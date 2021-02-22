Aslında Kolaydı
Aslında her şey kolaydı, sevgiydi tüm sorunları çözecek olan... Belki şiirle anlatabilirim derdimi...
Bir Tutam Sevgi
İster dosta ister düşmana
Önce tüm doğaya
Sonra kendine
Parmaklarındaki sihirli güç
Gözlerindeki zühre yıldızı
Yalnızca bir tutam sevgi olsun
İster bir martıya ister bir serçeye
Bir kelebeğe ya da ardıç kuşuna
Yeter ki bir tutam sevgi olsun
Okyanustaki balinaya ve yunusa
Ve japon balıklarına
Yağmura kara fırtınalara
Bir tutam sevgi olsun
Birbirinden doğar mevsimler
Isıtan ve kar toplayan güneşe
Tüm insanlara
Bir sokak kedisine ve köpeğine
Yeter ki bir tutam sevgi olsun
Gezindiğin düşlere ve gerçeklere
Kendi varlığının inanılmaz gücüne
Yeter ki bir tutam sevgi olsun
Tüm kavuşmalar ve ayrılmalara
Menzili uzak kaşiflere
Yeter ki bir tutam sevgi olsun
Ben de diliyorum tüm dünyaya
Bir tutam sevgiler olsun
(Bu şiir Cengiz Şimdi Tam Zamanı adlı şiir kitabından alınmıştır.)