Gizli tehlike!

Televizyon sunucusu bir arkadaşım aradı, kendisi hakkındaki yapılan yorumların ve bazı izleyicilerden gelen maillerin canını çok sıktığını söyledi. Bu konu üzerine uzun uzun konuştuk.

"Haksız mailler ve yorumlar beni çok üzüyor."

"Seni üzen mail ve yorum sayısı çok mu fazla?"

"Hiç düşünmemiştim ama çok değil."

"Övgü dolu yorum ve mailler kadar değil yani..."

"Hayır ya, övgü dolu maillerin yüzde biri bile değil."

"Bu kadar övgü alırken birkaç olumsuz yorum seni bu kadar etkiliyor?

"Sence eden?"

"Çünkü olumsuzluk her zaman daha çok ilgi çeker."

"Evet haklısın, o gün öyle bir mail geldi ki güler misin ağlar mısın?"

"Ne diyordu?"

"Adam 'Yüzün hiç gülmüyor ama ben somurtgan insanları severim,' diyor."

"İşte bu yapılan negging... Bunu yapan kişi, başarılı olmaya çaba göstermek yerine seni yererek kendini daha iyi hissediyor. Ayrıca da dikkatini çekmeyi başarıyor."

"Hiç böyle düşünmemiştim."

Evet, bu sadece ünlü kişilere yapılmıyor, genç kızlara karşı da kullanılıyor."

"Nasıl yani?"

"Örneğin bir genç kıza, 'Çok kilolusun ama ben kilolu kızları severim," diyor veya "Ebisen çok yakışmış, ama biraz bol olmuş, komşunun eskisi mi?' diyor."

"Yani"

"Hem yerip hem övüyor, kısacası özgüvenini kırıyor, genç kız, bu durumun farkında değilse, onun onayına ihtiyaç duyar hale gelebiliyor ve ona kendini kabul ettirme çabasına girebiliyor.

"Sonra..."

"Sonrası bu giderek o kişiye karşı bağımlı hale gelebiliyor, hatta evlenebiliyor. Bazen en sorunlu adamlara harika kızların âşık olma nedeni de işte budur."

"Vay be! hiç böyle düşünmemiştim."

"Hatta şiddet gördüğü halde ayrılamayanlar var. İşte bu bağımlılık."

"Çözüm ne?"

"Farkındalık"

"Başka..."

"Özgüveninizin hiç kimse tarafından kırılmasına izin vermemek."

"Bunu konuşmamız çok iyi oldu. Artık hakkımdaki olumsuz yorumlar beni üzmeyecek."