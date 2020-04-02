Tracey Emin podcast’ini neden dinlemeli?

Evlerimizde kaldığımız bu süreçte, sosyal mesafemizi korurken yapabileceğimiz en iyi aktivitelerden biri podcast dinlemek.

Çağdaş sanat takipçilerinin ilgisini çekecek bir podcast, Dior Talks serisinin Tracey Emin’in konuk olduğu yeni bölümü.

Tracey Emin, kimliğin ve bireyselliğinin, yaratıcılık ve moda konusunda oynadığı rolü Instagram’daki @TheGreatWomenArtists hesabının yöneticisi küratör Katy Hessel’e anlatıyor.

Hatırlarsınız, Tracey Emin’i önce ‘Arıza ve aykırı İngiliz sanatçı’ diye övdük, sonra “Eskiden bombaydı, artık devri kapandı” diyenler bile oldu İstanbul’a geldiğinde.

Oysa İngiltere’de Tracey Emin hâlâ çok popüler, çağdaş sanat takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Türk bir babanın kızı olmasına rağmen İngiltere’nin gelmiş geçmiş en önemli çağdaş sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

İngiltere’de yaşıyor ama köklerini ve bu köklerden nasıl beslendiğini otobiyografisinden verdiği röportajlara her yerde uzun uzun anlatıyor.

Daha önceki video işlerinden birinde gelinliğinin üzerine bol sıfırlı TL’ler iliştirilmiş bir Türk gelinini canlandırmıştı.

Tracey Emin’in işlerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı, çok karanlık da bulabilirsiniz.

Nakışlı yazılarla işlenmiş yatak örtülerini ya da neon ışıklarını hafife alabilirsiniz, ama o İngiltere’yi kalbinden yakalamış bir kere.

Çünkü herkesin yaşayabileceği sorunları yaşıyor ve bunları açık açık dile getiriyor. İlginç bir hikâyesi var.

13 yaşında tecavüze uğramasından aşk acılarına, hatta kürtaj yaptırmasını anlattığı videoya kadar her şeyi herkesle paylaşacak kadar dürüst ve samimi.

İşte o yüzden bu podcast de dinlemeye değer.

Leyla Gencer belgeseli kaçırılmamalı

Zeynep Oral’ın yazdığı, Selçuk Metin’in yönettiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeseli geçen yıl 38. İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapmıştı.

Belgesel, 1957-1980 yıllarında operanın kalbi La Scala Tiyatrosu’nun primadonnası olan, sahneye veda ettikten sonra 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu’nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdüren ve 20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından kabul edilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatıyor.

Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen filme Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür de katkıda bulunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini YouTube kanalında ücretsiz yayınlamaya başladı.

İlk 48 saatte belgeseli 15 bin kişi izledi, daha çok kişi izleyecek.

Hâlâ izlemediyseniz hatırlatalım, bir an önce izlemekte fayda var.

Türk bir sanatçının dünya çapındaki başarısıyla gurur duymak ve tabii yaşamından ilham almak için.

Edinburgh Fringe Festival iptal oldu

Dünyanın en önemli tiyatro, dans ve performans festivali: Fringe.

Her yaz Edinburgh’ta gerçekleşen ve sayısız gösterinin izlenebildiği festival geçen eylül ayında İstanbul’a da uğramış, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Belçika, Tayvan, Fransa, Polonya, ABD, İsviçre, Hong Kong, İran ve Türkiye’den tam 20 ekibi ağırlamıştı.

Son yılların sevilen dizisi Fleabag’in de ilk kez izleyicilerle buluştuğu Edinburgh Fringe, bu yıl 7-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecekti.

Ancak pandeminin ne kadar süreceği tam olarak bilinmediği için Fringe yönetimi festivali ertelemek yerine bu yıl tamamen iptal edeceklerini açıkladı, 2021’de 2020’yi telafi edeceklerini de ekleyerek. Şimdiden dileyelim, 2021, 2020’de gerçekleşemeyen her şeyin telafi edilebileceği bir yıl olsun.