Şimdi Clubhouse zamanı

Pandeminin başında House Party hayatımıza girmişti, şimdi ise herkesin peşinde olduğu, sadece özel davetle girilebilen, üyelik kulübü gibi işleyen yeni bir uygulama var: Clubhouse

Ekstra davetiyen var mı? O kadar uzun zamandır bu cümleyi duymuyordum ki... Açılışlar, davetler, partiler, seyahatler o kadar uzak geliyor ki şimdi. Daha dün, global bir sosyal kelebekle konuştum; sadece gezen tozan biri değil, işi bu olan, global trendlere yön veren biri.

“En son evden ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum, kaç gün oldu bilmiyorum” dedi, gülüştük. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Dünya bu durumdayken nasıl oluyor da ekstra davetiye isteniyor… Peki, ama ne için gerekli bu davetiye? Clubhouse’a katılabilmek için.

House Party’den farklı

Clubhouse, sadece sesli sohbetlere katılabildiğiniz bir uygulama, şu anda sadece iPhone versiyonu var. İlk pandemi döneminde House Party çılgınlığı yaşanmıştı, hatırlıyorsunuz. Şimdi House Party kullanan kaldı mı bilmiyorum. Clubhouse, House Party’den farklı, ama bir kere henüz herkese açık değil, sadece davetiyeyle giriliyor. Gerçek bir üyelik kulübü gibi. Bu dünyaya girmeyi başardığınızda ise yeni ufuklar açılıyor önünüzde. Çünkü gün boyu Zoom toplantılarından yorgun düşen bünyeler burada sanki bir kokteyldeymiş gibi istedikleri sohbetlere katılabiliyor. Video görüntü olmadan, sadece konuşarak.

İster katıl ister dinle

Her odanın bir konusu var, ister sohbete katılıyorsunuz, ister sessiz kalıp podcast dinler gibi dinliyorsunuz. Üstelik bu sohbet odalarını gerçek isimleriyle açanlar arasında Oprah Winfrey’den Jared Leto’ya, Kanye West’ten Ashton Kutcher’a birçok tanınmış isim de var. Odayı açan kişi moderatörlük görevini de üstleniyor, herkese sırayla söz hakkı veriyor. Böylece Oprah’yla da karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Paul Davison ve Rohan Seth’in mayıs ayında başlattığı ve şu anda 600 bin kullanıcıya ulaşan Clubhouse, önce Silikon Vadisi’nde çok sevildi. Daha sonra da ünü Hollywood’dan Avrupa’ya kısa sürede yayıldı. Çünkü diğer sosyal medya platformlarının aksine takipçi sayısı ya da beğeni üzerine kurulu değil, hedef diyalog kurarak öğrenmek, gelişmek ve tabii kendini daha iyi hissetmek.

Dikkat FOMO peşimizde!

Türkiye’den de sayılı kullanıcıları var. Şu anda sosyal hayatta en büyük FOMO, Clubhouse ile yaşanıyor diyorlar. Biz FOMO bitti sanıyorduk pandemiyle birlikte. Malum çağımızın hastalığı FOMO (Fear of missing out) peşimizi bırakmıyor. Peki ama FOMO nedir? Kaçırma korkusu, geride kalma korkusu olarak özetleyebiliriz. Pandemi öncesine kadar her şeyi takip etmek için kendimizi oradan oraya atıyorduk. Sürekli yeni bir şeyler görmek, merak ettiğimiz ortamlara girmek ve ilginç bulduğumuz kişilerle tanışmak için neredeyse göçebe hayatı yaşıyorduk. Vücut zaman zaman “bir dur” sinyali veriyordu, çoğu zaman ciddiye almıyorduk, pes etmiyorduk. Bazen aynı anda iki alakasız yerde birden olmak istiyorduk, bazen seçenekler daha da çok oluyordu. Duramıyorduk, çünkü FOMO nereye gidersek gidelim bizi takip ediyordu.

FOMO-JOMO derken

Daha sonra ise hayatımıza JOMO girdi, her şeyi uzaktan takip edip iyi ki orada değilim diyenler katıldı aramıza. Bazen takip bile etmiyorlardı olanları, kaçırılmaması gereken programları… JOMO’nun açılımı: “Joy of missing out”. Bir şeyleri kaçırma korkusunun yerini mutluluğu aldı. Yalnız kalmak, kafa dinlemek, internet bağlantısını kesmek bazen işe yarıyor, sistemin hata vermesini engelliyordu. Derken pandemiyle önce JOMO bitti, sonra FOMO’dan kurtulduk sandık, sonra ise anladık ki her ne olursa olsun FOMO yakamızı bırakmıyor. Tek fark, şimdi başkaları ne yapıyor diye düşünmüyoruz, başkaları nasıl, bu süreci nasıl geçiriyorlar diye düşünüyoruz.

Ve işte bu aşamada Clubhouse’da yapılan sohbetler, tartışmalar daha da merak uyandırıyor. Çünkü bu konuşmalar kayıt altına alınmıyor ve başka hiçbir yerde izleme şansınız yok! Özellikle kreatif sektörlerde çalışanlar için Clubhouse’un “seçilmiş” komünitesinin parçası olmak önemli.

Ve işte pandemi döneminde bile eş dosttan ısrarla istenen ekstra davetiyenin sırrı bu.