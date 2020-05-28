Enerji Hırsızları

Enerji hırsızlarıBazı insanlar vardır; onlarla görüştüğünüzde, hatta sadece sesini duyduğunuzda enerjiniz artar, kendinizi daha iyi hissdersiniz. Ancak bazı insanlar da bırakın enerji vermeyi, enerjinizi çalarlar. Onlarla görüşünce birden kendinizi kötü hissedersiniz. Bu onlar için de büyük bir mutsuzluk kaynağı...

İşte enerjinizi çalanlar...

1)Sosyal medyadaki paylaşımlarınıza, çok biliyor gibi görünerek,hiçbir nezaket kuralına özen göstermeden saçma sapan, saldırganca yorumlar yapanlar...

2)Yaptığınız her şeye bahane bularak sürekli ayar vermeye çalışanlar...

3)Telefonla defalarca aramanıza ve aradığınızı bilmesine rağmen size geri dönüş yapmayanlar...

4)Söz verip sözünde durmayıp bahane üretenler...

5)Herkesin aleyhinde konuşanlar...

6)Her şeyin kötü olacağına dair felaket tellallığı yapanlar...

7)İşi gücü yalan dolan olanlar...

8)Sürekli borç para isteyip geri ödemeyenler...

9)Somurtarak dolaşanlar...

10)Öküzün altında buzağı arayanlar...

11)Bakımsız, özensiz olanlar... (Örneğin duş dahi almayanlar...)

12)Sürekli kendisi konuşup başkasını dinlemeyenler...

Sağlık ve mutluluk dileklerimle...

Cengiz Hortoğlu