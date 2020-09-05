Burak Arslan Başarı Öyküsü

"Hiçbir başarı rastlantı değildir."

Başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Takdir etmek, kutlamak, başarı öykülerini paylaşmak benim için en büyük mutluluklardan biridir.

Değerli okurlarım bugün sizinle çok değerli bir arkadaşım Şef Burak Arslan'ın başarı öyküsünü paylaşacağım.

Burak Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Değerli Cengiz Hocam, öncelikle beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Doğuştan aşçıların memleketi Bolu-Mengenliyim. Evli ve bir erkek çocuk babasıyım. Turizm & Mutfak bölümü okudum ve okurken de çalışmaya devam ettim. Yaklaşık 18 yıldır turizm sektörünün içerisindeyim, kendimi geliştirebilmek adına kurumsal ya da butik işletmelerin mutfak bölümlerinde aşçı olarak çalıştım. Çünkü 'usta' olabilmek için ocaktaki yemek ile birlikte pişmek gerekiyordu. Aslında tabiri caizse hem alaylı hem de okullu bir aşçılık geçmişim var.

Canım ülkemizin birçok turizm bölgesinde ve yurt dışında tecrübe kazanarak şu an yaşadığım İstanbul'a yerleştim, ardından bu işin eğitimini vermeye başladım. Sonrasında ise sektörde kendime has menü tasarım ve dizaynları ile danışmanlık yaptım. Bununla birlikte yaptığım menüler ve tabak dizaynlarım beğenilince TV programları yapmaya başladım. Kazandığım tecrübelere göre hazırladığım bir konsept ile de 3 yıldır kendi işletmemin başındayım. Diğer taraftan da “mutfak” öncelikli işletme danışmanlıklarım devam etmektedir.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-İlk önceliğim şu oldu; kendime sürekli hedefler belirledim, bu hedefler için uygun süreyi çok iyi analiz ettim ki benim en büyük kişisel özelliklerimden biridir 'iyi analiz ve doğru yolu bulmak'. Bizim sektörde başarılı olabilmek için doğru yolun tezgâhta (operasyonun içerisinde) yoğrulmaktan geçtiğini öğrendim. Yaklaşık 5 yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden yeni mutfaklar, yeni ürünler, yeni tatlar ve yeni pişirme tekniklerini öğrendim. O dönem çok yorulduğumu ve birçok sosyal durumdan vazgeçtiğimi de eklemek isterim. Meslek hayatımda bana yön veren diğer konu da 'araştırmak'. Meslekte kullanmış olduğum ekipmanlar, pişirme teknikleri, gıdalar... Bunların bizim önümüze gelene kadarki bütün geçmişlerini (tarihini, hikayesini, kimyasını, faydasını, zararını vs.) yaklaşık 6 yılda bitirmeye çalıştım fakat tabi ki buna rağmen eksiklerim bulunmakta... Durmak yok, yola devam:)

Kendimi, ne kadar tecrübeli de olsam sürekli araştırmaya, tatmaya, öğrenmeye açık bırakıyorum. Bunun sonucunda zaten başarı benimle birlikte gelmiş oluyor. Ayrıca bütünsel güzelliğe inanıyorum, yani sadece kendi sektörümle ilgili tecrübeler değil baştan sona gıda sektörünün oluşumunda katkısı olabildiğini düşündüğüm üretim, tüketim, tarım, yeme alışkanlıkları, mevsim geçişleri, coğrafi konumlar ve bu konuların hikayelerini sürekli takip ediyorum, bunu da zevkle yapıyorum. Bu araştırmalarım sonucunda yöresel Türk mutfağımızın yemeklerini farklı pişirme teknikleri ile birleştiriyor ve farklı ülke yemekleriyle sentez yaptığımda sonuç başarıyı doğuruyor.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Yine sektörden uzak değil fakat araştırmacı yazar olmak isterdim. Ülkemizin bütün coğrafyasını tek tek gezip gerçek Anadolu mutfağını araştırmak ve bunu yeni nesle yazılı ve görsel olarak aktarmak isterdim.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Aile

Sağlık

Denge

Burak Bey sizin için mutluluk nedir, sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Benim için mutluluk = sağlıktır. Sağlık derken yine bütünsel sağlıktan bahsediyorum, en basiti; görebiliyor, dokunabiliyor, koklayabiliyor, duyabiliyor, yiyebiliyor ve faydalanabiliyorsak üstüne bir de bunları hissederek yapabiliyorsak işte bu en büyük mutluluktur, yani o da sağlıktır :)

Yukarıda bahsettiğim oluşumu bütünsel yapabildiğim her şeyle mutlu olabiliyorum. Buradaki bütünselde ailem var, onlar ile birlikte yapabildiğim her şeyde de mutlu oluyorum.

