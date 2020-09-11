Derya Biçimoğlu Başarı Öyküsü

"Hiçbir başarı rastlantı değildir."

Değerli okurlarım bugün sizinle eğitimci- yazar Sayın Derya Biçimoğlu'nun başarı öyküsünü paylaşacağım. Başarıları alkışlamaya devam ediyoruz.

Derya Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Ankaralı bir memur ailesinin dördüncü kızı olarak dünyaya geldim. Babamın görevi gereği Erzurum'da doğmuşum.

Kız doğduğum için babama başın sağ olsun demişler o dönemde... Babam da kız karşılamanın nasıl olacağını göstermek için kurbanlarla eve getirmiş beni... Aslında doğduğumdan beri kadın olmanın güzelliğini insanlığa göstermek gibi bir misyonum var belki de bu sebeple...

Babam da dört kızını en güzel üniversitelerde okutarak kız babası olmanın gururunu yaşamıştır diye düşünüyorum.

Ben eğitimci oldum ve dünyanın en güzel çiçeklerini çocukları yetiştirdim yıllarca...

Sonra psikoloji dalında yüksek lisans yaptım.

Aile danışmanlığı eğitimi alarak televizyon programları yaptım. Pek çok aileye eğitim kurumlarına seminerler konferanslar verdim.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Bazen yemek yemeyi unutur, kendimi daha çok yetiştirmek için aynı günde iki kitap bitirirdim. Uykusuz kaldığım günlerim çok olmuştur. Ama her zaman gülümsedim ve zinde oldum. Çünkü hayallerimi gerçekleştiriyordum. İlham veren kadın ödülü aldığımda da bilirkişi ödülü aldığımda da anneme ve babama teşekkür ettim. Böyle bir aileye sahip olmasaydım, bu ödülleri alamaz ve kendimi gerçekleştiremezdim.

Eğitimciyim aile danışmanlığı yapıyorum...

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Dünyaya yeniden gelsem aynı okulları okuyup yine insanlığa hizmet etmek isterdim.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Hayatta benim için en önemli şey ailem en çok da oğlum, sahip olduğum manevi değerler ve sevmek sevilmektir.

Derya Hanım, sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Benim için mutluluk sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirdiğim gündür. Oğlumla zaman geçirmeyi seviyorum. Arabada şarkı dinleyip şarkı söylemeyi de çok severim. Şiirler de özel ilgi alanıma girer.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Gelecekteki en büyük hayalim rahmetli annemin adını taşıyan bir vakıf kurmak. Zorlu bir hayal belki ama imkânsız değil... Kız çocuklarının okuması için gerekli şartları sağlayabileceğim bir vakıf kurmak ve bir dünya turu... Değişik ülkeleri ve insanları tanımak ve onları yazmak...

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarının sırrı kendine güvenmektir ve asla pes etmemektir. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarılı olmak için bazı fedakarlıklarda bulunmak ve en önce ne istediğini bilmek gerekli...

Çevrenin olumsuz tepkilerini de fazlaca duymayarak tecrübelerden yararlanıp kendini tanımakla başarı gelir.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Teknolojiyi nasıl görüyorsunuz?

-Sosyal medyayla ve teknolojiyle aram hiç iyi değil. Reklamımı yapmayı bile bilmem doğru dürüst... Yüzlerce tv programım var kendi youtube kanalım bile yok. Kitabımı bile hala elle kağıda yazmayı seviyorum, o kağıt kokusu bana ilham veriyor.

-Bir gününüz nasıl geçiyor?

İstanbul'da yaşadığım dönemde bir günüm çook yoğun geçiyordu.

Seminer vermek için bir uçtan uca gider program için yüksek lisans dersleri ve oğlum için şehrin her bölgesinde olmak zorundaydım. Artık KUŞADASINA YERLEŞTİM Daha sakin ve huzurlu bir gün yaşıyorum. Okul öğrenciler seminerler bazen da canlı yayınlar yapıyorum. Bol kitap okuyor kitap yazmaya çalışıyorum.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Hafta sonları eğer şehir dışında seminer ya da konferansım yoksa oğlumla vakit geçiririm. Sahilde yürür, sinemaya gider, yeni tatlar keşfederim.

Kulağımda müzikle yürüyüş yapmayı seviyorum. Bazı dönemlerde de birebir hocayla spor yapıyorum.

Evde yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Evde yemek yapmayı çok sevmem ama yapılan yemekleri tatmak zevkimdir.

Evde mutluluğun sırrı nedir?

-Evde ve hayatta mutluluğun sırrı fazla beklentili olmamaktır.Ve aile içindeki insanların özel alanlarına girmeyerek saygılı olmak mutluluk getirir.

Derya Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Gençlere önerim kendini gerçekleştirme niyetinde olup hayallerinin peşinde koşmalarıdır.

Kaybetmekten korkmadan cesurca pes etmeden hayata karşı esnek bakarak bol eğitim almalarını öneririm.

Derya Hanım bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve çok yıldızlı olsun.

Cengiz Hortoğlu