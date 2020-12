İbrahim Aybar Başarı Öyküsü

Sevgili okurlarım başarıları alkışlamaya devam ediyoruz.

Bugün sizinle tanımış olmaktan gurur duyduğum çok değerli dost ve arkadaşım Sayın İbrahim Aybar'ın başarı öyküsünü paylaşacağım.

İbrahim Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz? Aileniz ve mezun olduğunuz okulları, yaptığınız işleri ve şu andaki görevinizi de öğrenmek isterim.

-18 Eylül 1953 senesinde Nazilli-Aydın’da doğdum.1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine-Uçak Mühendisi olarak mezun oldum. Aynı üniversiteden 1976 yılında Yüksek Mühendis unvanı aldım. Daha sonra 1978-1980 yılları arasında A.B.D. ’ye giderek doktora çalışması yaptım.

1980-1984 yılları arasında yurtdışında ve 1984-1988 yıllarında Türkiye’de özel sektör içinde profesyonel iş yaşamımı sürdürdüm.1988-1991 yılları arasında Başbakanlık’ta Danışman olarak çalıştım.1991-1992 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı yaptım. Aynı yıllarda Sümerbank Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yaptım.1992 yılından 2000 Eylül ayına kadar Varan Turizm Genel Müdürü ve UYTAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptım.

Ekim 2000 ile Ağustos 2016 yılları arasında Oyak bünyesinde Renault MAİS Genel Müdürü olarak atandım ve 16 yıl bu görevi yaptım.

2008 ile 2010 yılları arasında Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüm.

2009-2015 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyeliği ve YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum.

Ağustos 2016’dan başlayarak Ocak 2017’ye kadar Renault MAİS Yönetim Kurulu Başkanlığı, Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve ORFİN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptım.

Ocak 2017’de emekliye ayrılarak aktif profesyonel çalışma hayatımı sonlandırdım.

2018 yılından itibaren Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli heyetine üye olarak girdim. Halen Mütevelli Heyeti Başkanı olarak 5 bine yakın öğrencinin meslek ve gelecek sahibi olması için birikimlerimle katkı yapmaya çalışıyorum.

2019 yılında 2 arkadaşımla birlikte kurduğumuz bir danışmanlık şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında bulunuyorum.

Siz mesleğinizde çok başarılısınız, bugünlere gelmek için nelere dikkat ettiniz?

-Her şeyden önce güvenilir bir insan olmaya dikkat ettim. Çünkü özelikle ülkemizde bireyler arası ilişkiler güven eksikliği nedeniyle verimli olmuyor. Güven düzeyini gösteren Sosyal Sermaye puanımız ülke olarak oldukça düşük.

Bunun yanı sıra her ne konu üzerine çalışıyorsam mutlaka kendimi o konuya adayacak ölçüde ciddiye alıyorum. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL'ın bizlere öğrettiği T (Teşhis ) ,T (Tedavi) ve T (Takip) formülü benim için çalışma hayatımda düstur oldu.

Yani çözmeye uğraştığım sorunu iyi teşhis etmek, çözüm yolunu en etkin şekilde bulmak, uygulamaya aldıktan sonra sonuç alana kadar takip etmek. Ülkemizdeki çalışma hayatında bu 3 T formülündeki son T, yani Takip kısmı maalesef iyi çalışmıyor ve bundan dolayı başta zaman olmak üzere kaynakları verimsiz harcıyoruz.

Hayatınızda sizin için çok önemli beş kavram nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Güvenilirlik, farklılık, dürüstlük, disiplin ve sürdürülebilirlik. Bunlar benim için en önemli beş kavram.

*Biraz da gelecekten konuşalım, geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-İş hayatında 44 yıldır bulunuyorum. Ama sanki dün işe başlamış gibi her gün yeni bir heyecan ile işlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Geçen yıl kurmuş olduğumuz şirketin faaliyet konusu olan Paylaşım Ekonomisi’ ni geleceğin ekonomisi olarak görüyorum. Her alanda paylaşamadığımız için israf olan birçok kaynak var. Gelecek nesillerin dünyamızda bulabilecekleri her türlü kaynak giderek daha da az olacak. Gecikmeden, bugünden başlayarak demokratik ve adil şekilde paylaşabilmemiz gerekiyor. Enerjim yerinde oldukça bu alanda uğraş vereceğim.

