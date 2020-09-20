Esra Harmanda

(Hiçbir başarı rastlantı değildir.)

Başarıları alkışlamaya devam ediyoruz.

Değerli okurlarım bugün sizinle, 360 Tv'de her gün yayınlanan kuşak programı "Esra İle Sizin İçin." Programının sunucusu Sayın Esra Harmanda'nın başarı öyküsünü paylaşacağım.

-Esra Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Merhaba... Cengiz Bey, bu güzel söyleşilerinizde yer almaktan dolayı onur duyduğumu en başta ifade etmeliyim. Tv sunucusu, oyuncu, 1 oğul ve 2 kitap bir de dişi alman kurdu annesiyim:)

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Başarıyı sadece çalışma alanında basari olarak görmedim hiçbir zaman...

Basari yasadığın hayatta elindeki imkanlara rağmen mutlu olacak bir şeyler bulabilmektir. Bunu annemden öğrendim. O da böyle bir kadındır. Bana ilk okuduğu kitap Polyanna idi... Her sabaha uyanabildiğim için şükrederek başlarım. Gülümseyerek uyanırım. Yapacak güzel bir şeyler bulmak üzere çalışır kafam... Gülen yüz, tatlı dil, iyi kalp bence en değerlisi... İşimde iyi olmakla ilgiliyse bu sözleriniz onun için de işimin sadece ışıltılı tarafıyla ilgilenmedim. Hamallığını da yaptım, verilen hiçbir işe burun kıvırmadım. Zor yolu seçtim ama başımı her akşam huzurla koydum yastığıma...

Bunun yansıra bizim işimizi fazla büyütüp önemsiyorlar. Bir havalar bir kapriseler öyle şaşırıyorum ki... Ben sade bir insanım. İşim elbisem. O elbise değilse üstümdeki yine de değer görüyor ve seviliyorsam gerçek başarı odur. Sadelik ve samimiyet ekrandan geçer. Ben ekran arkası ve önü aynı olan bir ekran yüzüyüm. Keramet belki de bundadır:)

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Avukat olmak isterdim. Ya da dedektif. Haksızlık en hassas olduğum konu... Yalan ve sahtekarlığı ortaya dökmek ve herkesin hakkettiğini almasını sağlardım.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Ailem, sağlığım, huzurum...

Esra Hanım, sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Ailemle veya dostlarımla bir masada yemek ve sohbetle buluşmak en mutlu olduğum anlar... Çiçek ekmek, bir objeyi boyayarak yenilemek, deniz kenarında uzanıp okumak. Eve yayılan mis gibi kahve kokusu. En mutlu olduğum anlar...

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Emekli olup hobilerime daha fazla vakit ayırabileceğim bir hayat planım var geleceğe dair... Oğlumun maddi manevi bütün sorumluluğu benim üzerimde... Bu bazen yorucu olabiliyor. Onun kendi kanatlarıyla uçtuğunu gördüğümde doyasıya bir emekli hayatı yaşamayı planlıyorum.

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Mutlu olmaya odaklanın. Büyük bedeller ödeyeceğiniz başarıyı istemeyin. Sevdiklerinizden mesafe ve zaman anlamında ayrı düşeceğiniz başarılar, göreceksiniz ki uzun vadede sizi mutlu etmeyecek. Sadeleşin. Sahiciliğe sarılın. Naçizane bunu söyleyebilirim.

Bence çok doğru bir değerlendirme yaptınız. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Teknolojiyi nasıl görüyorsunuz?

-Bana kalsa sadece Twitter okumayı tercih ederim. Ancak işim gereği İnstagram'da da varım. Ancak hiç sevmediğim bir platform. Çok sıkılıyorum ancak işimin bir parçası olduğu için olmak zorundayım.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Erken kalkarım. 6.00 gibi uyanır 6.30 da kontağı çalıştırırım. Her işe başlarken 2 konuda net tavır koyarım. 1) Erken gelirim, bu konuda sorun çıkmasın 2) Az verin ama zamanında verin.

İşten çıkışta da bir işim yoksa dostlarıma veya aileme koşarım. Erken yatıyorum genelde... İyi uyumaya ve doğru beslenmeye çalışıyorum. Çiçeklerimle ilgilenmeyi çok seviyorum.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Bizim evimiz restoran gibidir. Eşim kalabalığı sever. Dostlarımızla bir arada olmayı severiz. Genelde de bize gelirler. Kurulan sofrada neredeyse bütün bir gün geçer. Çok farklı çevreden dostlarımızı o sofrada bir araya getirmek çok eğlenceli oluyor.

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Bahçe işleri, çiçeklerim... Bir ara resim atölyesine devam ettim. Mutfakta vakit geçirmeyi yeni yeni sevmeye başladım. Hem 360 Tv'de yaptığım programımın içeriği hem pandemi bana bunu sağladı diyebilirim.

Evde yemek yapar mısınız? Yaparsanız en çok hangi yemekleri yaparsınız?

-Hamur işleri ve salatalar deniyorum. Eşim de güzel yemek yapar. Onunla mutfakta olmak en eğlenceli anlar aslında...

Bize bir yemek tarifi verir misiniz?

-Waldorf salatası tarifi vereyim o halde...

Malzemeler:

1 marul

1 yeşil elma

1 çay bardağı siyah kuru üzüm

1 çay bardağı ceviz içi

3 kereviz sapı

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı dijon hardalı

Yarım limonun suyu

Tuz

Farklı malzemeler, farklı tatlar ve farklı soslarla harika bir salata.

Yapılışı:

Elmayı yıkayıp yarım ay şeklinde ince dilimleyin. Kararmaması için üzerine limon suyu sürün. Marulu yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra iki parmak kalınlığında doğrayın ve geniş bir kâseye alın. Kereviz saplarını 1 cm kalınlığında doğrayıp marula karıştırın. Mayonez, hardal, üzüm, elma dilimleri, ceviz, tuz ve limon suyunu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız salatayı servis tabağına aktarıp bekletmeden servis yapın. Salatanızda elma yerine ince dilimlenmiş nektarin de kullanabilirsiniz.

Harika bir tarif oldu. Çok teşekkür ediyorum. Peki eşiniz evde size yardım eder mi?

-Kesinlikle eder. Hatta yardım demeyelim. Birlikte yaparız temizliği veya yemeği...

Evde mutluluğun sırrı nedir?

-Sevmek. Severseniz sabır sonsuz olur. Severseniz hoşgörü olur. Severseniz yardımlaşma olur. Severseniz sohbet olur, dertleşme olur, paylaşma olur. Evde mutluluk demek huzur demektir. Orada sararız yaralarımızı. Düşmüşsek orada kalkarız ayağa yeniden... Sevmek, değer görmek ve değer vermek...

Esra Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Ailenizi arkanıza değil yanınıza alın. Az çalışarak elde edilmiş bir başarı yok. İş beğenmemezlik yapmayın. Sabır, sabır, sabır...

Esra Hanım benim çok keyif aldığım bir söyleşi oldu. Hem başarılı, hem mütevazi hem de samimisiniz. Değerli ailenizle birlikte yolunuz açık ve bol yıldızlı olsun.

-Cengiz Bey, ben de bu güzel sorular için tekrar teşekkür ederim.

Cengiz Hortoğlu