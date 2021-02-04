Koşuyor Ama Nereye? Pınarlarından kana kana su içtiği, derelerinde yüzdüğü, ağaçlarından elma kopardığı köyünü unutmuş, ama internette gördüğü manzara resimlerine bayılıyor. Her şey hazır geliyor. Yemek yapmaya bile zamanı yok. Ama sosyal medya için zamanı sınırsız. Önceki gün bir arkadaşım, "İyi ki artık mesajlaşma var, konuşarak zaman kaybetmiyorum. Bana çok zaman kazandırıyor, eşimle bile mesajlaşıyorum." dedi. Şaşırarak sordum "Neyin zamanını?"

Teknolojiye karşı değilim ama esiri olma karşıyım. Memnunsanız sorun yok. Ama ben can cana görüşmekten, arkadaşımın sesini duymaktan, mutluluğunu, hüznünü, sevincini öğrenmekten yanayım.

Konuşmaktan çok mesajlaşıyor, bir dostunu dinlemeye zamanı yok.

Daha çok istiyor, koşuyor, koşuyor ama sonu yok.

Yemek yerken bile ya oyun oynuyor ya mesaj yazıyor.

Annesi dahi arasa çok yoğun olduğu için konuşamıyor.

Başarısını "Like" sayısıyla ya da yorumlarla ölçüyor.

Sadece sosyal medyaya poz verirken gülümsüyor.

Bir şeyin peşinden koşuyor, tamam ama neyin peşinden koştuğunu bilmiyor.

Az önce ne yediğini unutuyor.

Dur bir dinle! Nereye gidiyorsun arkadaş?