Dünyanın en büyük gastronomi açık artırması

Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesinin yaratıcıları, şimdi tüm dünyadaki bağımsız restoranların pandemi döneminde gördüğü zararla başa çıkabilmeleri için bir fon yaratıyor. Tabii bu fonun sadece restoran işletmecilerine değil, müşterilere de faydası olacak



Karantina boyunca istisnasız her evde en büyük sorun aynıydı, bugün ne yemek yenilecek! Bu sorun hepimizi o kadar bezdirdi ki, bir kısmımız çareyi 3 öğünü 2 öğüne hatta bazen tek öğüne düşürmekte buldu. Farkında olmadan aralıklı oruç beslenme yöntemine geçildi bile. İşte bu dönemde daha iyi fark ettik, aslında ne kadar çok dışarıda yemek yediğimizi! Yeme-içmeye meraklılar ev yemekleriyle hasret giderirken restoran menülerini de fazlasıyla özledi tabii.











Özellikle yeme-içme ve seyahat sektörünün en olumsuz etkilendiği bu dönemde, bağımsız restoranların ayakta kalabilmeleri için birçok destek planı yapılıyor, ama bunların arasında en çok öne çıkan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesinin yaratıcılarının kurtarma planı olan gastronomi açık artırması.

Global olduğu için

Hatırlarsınız, Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesinde geçen yıl Mikla 52’nci ve listenin ilk kez 120 maddeye çıkarılmasıyla Neolokal ise 110’uncu oldu. Türkiye’nin de sıralamada yer aldığı en önde gelen uluslararası gastronomi listesi bu. Sadece yemek yemek için seyahate bile değecek restoranlar var listede. Yemek ve seyahat meraklıları için büyük gün 3 Temmuz; çünkü Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesini hazırlayan 50 Best ekibi, dünyanın en büyük gastronomi açık artırmasını 3 Temmuz’da düzenliyor; sponsorları S. Pellegrino ve Acqua Panna’nın da desteğiyle.

Hangi deneyimler satışa çıkacak?

12 Temmuz’a kadar devam edecek açık artırmanın listesinin tamamı 29 Haziran’da açıklanacak. Ama meraklılarına listeden ipuçlarıyla deneyimlerin tüyolarını verelim:

Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı seçilen Mirazur’un Arjantinli şefi Mauro Colagreco ile bir gün: Fransa’daki Mirazur’un bahçesinde yetiştirilen ürünlerden balık halinden alışverişe kadar her detayını görmek. Daha sonra dünyanın bir numaralı şefiyle pizzacısı Pecora Negra’da öğle yemeği; Mirazur’da akşam yemeği ve sonrasında şeften özel içecek hediyesi.

Ödüllü şef Dominique Crenn ile hafta sonu: Crenn’in çiftliği Bleu Belle Farm’da fermentasyon, arı yetiştirme, zeytinyağı üretimi aşamalarını deneyimlemek. San Francisco yakınlarında tadımlar ve Atelier Crenn’de akşam yemeği ile günü tamamlamak. Ertesi gün ise tatlı şefi Juan Contreras ile çikolata atölyesi ve Petit Crenn’de akşam yemeği var programda.

Singapur’u keşfet: (Yemek, kokteyl, kültür: 4 günlük bir deneyim.) Singapur’un simgesi Marina Bay Sands’te ve Capella Singapore’da konaklama. Asya’nın 2 kez en iyi restoranı seçilen Odette’te yemek. Burnt Ends’de akşam yemeği, meşhur Atlas Bar’da Odette şefi Julien Royer ile buluşma da programda öne çıkıyor.

3 günlük Peru yemekleri safarisi: Dünya çapındaki karı koca Virgilio Martinez ve Pia Leon, Lima’daki restoranları Leon Central ve Kjolle’de yemek ve lokal gezi ile başlayıp daha sonra Cusco’ya transferle Martinez’in Mater Iniciativa projesi ve Mil adlı restoranında deneyim. 5 yıldızlı Explora’da konaklama ve Macchu Picchu yakınındaki Sacred Valley turu ile devam ediyor.

Indian Accent ile Delhi yemek deneyimi: A Casa do Porco ile Sao Paulo’da 3 günlük yemek safarisi, Nobelhart & Schmutzig ile Berlin’de yeme içme alışveriş ve gece kulübü turu, Hisa Franko ile Slovenya’da Soca Valley gezisi, Florilege ile Tokyo’da balık tutma ve ziyafeti, Steirereck ile Viyana’da helikopter gezisiyle gastronomi ve kültür turu, Sud777’nin şefi Edgar Nunez ile Mexico City tadım turu, White Rabbit ve Selfie ile Moskova’da 3 günlük gastronomi keşfi, Amber’in şefi Richard Ekkebus ile yemek ve The Landmark Mandarin Oriental’da konaklamalı Hong Kong’u keşif…

Ayrıca Londra’nın ikonik oteli Connaught’da: Suitte gece konaklamalı kokteyl dersi ve akşam yemeği, şeflerin sanat eserleri, özel yemek dersleri, bağbozumu gezileri, yelken gezileri, tadımlar ve özel yemekler de açık artırmada satışa sunulacak.

Peki, ama dünyanın en büyük gastronomi açık artırmasından elde edilen gelir nereye aktarılacak? Gelirin tamamı zor durumda olan restoranlara bağışlanacak. Dünyanın her yerinden tüm bağımsız restoran ve barlar bu fona temmuzda başvurabilecek. Ayrıca bu fon kâr amacı gütmeyen, ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlayan hayır kurumlarına da destek olacak. Bakalım Türkiye’den de açık artırmaya katılanlar ve bu fondan faydalanmaya hak kazanan restoranlar olacak mı?