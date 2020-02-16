Evlilikler Neden Azalıyor?

Evliliklerin azaldığı boşanmaların arttığı bir gerçek. Peki neden?

Evlilik de bir sözleşmedir. Bir sözleşmeyi imzalayan taraflar bu sözleşmenin sürdürülememesi durumunda ne gibi sonuçları olacağını bilmek isterler.

Bir sözleşmenin sonucu; hiç kusuru olmasa bile bir insanı (artık tamamen yabancı olduğu birine) ömür boyu borçlu kılıyorsa, bu bir sorundur. Bu durumun evliliklerin azalmasını kısmen de olsa etkilediği kanısındayım.

Sadece bu nedenle bile yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi gerekir.

Durumu iyi olan da kurtulmak istiyor

Bir nafaka mağduru okurum aradı. "Benim param var ama ömür boyu nafaka ödemek istemiyorum," dedi.

"Eski eşine yüz yaşına kadar yaşayacağımı kabul ediyorum, hesap yaptır, nafaka borcumun tamamını ödeyip kurtulmak istiyorum, kabul eder misin?" diye sormuş, eski eş, "Öyle şey olmaz, bunu kabul edemem," diye cevap vermiş.

Çünkü mesele bazen de sadece para değil, duygusal... "Ben sana gününü göstereceğim, her şeyini alayım da gör," sözlerini sıklıklar duyuyoruz. Özellikle boşanan eş 2. evliliğini yaptıysa ve mutluysa bu sorunlarla daha çok karşılaşabiliyoruz.

Durum üzücü...

Nafaka ödemek istemeyen veya ödeyemeyen bir erkek, nafaka almak için çalışmadan 30 gün bekleyen bir kadın. Her yıl nafaka artış davaları, hacizler...

Yani zoraki bir ilişki sürüp gidiyor. Bunun sonucu mutsuzluk ve motivasyon eksikliği... Haksızlığa uğramış olma duygusu...

Bu ilişki böyle sürüp gidiyor. 2. eş mağdur, erkeğin ailesi mağdur, çocuklar mağdur... Bitmeyen hatta artan bir borç. Belirsizlik kaygı yaratıyor.

Bir de nafaka borcunu ödeyemediği için hapis yatanlar var. Bu da ayrı bir dram...

Kadın hakları mı? İşte size kadın hakları...



*Bir kadın kendi başarı hikayesini yazmalı.



*Her ay, bitmiş bir evlilik sonrası gelecek nafakayı beklemek zorunda kalmamalı.



*Meslek edindirme kursları da dahil kadının ekonomik bağımsızlığının sağlanması yönünde çaba gösterilmeli.

*Kadın, evlenmiş olması nedeniyle bir mağduriyet yaşıyorsa (Örneğin mesleğini bıraktıysa) tazminat talep etme hakkı vardır. Elbette edinilmiş mallara katılma rejimi gereği de hakları var.

*



*Bu konudaki çabamızın nedeni, kadınlar da mağdur edilmeden çaresizlik içinde yaşayan nafaka mağdurlarının sorunlarının çözülmesidir.



*Nafaka fonu kurulması da dahil her çözüm yolu düşünülmelidir.



BU NEDENLERLE SÜRESİZ NAFAKA SÜRELİ HALE GETİRİLMELİDİR.



ACİL OLARAK DA HAPİS CEZASI KALDIRILMALIDIR.

Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu