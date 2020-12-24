Kübra Eser Başarı Öyküsü

Sevgili okurlarım başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Burada başarı öykülerini paylaştığım değerli dostların ortak özellikleri başarılarının yanında aynı zamanda mütevazi ve samimi olmalarıdır.

Bugün sizinle, Gazeteci Kübra Eser'in başarı öyküsünü paylaşacağım.

Kübra hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Ben Kübra Eser, Bengütürk TV'de hafta içi her gün "Ekonomide Gündem" programını sunarak ekonomin nabzını tutmaya çalışıyorum. 25 yaşındayım ve çocukluk hayalim olan mesleğimi severek yapıyorum.

Başarılı olmak ıçın neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-İlk olarak kimsenin olumsuz eleştirilerine kulak asmadım.

Şu ana kadar her sabah erken kalktım ve güne erken başladım. İstanbul büyük ve hızlı bir şehir, eğer erken kalkmazsan hiç bir şeye yetişemiyorsun. Mesleğimle ilgili kurslara para harcamak yerine internetten yararlandım. Şu anki tüm kendini geliştirmek isteyen gençlere de bunu öneririm.

Haber dilini anlamak için her gün gazete okudum ve tüm kanallardan haberleri takip ettim. Özellikle kendime idol olarak belirlediğim ve kendisini hayranlıkla izlediğim Nazlı Çelik'in yaptığı bütün çalışmaları çok yakından takip ettim.

Gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş insanlarla çalışma fırsatım oldu. Üniversitede okuduğum süre boyunca Kanal D ve Cumhuriyet Gazetesi gibi kurumsal yerlerde staj yapma imkânım da oldu. Buralarda staj yaparken çoğu konuda bilgi sahibi olsam da "Bilmiyorum," dedim ve işinde uzman olanlar bana her şeyi ayrıntılı olarak öğrettiler.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Şu anki mesleğimi yapmasaydım ne olurdum? Zor bir soru. Açıkçası hiç düşünmedim. İlkokuldan bu yana sürekli habercilik mesleği cazip geldi. Ama galiba öğretmen olabilirdim.

Hayatta sızın için çok önemli üç şey nedir? diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Hakkaniyet, merhamet ve azim

Kübra hanım, sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Beni en çok insanlara yeni şeyler öğretmek mutlu ediyor. Bilmedikleri bir konuyu bana gelip danıştıklarında çok mutlu oluyorum. Hem bilgi sahibi olduğum için hem yardım edebildiğim için...

Hakkaniyetli bir şekilde rekabeti de seviyorum çünkü olduğum yerde saymamamı sağlıyor.

Ailemle vakit geçirmek de benim için paha biçilemez.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Geleceğe dönük planlarım var ama asla kimseyle paylaşmıyorum sihrinin kaçacağına inanıyorum

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarı ilk olarak kendine inanmaktır. Bu başarı için bir anahtardır.

Daha sonra bildiklerini paylaşmak ve başarı merdivenlerini tırmanırken kimsenin üzerine basmamak. Her zaman her koşulda hakkaniyetli olmak.

Sizin için aşk nedir? Aşka inanır mısınız?

-Aşk'a inanırım ve bence aşk, şu korkunç dünya düzenine karşı sırtını yaslayacağın bir omuzdur.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Teknolojiyi nasıl görüyorsunuz?

-Çok iyi, sosyal medyanın meyvelerini topluyorum açıkçası... Birçok insana ulaşabiliyorum. Bunun yanı sıra artık haberler de sosyal medyaya taşındı. Güncel gelişmeleri sosyal medya platformlarından takip etmek daha kolay ve orada insanların gündemdeki olaylara bakış açısını da yakından takip edebiliyorsun.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Her gün sabah 06,00 da kalkıyorum. Genel olarak gündeme daha sonra da ekonomide öne çıkan gelişmelere bakıyorum. O gün için ayarladığım bir makale varsa yarım saat kadar onu okuyarak güne başlıyorum.

30 dakikalık bir sporun ardından kahvaltı yapıyorum ve ardından işe gidiyorum

Sabah 09.00 da başlıyor benim için program hazırlığı...

Programa gündem olacak konu başlıklarını belirliyorum daha sonra konuklara bu başlıkları iletiyorum.

Yayında kullanılacak görselleri ve haberleri de kendim sıralıyorum.

Programım saat 12.00'de başlıyor, Saat 12:45'e kadar devam eden programımda konuklarımla ekonominin nabzını elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum.

13:00' de bir yemek molası veriyorum. Daha sonra tüm gün gündemi yakından takip edip ertesi gün gündemime alacağım konuları belirliyorum ve bu gündem çerçevesinde konuklarımı belirliyorum.

Hafta sonları neler yaparsınız?

-Hafta sonları sabahları genelde kendime ayırıyorum. Sosyal medyadan, internetten uzaklaşıp kendimi dinliyorum.

Pandemiyle beraber ise artık tüm hafta sonunu kendime geliştirmeye çalışarak ve de istediğim konulara vakit ayırarak geçiriyorum.

Normal düzendeyken arkadaşlarıma vakit ayırıyordum. Farklı sektörlerden arkadaşlarımın olması beni mutlu ediyor. Çünkü bir gün bile gündemimin haber ve ekonomiden çıkıp başka bir şey olması benim nefes almamı sağlıyor.

Evde mutluluğun sırrı nedir?

-Evde mutlu olmanın sırrı, ailemle yaşıyorken huzurdu, bu sır... Ama artık tek yaşıyorum. Şu an ise kendi başıma vakit geçirebilmek. Kitap okumak ve yeni bir şeyler öğrenmek.

Kübra hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Kendilerine inanıp güvensinler ve bir dalda uzman olmak için çalışsınlar. Ama hangi konuda kendini geliştireceklerine iyi kara versinler ki tercihleriyle beraber alacakları sorumlulukları üstelenebilsinler.

Her konuda biraz bilgileri olsun ama bir konuda uzman olsunlar ve insanlar o konuyu danışmak için onları tercih etsinler.

Öte yandan yeni dünya düzeni bilişim çağını da beraberinde getirdi. Eğer bu alanda bir iş yapar ve uzman olurlarsa çağa ayak uydurabileceklerdir. Şu an çoğu meslek artık okunsa da bir getirisi olmuyor. Dijital çağa ayak uydururlarsa çoğu işte başarıyı yakalayabileceklerdir.

Kübra Hanım bu samimi söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Cengiz Hortoğlu