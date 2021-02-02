Neden Yorulur İnsan?

Bu sabah yürüyüş yaparken, bütün hayatı başka insanlara iyiliklerle geçen çok değerli bir arkadaşım aradı. Sesi ağlamaklıydı. "Dostum, uzun zamandır çok yorgunum. Kimse kırılmasın diye acılarımı hep içimde yaşadım." dedi. uzun uzun konuştuk. Düşündüm, neden yorulur insan? Çalışmaktan mı? Koşturmaktan mı? Hayır, iyi insanları yoran, hayattan soğutan, hayatın zorlukları değil. Peki Nedir?

*Kalabalıklar içerisinde yaşanan kabalıklar ve yalnızlıklar.

*Nankörlükler, halden bilmezlikler.

*Haksız saldırılar.

*"Küçük dağları ben yarattım." diyenler.

*Gözünüzün içine baka baka yalan söyleyenler.

*Sadece çıkarları olduğunda farkınıza varanlar.

*Küçük hesaplar peşinde koşanlar.

*Vicdanını yanında taşımayanlar.

*Yalanla dolanla iyi insanları hayattan soğutanlar.

*Parasını gözümüzün içine sokmaya çalışanlar.

*Mütevazi hayatınızı bile kıskançlık krizleriyle zehir edenler.

*Yüzünüze gülüp arkanızdan kuyunuzu kayan iki yüzlüler.

Son söz: Değerli okurum, iyi insanları koruyun, dinleyin, anlayın ve destek olun. Dünya onların sayesinde güzel.

***

Benden iyi insanlara bir armağan olsun bu şiir...

HER YANINI SARMIŞ O ÇOCUKLUĞUNLA

Hep bir yanımı çocuk bıraktım

Doğru mu yaptım bilmem ki

***

Güzellikleri umutları

Çocukluğu ve sevgileri hep yaşarım diye

***

Kanadı kırık bir çalıkuşu

Ezilmiş bir reyhan gördüğümde

Acısını duyabileyim diye

***

Hep bir yanım çocuk kaldı

Ben istedim diye

Ne balonları unuttum ne uçurtmaları

Ne kum ışıltılarını ne midye kabuklarını

***

Ne zormuş

Büyüklerin dünyasında

Bir yanınla bile olsa çocuk kalmak

***

Her duyarlılıkta

Yüreğimden damla damla

Akarken acılar damarlarıma

Hep düşünüyorum kendi kendime

İyi ki de dört yanımda çocuk değil diye

***

Annem demişti bana

Büyü artık

Sen dayamazsın oğlum

Ezilen çiçeklerin acılarına

Bu yufka yüreğinle

***

Ve bir yanın çocuk kalmış

Ama her yanını sarmış

Yağmur bulutlarına sıkışmış

O çocukluğunla

Bu şiir “Şimdi Tam Zamanı” adlı şiir kitabımdan alınmıştır.”

***

Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğimle…

Cengiz Hortoğlu