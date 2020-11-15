Ulaşılabilir sanat zamanı

Dünyada sanat fuarları arka arkaya iptal edilirken, bizde genç sanatçılara büyük fırsat sağlayan, erişilebilir sanat etkinlikleri tüm hızla devam ediyor. Yarın Step İstanbul başlıyor, daha sonra ise sırada BASE var

Önce popüler mekânlar sanatçılarla iş birliği yapmaya başladı. Mekânlarda sergiler açıldı, sergilerle beraber sosyalleşme partileri... Derken, irili ufaklı sanat organizasyonları gündeme gelmeye başladı. Mamut Art’ın ardından Art Weeks Akaretler ile tanıştık. Genç sanatçılara imkân tanıyan BASE yapılmaya başlandı.

Ve daha sonra geçen yıl Contemporary İstanbul’un yaratıcıları sayesinde yeni bir güncel sanat etkinliğine daha kavuştuk: Step İstanbul. İlk yılında Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde yapılan Step İstanbul’da ücreti 20 bin lirayı aşmayan eserler sergilendi. Eser fiyatları ise 500 liradan başladı.

“Step İstanbul’un özünde, sanatın ulaşılabilir bir olgu olduğunu ifade etme çabası yatıyor. Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız araştırmalarda izleyicilerin yüzde 64’ünün sanat iştahı olan 35 yaş altı gençler olduğunu görmüştük. Bu gerçekten yola çıkarak genç kitleleri daha yoğun olarak çekmek amacıyla Step İstanbul’u hayata geçirdik. Ancak bu noktada üstlendiğimiz misyonla sanat piyasalarının durma noktasına geldiği bir dönemde gençleri sanatla buluşturmanın yanı sıra sanatçılara madden ve manen destek olabilmeyi umut ediyoruz” diyor Rabia Bakıcı Güreli.

Step İstanbul’da ikinci edisyon

Step İstanbul bu yıl önce bir konuşma serisiyle gündeme geldi, daha sonra pandemi nedeniyle nisan ayındaki etkinlik ertelendi. Şimdi ise ikinci edisyonu 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360’da gerçekleşecek. Ön izleme günleri ise 16-17 Kasım’da. Etkinlikte 25 galeri, 30 katılımcı ve 250’ye yakın sanatçı yer alacak. Step İstanbul’da satışa çıkacak eserlerin bu yıl da fiyat aralığı 500 liradan başlayacak, 20 bin lirayı aşmayacak. Pandemi nedeniyle bilet satın alırken ziyaret saatlerini belirleyip etkinliği pandemi döneminde yurt dışındaki sanat fuarlarında olduğu gibi belirli sürede tek yönde ilerleyerek gezmek gerekiyor.

Step İstanbul’a bu yıl hangi galeriler katılıyor?

Anna Laudel Gallery, Arton İstanbul, ART50, C.A.M. Galeri, Carre D’Artiestes, Ekav Gallery, Ferda Art Platform, Galeri Binyıl, Galeribu, Galeri Diani, Galeri FE, Galeri Miz, Galeri 77, Galleryrooms, Mixer, Mona Art Gallery, M2 Project, Paper Street Co., PG Art Gallery, Red Art İstanbul, Sanatorium, Versus Art Project, Vision Art Platform ve X-ist. Kaçırmayın!

Gelecek program: BASE

BASE, dört yıl önce genç sanatçılar için yeni bir fırsat olarak ortaya çıktı. Aslında bir fuardan çok bir sanat buluşması. Tüm Türkiye’nin yeni mezun olan sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda, daha sonra ise Akaretler Sıraevler’de aynı çatı altında bir sergide buluşturdu. Her yıl Mardin’den Antalya’ya, Batman’dan Kayseri’ye 20 şehirde 30 üniversiteden 100 sanatçıya ait yüzlerce yapıta ev sahipliği yaptı. Resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilendi. “Çok büyük bir mezuniyet sergisi gibi” diye özetlediler BASE’i.

BASE Talks’ta birbirinden değerli konuşmacıları da ağırladılar. Bu ilham verici konuşmaları dinlemek de artık yeni nesil sanatçıların da işlerini gösterebileceği bir platform olduğunu görmek de, yeni işleri incelemek de ilham vericiydi. Daha sonra BASE’in yaratıcıları Ali Kerem Bilge, Aslı Boduroğlu ve İdil Bilge, “Türkiye’nin ilk çok kapsamlı online sanat platformu ve arşivi olan yeni girişimimiz Kolekta’yı hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz” dediler.

Kolekta, bu yaz 400’den fazla sanatçıyı, 30’u aşkın galeri ve alternatif sanat alanını, yaklaşık 3 bin 500 sanat eserini dijital ortamda www.kolekta.com.tr adresinde bir araya getirdi.

Şimdi ise BASE’in dördüncü edisyonu “Uzak Yakın” temasıyla 22 şehir, 32 üniversiteden 102 sanatçının katılımıyla 20-25 Kasım’da Tophane-i Amire ’de.

Hâlâ izleme şansınız var

Mamut Art Project’in 2020 edisyonu, 27 Ekim-8 Kasım tarihlerinde yeni mekânı Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleşti. Mamut, 49 sanatçının 400’e yakın eserinden oluşan özel bir seçkiyi pandemi şartlarına uygun sadeleştirilmiş yeni sergi tasarımında takipçileriyle buluşturdu. Mamut bu yıl ilk defa, 2020 edisyonunda yer verdiği zengin seçkiyi kurduğu çevrimiçi platformu mamutartproject.com/2020 üzerinden sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Hatırlatalım, Mamut 2020 edisyonunu yıl sonuna kadar çevrimiçi platformdan izleyebilirsiniz.