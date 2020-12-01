İstanbul’a yeni ışık festivali

Contemporary Istanbul’un kurucuları Rabia Bakıcı-Ali Güreli, Step Istanbul’dan sonra şimdi yeni bir projeyle karşımıza çıkıyorlar: Istanbul The Lights.

“Kovid-19 salgını sebebiyle tüm buluşmalar, görüşmeler, etkinlikler artık yeni normale uygun şekil almaya başladı. Sosyal hayatımız da aynı şekilde bu yeni düzene hızla adapte oldu. Artık buluşmalar, etkinlikler ve deneyimlerimiz bizleri dış alanda vakit geçirmeye yöneltiyor.

Bizler de hep birlikte buluşma heyecanından vazgeçmeden sanatı ve sanatçıyı buluşturan, İstanbul’un ışıltısına renk katarak İstanbul’u bir sanat galerisine dönüştüren, yeni normale uygun bir proje geliştirdik.

Aralık ayında İstanbul, belki de dünyanın en yoğun etkinlik takvimine sahip birkaç şehirden biri olacak.

6 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Istanbul The Lights ile İstanbul sanatın ve yaratıcılığın merkezi olacak” diyor Rabia Bakıcı Güreli.

Berlin, Amsterdam, St. Petersburg gibi şehirlerdeki ışık festivallerinden ilham alan Istanbul The Lights’da Ali Elmacı, Candaş Şişman, Refik Anadol gibi sevdiğimiz isimlerin de aralarında olduğu tam 39 sanatçının 50’ye yakın eseri Ayça Okay ve Esra Özkan küratörlüğünde İstanbul’un farklı yerlerinde sergilenecek.

Işık ve dijital enstalasyonların yanı sıra dev ölçekli heykeller ve enstalasyonlar ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının öne çıktığı eserler de olacak.

Heyecanla bekliyoruz.

Gelecek program: Contemporary Istanbul

Contemporary Istanbul’un 15. edisyonu ise 16-20 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

VIP ön izleme günleri ise 14-15 Aralık. Hatırlatalım, Contemporary Istanbul’un genel ziyaret günleri için biletler Biletix üzerinden şimdiden satışa sunuldu.

Fuarın giriş fiyatları bu yıl hafta arası ve hafta sonu tam 120 TL, indirimli 80 TL olarak açıklandı.

Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin m2 fuar alanında yapılacak.

Etkinlik alanına HES kodu ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girilebilecek ve ziyaretçiler fuar alanında bilet aldıkları saat aralığında kalabilecek.

Zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlü akış gibi önlemler de uygulamada olacak.

Kovid-19 önlemleri doğrultusunda havalandırma sistemi de yalnızca taze dış havanın kullanılacağı şekilde düzenleniyor.

Ayrıca, üzerlerinde “CI Sağlık Denetimi Ekibi” yazan özel eğitilmiş bir ekip alanda hazır bulunacak.

Umalım, bu yıl pandemi nedeniyle hem fiziksel hem çevrimiçi olarak gerçekleşen fuar, yoğun önlemler sayesinde çok iyi geçsin.