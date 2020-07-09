Dostum Diyebilmek

Medyadan bir arkadaşımla sohbet ederken, "Bir dostta ne ararsın?" diye sordu.

Ben "Kadın veya erkek birine dost diyebilmem için bazı niteliklere sahip olması gerektiğini," söyledim. Arkadaşım "O nitelikleri bana sıralar mısın?" dedi.

Onunla paylaştıklarımı sizinle de paylaşıyorum.

İşte birine dostum diyebilmemin kriterleri:

Samimi, mütevazi ve dürüst olması...

Yargılamadan dinlemesi...

En zıt görüşlere bile saygı göstermesi...

Kadın erkek eşitliğine inanması...

Şiddetin her türüne karşı olması...

Hayatın paradan ibaret olmadığının farkında olması...

Bilgi sahibi olması...

Ne pahasına olursa olsun sözünde durması...

Ailesine değer vermesi...

Doğaya saygı duyması...

Arkadaşım, "Peki bunlar olmadan dost olunmaz mı?" diye sordu.

Ben bu soruyu "Olur neden olmasın? Bu benim tercihim, ancak bu niteliklere sahip olmayan biri beni yorar, Bence bir dostlukta en azından samimiyet ve mütevazilik vazgeçilemez koşul olarak aranmalı!" diye yanıtladım.

Sağlık ve mutluluk dileklerimle...

Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu