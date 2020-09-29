Müzelerden TikTok’a destek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de geliştirilip Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede yaygın kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok’u her ne kadar yasaklamaya çalışırsa çalışsın, TikTok tüm dünyada büyümeye devam ediyor.

Üstelik, artık dünyanın önde gelen kültür sanat kurumları bile TikTok’un faydalarını anlata anlata bitiremiyor.

Bkz. Floransa’daki Uffizi Galeri.

İlkbaharda resmi TikTok hesabı kullanmaya başladıklarından beri 54 bin takipçiye ulaştıklarını ve karantina sonrası yaz aylarında müze yeniden ziyarete açıldığında genç ziyaretçi sayısının tam iki katına çıktığını ve bunu TikTok hesaplarına borçlu olduklarını açıkladılar.

Peki ama Uffizi neden önemli bir müze?

Tarihiyle başlayalım, Floransa’daki bütün sanat eserlerini bağışlayan Medicilerin son temsilcisi Anna Maria Luisa de Medici’nin çocuğu olmuyor ve tüm Medici servetini ailenin Avusturya koluna devretmek zorunda kalıyor.

Medici koleksiyonları Habsburg-Lorraine Hanedanı’na geçiyor.

Ama bir şartla.

Anna Maria Luisa, o devirde (1700’lerde) bile anlaşmaya bir şart koymayı akıl ediyor, “Eserlerin hiçbiri Floransa dışına çıkarılamaz” diyor.

Gerekçesi de yıllar sonra da olsa yabancıların sırf bu eserleri görmek için Floransa’ya geleceğine inanması.

Eğer zamanında anlaşmaya bu maddeyi koymasa belki bütün eserler dünyanın önemli müzelerine dağılmış olacaktı ve o zaman Floransa da Floransa olmayacaktı.

Uffizi Gallery’de Da Vincilerden Michelangelolara dev bir koleksiyon var.

Müzede Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Barbaros Hayrettin Paşa portreleri de var.

Belli ki Mediciler, Osmanlı sultanlarının resimlerine de meraklıymış.

Medici koleksiyonunun bir de halka açık olmayan bölümü var, özel izinle geziliyor.

Bu koridorda, kenarda köşede kalmış Chagallar karşınıza çıkıyor.

Bir de beyaz danteller içindeki kadın portreleri dikkat çekiyor.

Meğer o zaman babalar kızlarının beyazlar içinde portrelerini yaptırıyor, sonra da bu resimleri göstererek onlara uygun eş arıyorlarmış.

Koleksiyonda yer alan bazı resimler 2. Dünya Savaşı döneminde bombalardan zarar görmüş.

Ama yine de tamir edilmiş ve korunmuş.

Bütün bu eserlerin günümüzde hâlâ tek bir şehirde sergileniyor olması Anna Maria Luisa de Medici’nin anlaşmaya koyduğu tek bir maddenin eseri.

Ve işte şimdi Uffizi Galeri yönetimi, gençlere ulaşmanın sırrı TikTok diyor.

Keith Haring’in koleksiyonu satışta

Eserlerini yakından tanıdığımız ve beğendiğimiz sanatçıların koleksiyonları daha çok ilgimi çekiyor, hangi sanatçıların hangi eserlerini topladıklarını daha çok merak ediyorum.

Şimdi 1980’ler, pop art ve graffiti denince akla gelen ilk isim Keith Haring’in kişisel koleksiyonundan tam 140 parça Sotheby’s’de online satışta.

1 Ekim’e kadar devam edecek.

Ayrıca eserlerin büyük bir bölümü yarın akşama kadar Sotheby’s New York’ta sergileniyor.

Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat gibi sanatçıların eserlerinin de bulunduğu koleksiyonun satışından elde edilecek gelir New York’ta bir LGBT merkezine bağışlanacak.