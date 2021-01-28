Kendime uyarılar
*Haksızlığa da uğrasan kimseye karşı kin ve nefret duyma!
*Kim ne yaparsa kendine yapar! İyiler iyilikleriyle kötüler kötülükleriyle yaşar.
*Eleştirildiğinde üzülme, eleştiri yapıcıysa ders al, kırıcıysa görmezden gel!
*Senden tamamen farklı düşünen arkadaşlarını saygıyla dinle!
*Hayatı anlamlı kılan elindeki ekmeği bir başkasıyla paylaşmaktır.
*Başardığında mutlu ol ama sakın övünme! Başaramdığında sorumluluğu üstlen.
*Şükret! Minnettar ol!
*Hata yapmasan bile sorunu çözecekse özür dile…
*Çok çalış ama hayatı ıskalama!
*Hayatın zorluklarını, dersler çıkarmak ve hayatı öğrenmek için fırsat olarak gör.
*Teknolojinin hayatını esir almasına asla izin verme!
*Birisi hayatından çıkıp gitmek istediğinde üzülmek yerine “Yolun açık olsun” de…
*Yaşamını mümkün olduğu kadar sadeleştir, şunu bil ki; yaşamak için su, buğday, doğa ve sevgi yeterlidir.
*Bilgi edinmek için gerekirse okyanusları bile aşmaya hazır ol.
*Her gün yeni bir şey öğren!
*Hızlandığını fark ettiğinde ağırlaş ve hayatın güzelliklerini kaçırma!
*Her şeyini kaybettiğinde ve zor durumda kaldığında yanında kimlerin olduğuna dikkat et ve sakın onları unutma!
*Geçmişi değiştiremezsin, geleceği bilemezsin, tek gerçek zamanın şimdiki zaman olduğunu aklından çıkarma!
*Kimseyi yargılama, yok sayma, küçük görme! Her insan değerlidir. Hiç beklemediğin birinden öyle bir şey öğrenirsin ki hayatın değişir.
***
Mutluluk ve sağlık dileklerimle…
Cengiz Hortoğlu