Müze-marka iş birlikleri artacak

Kovid-19 nedeniyle müzeler de zor günler geçiriyor ve hızlı çözümler bulmaya çalışıyor.

Çevrimiçi sergi turları ve atölyeler yeterli olmuyor tabii, aylarca kapalı kalmak zorunda kalan müzelerin ayakta kalabilmesi için.

Müzeleri açıkken ayakta tutanların başında turistler geliyordu, en çok müze ziyareti seyahatlerde yapılıyordu, ama tabii seyahatler de olmayınca müzeler de eskisi kadar çok ilgi göremedi.

Görse bile zaten kapasitelerinin altında ziyaretçi kabul etmek zorundalar.

Bir kısmı koleksiyonlarından önemli eserleri satışa çıkararak gelir sağlamaya çalıştı, bir kısmı daha yeni fikirler yarattı.

Aslında değişim daha önce başlamıştı.

“10 yıl önce modanın sanat müzelerine girmesi konuşulmazdı bile” diyor Metropolitan Müzesi’nin küratörlerinden Harold Koda, New York Times’a.

Yıllar önce New York Metropolitan’da Chanel sponsorluğunda Chanel sergisi açıldığında müze çok ağır eleştiriler almıştı.

Oysa şimdi herkes çoktan alıştı, Dior sergisi markanın sahibi LVMH grubu tarafından destekleniyor.

Müzeler çoktan kabul etti, moda da artık bir sanat, moda ve kostüm sergileri sayesinde daha çok kişiye ulaşıyorlar.

Şimdi ise müzeler moda markalarıyla başlayan iş birliklerini daha başka sektörlerle de birleştirdi.

Artık sergi alanlarını farklı firmalara kiralayıp sponsorlu içeriklere de geniş yer veriyorlar.

Los Angeles’ın önemli müzesi LACMA’da (Los Angeles County Museum of Art) 15 kişilik bir parti enstalasyonu dikkat çekiyor.

Sanatçı Alex Prager, bu enstalasyonu müzenin isteğiyle değil, bir içki firmasının isteğiyle yaptı.

Bu proje hem geçici bir açık hava sergisi oldu, hem de bir reklam kampanyası.

Bu, aslında çağdaş sanat dünyasında birçok kişiyi kızdıracak bir gelişme ama ne yazık ki birçok müze günümüzde ayakta kalabilmek için benzer çözümlere başvuracak.

Brooklyn Müzesi, The Queen’s Gambit ve The Crown dizilerinin kostümlerinden oluşan sanal bir sergi yaptı, müzenin girişinde de geniş bir alanı serginin tanıtımına ayırdı.

Londra’da ise Covent Garden’da National Portrait Gallery Disney+ ile bir iş birliği yaptı, Disney ve Star Wars kahramanlarını tanıtan bir açıkhava sergisi hazırladılar.

Dünyanın önde gelen müzeleri markalarla iş birliklerine hazır olduklarının altını çiziyor.

Bunu sadece kapalı kaldıkları, açık olduklarında da sosyal mesafe korumak için düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalmalarıyla da sınırlamıyorlar.

Genç jenerasyon için popüler kültür daha etkili, Jay-Z ve Beyoncé tek bir kliple bir sergi serisinden daha etkili olabiliyorlar, çağdaş sanat farkındalığını artırmak için diye de açıklıyorlar.

Haksızlar mı?

Çocuklara çevrimiçi atölyeler

Sakıp Sabancı Müzesi, yeni yılda da öğrenme programlarına devam ediyor.

5-14 yaş grubu çocuklara yönelik çevrimiçi atölyeler, ocak boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek.

Resimden grafitiye, satrançtan felsefeye geniş bir içerik dikkat çekiyor.

Doodle Atölyesi’nde çocuklar, karalama veya gelişigüzel çizme olarak da tanımlanabilecek doodle çizimleriyle kendi karakterlerini oluşturacak.

Geçmişten bugüne şehirlerin tartışılacağı Hayalimdeki Şehir Atölyesi’nde çocuklar kendi şehirlerini de tasarlayabilecek.

Ressamlarla Renklerin İzinde Atölyesi’nde çocuklar Mondrian, Gauguin, Picasso ve Van Gogh’un da aralarında bulunduğu ressamların eserleri rehberliğinde renk kavramı üzerine düşünecek, sonrasında da bu çalışmadan hareketle kendi eserlerini oluşturacak.

Hafta sonları 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi derslere Sakıp Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden kayıt yaptırmak mümkün.