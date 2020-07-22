Dilhan Ünver Başarı Öyküsü

"Hiçbir başarı tesadüf değildir."

Değerli okurlarım, başarılı sunucu Dilhan Ünver'le yaptığım söyleşiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Dilhan Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-1 Ocak 1995 doğumluyum. Şu an Bengütürk TV'de ekonomi programı sunuyorum. Küçüklüğümden beri hayalim olan işi yapıyorum diyebilirim. Lise ve üniversitede radyo-televizyon okudum. Onur derecesiyle mezun olduğum. Farklı kanallarda çalıştım ve staj gördüm. Diksiyon eğitimi aldım. Usta isimlerle çalıştım. Ve şu an sevdiğim mesleğimi yapıyorum.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Hayallerimin peşinden koştum, zorluklar karşısında asla yılmadım. Kendimi eğittim ve geliştirdim. İnsanlarla İlişkilerimi saygı çerçevesi İçinde kurdum. Ve şimdi onların geri dönüşlerini alıyorum. Kısacası çok çalıştım ve azimli oldum.

Sunucu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Sanırım psikoloji okur ve psikolog olurdum. Medya ve iletişimde de insanlarla iletişim ve ilişki halindeyiz. Birçok insanla konuşuyoruz onların ruh haline göre davranıyoruz. Sanırım insan psikolojisini anlamak önemli bir durum. İnsanlara faydam dokunsun isterdim.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Ailem, işim ve sağlığım... Bunlar benim olmazsa olmazlarım.

En çok nelerden keyif alırsınız?

-Sevdiklerimle olmayı çok önemserim. Sevdiklerimle keyifli ve kaliteli zaman geçirmek. Aileme zaman ayırmak. Yeğenim, arkadaşlarım benim için çok değerlidir. Hepsiyle olmak beni çok keyiflendirir.

Sizin için mutluluk nedir?

-Bence mutluluk İnsanın önce kendisinde başlar. Kendini mutlu edemeyen sürekli kaygılı ve mutsuz olan İnsanlar başkalarına da mutsuzluk ve huzursuzluk verir. Pozitif olmak, güzel ilişkiler kurmak gülümsemek çok güzel ve hayati yaşanır hale getiriyor. Gülümsemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz.

Sizin için aşk nedir?

-Benim için aşk her şeye karşı olabilir. Dini bir aşk, kişiye duyulan aşk ya da mesleğe fark etmez. Aşk bir şeye tutkuyla bağlanmaktır. Ya da doğru kişiye doğru bir değer vermektir.

Dilhan Hanım, sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Ailemle olmayı çok seviyorum. Özellikle annemle bir şeyler yapmak zaman geçirmek benim için çok değerli ve keyifli...

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Akademik anlamda kendimi geliştirmek istiyorum. Bilgilerimi deneyimlerimi elimden geldiğince gelecek nesillere aktarmak en büyük hayalim...

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Bence başarmak vazgeçmemektir. Hayallerinizin peşinden koşun. Başkasına göre değil, kendi hayatınızı kendiniz yönlendirin ve şekillendirin. Azmedin sabredin ne İstediğinizi bilin ve kendinizi hep geliştirin.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Teknolojiyi nasıl görüyorsunuz?

-Sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Çünkü ben doğduğumdan beri telefon ve bilgisayar hayatımda oldu. Okumak geliştirmek gündemi takip etmek artık sosyal medya üzerinden oluyor. Gündemi o şekilde takip edebiliyoruz. Önemli ama fazlası zarar.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Sabahları kahve içerek güne başlarım, sonra hazırlanır işyerime gelirim. Haberlerimi hazırlar yayına hazırlanırım. Yayından sonra haber maratonumuz devam ediyor. İşten çıkınca eve geçerim ve sonra kendimle ilgilenirim.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Hafta sonları kendime ve aileme zaman ayırırım. Dinlenir yeni haftaya hazırlanırım.

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Koşu ve yüzme ile ilgileniyorum.

Evde yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Elimden geldiğince yaparım. Her zaman olmasa da yaptığım zaman lezzetli şeyler yapabiliyorum. Soslu yemekleri severim. Tavuk, et ve makarna konusunda başarılıyımdır.

Bize bir yemek tarifi verir misiniz?

-Benim için kolay bir tarif olan mantarlı tavuk tarifi vereyim. Hazır aldığınız kesilmiş tavuk göğsünü az yağ ve baharatla tavada kavurun. Ardından sularını salip çekince ve rengi değişince yıkadığınız mantarları tavukların yanına koyun. Tercihe göre sos ya da krema ekleyebilirsiniz.

Dilhan Hanım televizyona ilgi duyan gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Televizyon ve medya zorlukları olan ancak çok keyifli meslekler. Gün ya da saat kavramı her zaman olamayabiliyor. Saatleri değişebiliyor ya da uzayabiliyor. Kendinden ve özel hayatından fedakârlık etmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Ve sektördeki kişilerle özellikle yöneticileriyle aralarını iyi tutmalı. Çünkü bu sektörde mutlaka birileriyle yolumuz tekrar kesişiyor. Atılgan, aktif ve pratik olmakta önemli. Ama kararınızı verdiyseniz doğru yoldan hiç şaşmayın derim.

Dilhan Hanım, başarı öykünüzü benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Cengiz Hortoğlu