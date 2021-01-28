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Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

hortogludorduncubakis@gmail.com

Kendime Uyarılar

28 Ocak 2021

Kendime uyarılar

*Haksızlığa da uğrasan kimseye karşı kin ve nefret duyma!

*Kim ne yaparsa kendine yapar! İyiler iyilikleriyle kötüler kötülükleriyle yaşar.

*Eleştirildiğinde üzülme, eleştiri yapıcıysa ders al, kırıcıysa görmezden gel!

*Senden tamamen farklı düşünen arkadaşlarını saygıyla dinle!

*Hayatı anlamlı kılan elindeki ekmeği bir başkasıyla paylaşmaktır.

*Başardığında mutlu ol ama sakın övünme! Başaramdığında sorumluluğu üstlen.

*Şükret! Minnettar ol!

*Hata yapmasan bile sorunu çözecekse özür dile…

*Çok çalış ama hayatı ıskalama!

*Hayatın zorluklarını, dersler çıkarmak ve hayatı öğrenmek için fırsat olarak gör.

*Teknolojinin hayatını esir almasına asla izin verme!

*Birisi hayatından çıkıp gitmek istediğinde üzülmek yerine “Yolun açık olsun” de…

*Yaşamını mümkün olduğu kadar sadeleştir, şunu bil ki; yaşamak için su, buğday, doğa ve sevgi yeterlidir.

*Bilgi edinmek için gerekirse okyanusları bile aşmaya hazır ol.

*Her gün yeni bir şey öğren!

*Hızlandığını fark ettiğinde ağırlaş ve hayatın güzelliklerini kaçırma!

*Her şeyini kaybettiğinde ve zor durumda kaldığında yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!

*Geçmişi değiştiremezsin, geleceği bilemezsin, tek gerçek zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!

*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir. Hiç beklemediğin birinden öyle bir şey öğrenirsin ki hayatın değişir.

***

Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

Cengiz Hortoğlu

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