İbrahim Bey, sizi en çok ne mutlu eder? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir? Sizin için mutluluğun tanımı nedir?

-Aslında bana göre cevabı basit bir soru. Ben mutluluğun ve huzurun ilişki yönetiminden geldiğine inanıyorum. Sosyal hayatta değer buluyorsanız, insanlarla kolay ve güvenilir ilişkiler içinde iseniz, onlara yarar sağladığınız size ifade ediliyorsa mutlu ve huzurlu oluyorsunuz. Motivasyonum ise uğraşlarımın sonucunu aldıktan sonra etrafımda takdir görmekten ibaret.

Bütün başarılarınıza rağmen, mütevaziliğinizi koruyorsunuz. Bunu başarmak çok zor mudur?

-Az önce değindiğim mutlu olmak konusunda mütevazi olmanın, hırslarınızı kontrol edebilmenin rolü büyük. Başka türlü insanlarla uzun süreli ve güçlü ilişki kuramıyorsunuz. Bizim ülkede Hamaset, Haset, Husumetve Gıybeten tehlikeli mental mikroplar. Bunlardan mental yapınızı arındırmanız huzurlu bir yaşam için çok önemli. Ben de mütevazi olmaya bu nedenle önem veriyorum.

Mesleğinde başarmak isteyenler, “Başarının sırrı nedir?” diye size sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Üniversiteden Makine Uçak Mühendisi olarak mezun olduğum yıl beni ve birkaç sınıf arkadaşımı hırdavat işi yapan bir iş insanı Karaköy Perşembe Pazarı’ndaki iş yerine öğle yemeğine çağırmıştı. O yemekte hayatımın başarı formülünü bizlere söylediğini yıllar içinde fark ettim ve sıkı sıkı o formüle sarıldım. Bence başarının sırrı olan tılsımlı formül bu. Size veriyorum:

TEŞEBBÜS. Başarı için önce girişimci olmak gerekiyor. İLİM. Girişimleriniz ilmi esaslara uygun gerçekleşmeli. CESARET. Cesur olmalı, cesurca karar verebilmeli ve kararlı olmalısınız. AKIL. Akıl danışmalı, akıl almaya çalışmalısınız. RİSK Hayatta risk alabilmeli ve riskleri yönetebilmelisiniz. EMEK Çok çalışmalısınız. Emek vermeden başarı gelmez TALİH Şansınız da yaver gitmeli.

Bu 7 kelimenin baş harflerini aşağıya doğru okursanız TİCARET kelimesini görürsünüz. Para kazanmak için başarının formülü bu.

Peki bilgisayarla, internetle, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Gayet güçlü diyebilirim. İçinde yaşadığımız Pandemi dönemi bizlere internet üzerinden işlerimizi yürütmeyi öğretti. Ayrıca ibrahimaybar.com.tr adresindeki Web sitesi üzerinden otomotiv sektörü ağırlıklı yazılarımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Sosyal medyayı yoğun kullanmıyorum. Sadece işimin gerektirdiği zaman başvurduğum bir mecra. İnsanların kişisel veri güvenliği ve gizliliği yönünden sosyal medyanın risk barındırdığını düşünüyorum.

Hobileriniz var mı? Hafta sonlarını nasıl geçirirsiniz?

-Tabi Pandemi döneminde olabildikçe evde kalmamız gerektiği için kitaplarla, webinar sohbetleriyle zaman geçiriyorum. Paylaş isimli bir kitap yazdım. Baskısı bitmek üzere. Onun dışında aile bireylerimle, özellikle torunlarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum.

İbrahim Bey medyaya ilgi duyan gençlere başarılı olmaları için ne önerirsiniz?

-Başarı formülünü yukarıda verdim. Hangi iş alanında olursa olsun çalışan bir formül. Bunun yanı sıra işleri her ne ise önceden iyi planlasınlar ve planlı hareket etsinler, iyi organize etsinler, iyi koordine etsinler, mutlaka uygulamaya alsınlar ve sonuna kadar takip etsinler. Mutlaka sonuç alacaklardır. İşinde uzman olan, kendini işine adayan, güvenilir ve insan ilişkilerinde kuvvetli olan insanlar sonuçları değiştirmeye muktedir olurlar. Yani işinin lideridirler. Bu tür insanlar olarak her zaman aranır ve takdir görürler.

Sayın İbrahim Aybar bu harika söyleşi için çok teşekkür ediyorum.

Cengiz Hortoğlu