Aslında Kolaydı

Aslında her şey kolaydı, sevgiydi tüm sorunları çözecek olan... Belki şiirle anlatabilirim derdimi...

Bir Tutam Sevgi

İster dosta ister düşmana

Önce tüm doğaya

Sonra kendine

Parmaklarındaki sihirli güç

Gözlerindeki zühre yıldızı

Yalnızca bir tutam sevgi olsun

İster bir martıya ister bir serçeye

Bir kelebeğe ya da ardıç kuşuna

Yeter ki bir tutam sevgi olsun

Okyanustaki balinaya ve yunusa

Ve japon balıklarına

Yağmura kara fırtınalara

Bir tutam sevgi olsun

Birbirinden doğar mevsimler

Isıtan ve kar toplayan güneşe

Tüm insanlara

Bir sokak kedisine ve köpeğine

Yeter ki bir tutam sevgi olsun

Gezindiğin düşlere ve gerçeklere

Kendi varlığının inanılmaz gücüne

Yeter ki bir tutam sevgi olsun

Tüm kavuşmalar ve ayrılmalara

Menzili uzak kaşiflere

Yeter ki bir tutam sevgi olsun

Ben de diliyorum tüm dünyaya

Bir tutam sevgiler olsun

(Bu şiir Cengiz Şimdi Tam Zamanı adlı şiir kitabından alınmıştır.)