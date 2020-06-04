Mert Alaş’tan ‘Karantina Günleri’ sergisi

Dünyanın en önde gelen moda fotoğrafçılarından biri Mert Alaş.

Vogue’dan Love’a birçok derginin kapağını çekiyor, ortağı Marcus Piggott ile.

Givenchy’den Louis Vuitton’a birçok moda evinin kampanyasında da, Altın Küreler’de ödül alanların resmi portrelerinde de Mert & Marcus imzası var.

Madonna’dan Kendall Jenner’a, Rihanna’dan Penelope Cruz’a, Bella-Gigi Hadid’den Kim Kardashian’a, Kate Moss’dan Naomi Campbell’a birçok yıldızı hem en güzel halleriyle görmemizi sağlıyor, hem de yıldızların en yakın arkadaşlarından biri Mert Alaş.

Daha önce Londra’daki müzayede evi Phillips’te Mert & Marcus sergisi yapılmıştı, tam 3 yıl önce ise moda sektöründe 20’nci yıllarının şerefine Taschen’den ilk retrospektif kitapları yayımlanmıştı. Sadece fotoğrafçı kimliğiyle değil, aynı zamanda objektifin önüne geçmesiyle de sosyal medyada milyonlar tarafından takip ediliyor Mert Alaş.

İşte bu durumu ve pandemi dönemini iyi değerlendirdi ve takipçilerinden belli kriterlerde çektikleri fotoğrafları kendisiyle paylaşmalarını istedi. Rönesans olarak değerlendirdiği bu dönemde ‘The Quarantine Days’ (‘Karantina Günleri’) adlı çevrimiçi kolektif bir fotoğraf sergisi yapabilmek için.

Hayır, selfie’ler yer almadı bu sergide. Mert Alaş, takipçilerinin fotoğraflarını kendi edit’leyip sergiye hazır hale getirdi, hatta sergide yer alan fotoğraflardan biri de dijital bir sosyal medya karakteri olan Noonoouri’ydi.

Sergi, New York Times’ın T listesinde de haftanın 5 önerisi arasında.

#ÇAĞDAŞSANATADESTEK

Suzan Sabancı Dinçer, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Levent Erden, Sarp Evliyagil, Ömer Özyürek, Erol Tabanca, Leyla Alaton ve Mercan Dede bir sosyal medya kampanyasında buluştu.

Çağdaş İstanbul Vakfı’nın #çağdaşsanatadestek etiketiyle yaptığı çağrı için.

Peki ama amaç ne?

“Devamını öngöremediğimiz, sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün aktörlerin de desteğe ihtiyacı var. Yerel sanat ekonomisinin hayat bulması, sürdürülebilir bir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumlarının ve sanat alıcısının ortak bir güç ile hareket edeceğine inanıyoruz.

1 Haziran-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında sosyal medya kanalları üzerinden #çağdaşsanatadestek hashtag’i ile yapılan paylaşımlar yoluyla bu kolektif bilincin bir parçası olabilir, çağrımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına; çağdaş sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının desteklenmesine katkıda bulunabilir.

Galeri temsiliyeti olan sanatçıların galerileri kanalıyla, bağımsız sanatçıların ise bireysel olarak dâhil olacakları bu çağrı için, satışının gerçekleşmesi için geniş bir kitleye ulaşmasını istediğiniz eserin görselini, eser bilgileri ve satış fiyatıyla birlikte paylaşması yeterli olacak.”

Umalım destek hedefine ulaşsın.

Londra tiyatrolarının son çözümü

Tiyatrocular sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde zor günler geçiriyor.

Londra’nın tarihi tiyatrolarından 202 yıllık Old Vic ise bu durumu bu ay boş salonda sosyal mesafeli oyunları çevrimiçi canlı yayınlayarak çözmeye çalışıyor.

İngiltere kraliçesi Elizabeth’in hayatını anlatan ‘The Crown’ adlı dizinin başrol oyuncularından Claire Foy ve Matt Smith’in sahneye çıkacağı ‘Lungs’ adlı oyun ile gişe hasılatına ulaşılması hedefleniyor. Çünkü her gece salonun kapasitesi kadar 1000 kişilik bilet, tiyatronun daha önceki normal fiyatlarına satılacak. Kim bilir belki bizim tiyatrolarımız da benzer çözümler dener.