Kullandığım ürünlerin hikayesini araştırmak ve o hikâyeye göre reçetesini hazırlayıp tatmak, bana keyif veriyor. Ayrıca kahve ile ilgili her konuda keyif alıyorum. Bir Şef olarak iyi bir kahve araştırmacısıyım :)

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Başta da söylediğim gibi kendime sürekli planlı hedefler belirliyorum. Şu dönemdeki pandemi süreci planlarımı altüst etse de hemen B ve C planlarıma yönelmiş durumdayım. Kendi markamı daha ileriye taşımaya çalışıyorum, Youtube gibi platformlarda yeni programların alt yapısını hazırlıyorum ve araştırmacı kimliğimle kahve sektöründe yeni bir oluşum planlıyorum. Bunları da sosyal medya sayesinde hep birlikte göreceğiz diyelim :)

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarmak bana göre kişisel bir durumdur. Eğer ki kişinin hedefleri ve belirlediği yollar doğru ise başarıya bir nefes yakındır, hedef ve yol seçimi yanlış belirlenmiş ise başarısız olması an meselesidir.

Mutfakta Fransızca bir kelime vardır, 'mice an place'! Başarının anahtar kelimesidir. Yani 'ön hazırlık' anlamına gelir. Bir yemeği yaparken iyi bir ön hazırlık yapılmış ve planlanmış ise yemek başarılı olur, ama iyi ön hazırlık ve planlama yapılamadıysa o yemek başarısız bir hayal kırıklığıdır. Bu da benim yıllardır verdiğim eğitimlerimde ilk önce bahsettiğim konudur.

Çok güzel bir değerlendirme oldu Burak Bey, çok teşekkür ediyorum. Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Sosyal medyayı yaklaşık %60 kullandığımı düşünüyorum. Fakat hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da söyleyebilirim. Kendimizi sosyal halka daha iyi anlatabilmek için daha fazla zaman geçirmemiz gerektiğini de maalesef biliyorum. Yani birbirimizi tanıyoruz:)

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Yoğun iş temposundan fırsat buldukça kendimi doğaya bırakıyorum, bolca meditasyon yapıyorum, kendi yöntemlerimle yemek kampları düzenliyorum.

Evde de yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Eve iş taşımayı çok sevmiyorum :)) Fakat eşimin mesleği pastacılık olduğundan yemekleri de güzel yapıyor ve bu yüzden ben nadiren mutfağa giriyorum. Evin mutfağında olduğumda da yöresel Anadolu tarifleri uyguluyorum.

Bize bir veya iki kolay yemek tarifi verir misiniz?

-Tariften ziyade şöyle bir fikir vereyim; Her çiçek dalında güzelse her meyve sebze de mevsiminde özeldir, mevsim cenneti ülkemizin kıymetini bilin ve mevsime uygun gıdalardan yemek yapın. Bence bu bilgi birçok tariften kıymetli...

Burak Bey gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-'Gençler gelecektir, gelecek de gençlerin elindedir'. Bizim sektörümüzde okuyan ya da iyi bir gelecek planı hedefleyen gençlerin “an”ın farkındalığına varmaları gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle ne olursa olsun yerli ürün ve üretime destek çıkmaları gerekiyor. Ülkemizin her bir alanını kapsamlı bir şekilde araştırsınlar. Üretmeye odaklansınlar. Öncülerin örneklerini birebir değil kendi düşüncesi ve tecrübesiyle birleştirip kendilerine özgü çıkarsınlar. Başarı o zaman takipte kalacaktır...

Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de sizden çok şey öğrendim. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Cengiz Hortoğlu