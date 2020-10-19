Bitmeyen Borç Nafaka

Nafaka ile ilgili çok yazı yazdım. Bu sorunun çözümlenmesi gerektiği kanısındayım. Kesinlikle bulunacak çözüm kadınları da mağdur etmemeli! Bunun yolunun da nafakanın süreli olmasıyla birlikte nafaka fonunun kurulması olduğu kanısındayım.

Elbette başka çözümler de tartışılmalı!

Nafaka yasasının siyasi bir yanı yok. Kadın erkek eşitliği ile de ilgisi yok. Kusura bakmayın ama, bir kadının, 300 TL nafaka için bir ay beklemesini savunmanın kadın hakları ile ilgisini kuramıyorum.

Kadın-erkek eşitliğini savunanların kadınların kendi başarı öykülerini yazabilecek koşulların hazırlanmasını savunmaları gerekmez mi?

Bu yasanın sadece mağdurları var. Mağduriyetleri anlamak farkındalık, kendimizi onların yerine koymak öz farkındalıktır.

Ben nafaka mağdurlarının durumunu düşündüğümde çok üzülüyorum, uykularım kaçıyor.

Siz değerli okurlarımdan da nafaka mağdurların durumunu anlamanızı rica ediyorum.

Bir an için kendinizi onların yerine koyun ve gerçekten benim gibi düşünüyorsanız destek verin.



O Halde şunları bir düşünün:



*500 TL nafaka borcu için hapis yatanı...



*Hayat boyu birine borçlu olmayı ve o borcun azalmayıp her yıl daha arttığını...



*İlk eşinin nafaka borcunu ödemek için başkalarının merdivenlerini silmek zorunda kalan bir kadını...



*Bir adamın nafaka borcunu ödeyebilmek için sofraya zeytini sayıyla koymasını...



*10 gün evli kaldı diye 30 yıldan bu yana nafaka ödeyeni...

*Nafaka borcu nedeniyle huzur evinde kalanı...



*İlk eşin nafakasını ödemek için kâğıt toplayanları...



*Bir çocuğun (nafaka borcu nedeniyle) babası hapse girmesin diye okul harçlığını babasına vermesini...



İŞTE BU NEDENLERLE SÜRESİZ NAFAKA SÜRELİ HALE GETİRİLMELİDİR. ACİL OLARAK DA HAPİS CEZASI KALDIRILMALIDIR.



Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu