklıklara rağmen fuar başarıyla sonuçlandı ve başkalarına da örnek oldu.

Daha sonra ise sırada Frieze New York vardı.

Londra’da 1991’de bir kültür-sanat dergisi olarak başlayan Frieze, daha sonra ise her yıl farklı zamanlarda Londra ve New York’ta düzenlenen çok önemli bir sanat fuarı haline geldi.

Geçen yıl ise fuarı Los Angeles’a da taşıdılar.

Malum, sanat koleksiyonerleri için eserleri Frieze’den almak da artık bir artı değer. Koleksiyonerlerin bir sanat eserini neden özellikle Frieze’den almayı tercih ettiklerini, Frieze’in bir ölçü ya da sanatla tanışma aracı olup olmadığını daha önce kurucusu Matthew Slotover ile konuşmuştum.

Frieze New York 2020’nin çevrimiçi edisyonu Frieze Viewing Room mobil uygulama ve internet sitesinde 8-15 Mayıs’ta gerçekleşti.

Tam 200 galerinin stantları çevrimiçi gezildi.

Üstelik artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sanat eserlerini koleksiyonerlerin kendi evlerinin ölçülerinde görmesi de mümkün oldu.

Şimdi ise Frieze Viewing Room’un ikinci edisyonu Frieze Londra tarihlerinde 7-11 Ekim’de gerçekleşecek.

Yeni kültür sanat merkezi: Fişekhane

İstanbul yeni bir kültür-sanat yeri kazanıyor.

Fişekhane, Büyükyalı’da tarihi bir binada değişik içerikleriyle hayatımıza girmeye hazırlanıyor.

Bugün Fişekhane’de Contemporary Istanbul Vakfı Cocoon adlı mekânını açıyor.

Art On ile birlikte, Gökşen Buğra küratörlüğünde ‘Kozayı örmek’ adlı sergiyle.

Peki ama sergide hangi sanatçıların işlerini görebileceğiz?

Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Burcu Erden, Eda Soylu, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Işıl Kapu, Lütfullah Genç, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sencer Vardarman ve Ülgen Semerci.

Bugün başlayacak olan sergi 21 Eylül’e kadar devam edecek.

Sergiyle birlikte Fişekhane’yi keşfetmek ve eğer cumartesi gününe denk getirebilirseniz Büyükyalı Organik Pazarı’nı da gezmek mümkün olacak.