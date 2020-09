Burçin Atılgan

(Hiçbir başarı rastlantı değildir.)

Sevgili okurlarım başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle çok saygı duyduğum değerli arkadaşım, Sayın Burçin Atılgan'ın başarı öyküsünü paylaşacağım. Bu köşede başarı öykülerini paylaştığım değerli dostların ortak özellikleri başarılarının yanında mütevazi ve samimi olmalarıdır.

Burçin Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Seve seve... İstanbul doğumluyum Cengiz Bey eğitim hayatımı İstanbul'da tamamladım. Hayatımın 25 yılı televizyoncu olarak geçti. Büyük bir aşkla yaptığım mesleğimi 2014 yılında bıraktım. Son on yıldır gençlere mesleğimi öğretiyorum ve bundan büyük bir zevk alıyorum. Şimdi hayatımda yeni bir heyecan var, üniversite sınavlarına girdim ve İngilizce olarak eğitim alacağım radyo, tv ve sinema bölümünü kazandım. Sürecin sonunda akademik olarak biraz daha ilerlemeyi hedefliyorum. Dialog Anlatım ve İletişim de de öğrencilerime bilgi ve deneyimlerimi aktarıyorum. Kısacası Cengiz Bey ben hiç durmuyorum ve durmayı da sevmiyorum.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Az önceki cevabımdan da anlaşıldığı gibi çalışmayı hep çok sevdim. Bir gün dahi ayaklarım geri geri gitmedi benim. Her işyerimi ve çalışanlarını aile gibi görmeye özellikle dikkat ederim. Kızıma ve öğrencilerime de bunu tavsiye ediyorum. Zira öyle görürsek yapılan iş yük olmaktan çıkıyor. Hırslı asla olmadım ama her zaman hedeflerim oldu. Sakin ve kararlı bir şekilde de hepsini gerçekleştirdim.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Ben yüz kere daha dünyaya gelsem 100 kez daha spiker ve eğitmen olurdum. Ama illa bir şey demem gerekiyorsa çocukluk hayalim olan tiyatroculuk ve oyuncuğu seçerdim sanırım.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Ailem, mesleğim ve prestijim. İnsan son nefesini verirken içi rahat olmalı. Gözü arkada gitmemeli, hak yememeli, beddua almamalı. Ben bunlara ve duruşuma hep özen gösterdim.

Burçin Hanım, sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Huzur ve mutluluğun en güzel yolu kendine yetmektir benim için. Sevdiklerimle birlikte olmak, sağlıklı olmak, kendi paramı kazanıp kimseye muhtaç olmamaktan daha şahane ne var ki hayatta?

Aşka inanır mısınız? Sizin için aşk nedir?

-Aşkın tek bir tanımı var benim için; evlat aşkı... Aşk benim için Aslı Alime'dir.

İkili ilişkilerde yaşanan sadece heyecan, eğlence ve alışkanlıktır. Ben ilişkilerde bağımlılığa hiç inanmadım her daim de manasız geldi. Evet biriyle güzel duyguları paylaşmak çok hoş ama bir yandan da şunun bilincinde olmak gerek; herkesin bir alternatifi vardır. Canımızı sıkan herkesi ve her şeyi hayatımızdan çıkarmalıyız. Benim için buradaki en zayıf halka hep karşı cins oldu. Tek de mutlu olunabileceğini bilmek gerek... Özellikle kadınların bunu anlaması ve içselleştirmesi gerekiyor.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Dünyayı gezmek en büyük tutkum, pandemi ve artan dolar, euro yüzünden elbette ara verdim ama elbette güzel günlerde gelecek... Bunun dışında üniversiteyi başarı ile tamamlayıp akademik olarak kendimi üst seviyelere taşımak. Bunun dışında her anın tadını çıkarmak ve yaşadığım müddetçe hedef koyup ona ulaşmak diyebilirim.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Çok çok iyi, bayılıyorum. Tüm sevenlerimle iletişim halinde olmak, bazen ihtiyacı olanlara yardım edebilmek, gündemi takip etmek zaman zaman kafa dağıtmak gerçekten güzel. Yeter ki amacına uygun kullanalım.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-İş hayatımın yoğunluğu gün be gün değişiyor. İş saatlerim dışında kalan zamanları gezerek geçiriyorum. Eğlenmeyi, dostlarımla olmayı çok seviyorum. Bu konuda zaman zaman eleştiri de almıyor değilim. Özellikle annemden; nasıl bu kadar dışarda olabiliyorsun diye kızdığı oluyor. Ama evde boş geçen her an bana kaçırılmış zaman gibi geliyor. Evde herhangi bir işim yoksa mutlaka sokaktayımdır. Özellikle de doğup büyüdüğüm Bağdat Caddesi nde dolaşmak benim vazgeçilmezim.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Herkesin aksine ben hafta sonları full çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar Dialog Anlatım İletişim'de derslerim oluyor. Akşam için tabii ki programlarım oluyor.

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Kitap okumak kendimi bildim bileli en büyük tutkum. Bunun dışında ara ara yeni merak sardığım yemek işlerine dalıyorum.

İkili ilişkilerde mutluluğun sırrı nedir?

-Bence bunun sırrı yok. Şansınız olur da karşınıza uygun bir insan çıkarsa ne mutlu size... Güvenilir insan bulmak bile çok zor artık. Erkekler bile kadınların imkanları için peşlerine düşerken bu işler çok zorlaştı. Sakın bu sözlerimden aman kimseyle olmayın gibi bir algı çıkmasın artık işin şansa kaldığını vurgulamak istedim.

Burçin Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Çalışacaksınız, iş ayırmayacaksınız, sadece işini yapman yetmez, bilgi ile donanacaksın, vazgeçmeyeceksin, hedefler hayata bağlar, hedef koyacaksın. Mutlu olduğun şeyleri yapacaksın, hobilerin olacak ve mutlaka okuyacaksın. Hayvanları ve güçsüzleri özellikle koruyacaksın. gücün yettiği kadar yardım edeceksin. Önce ruhunu vicdanını sonra da cebini doyurmayı düşüneceksin. Gerisini bırak Büyük Yaratıcıya zaten senin yanında olacaktır.

Burçin Hanım bu harika söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. Siz başarılarınızın yanında hem mütevazi hem de samimisiniz. her zaman saygı duyduğum çok değerli bir dostsunuz. Yolunuz açık ve bol yıldızlı olsun. Değerli ailenizle nice güzel yıllar diliyorum.