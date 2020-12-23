Ödedikçe Artan Borç Nafaka

Değerli okurum, yazdıklarımı tarafsız bir gözle okuyun.

Bu bir hikâye değil, gerçeğin ta kendisi...

Bir gün bir kadın ve bir erkek evleniyor.

Hayat bu, o evlilik yürümeyebiliyor, boşanıyorlar. İşte sorun böyle başlıyor.

Taraflar eşit kusurlu da olsa erkeğin ömür boyu nafaka ödemesine karar verilebiliyor.

Kadın asgari ücretle çalışsa bile nafaka kesilmiyor, ancak evlenmesi veya iyi bir işte çalışması gerekiyor.

Bunların dışında nafakanın kesilmesi ancak nafaka alan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğünün kanıtlanması ile mümkün oluyor. Bu şu andaki Türk Ceza Kanunu ile mümkün değil, çünkü yasa ile özel hayatın gizliliği net bir biçimde korunuyor. Kaldı ki böylesine soyut bir kavramla boşanmış eşlerin birbirlerinin hayatına müdahale etmeleri son derece yanlış.

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Boşanma kararı ile bitmesi gereken ilişki bir türlü bitmiyor, sadece bir başka boyuta eviriliyor.

Nafaka ödemek istemeyen veya ödeyemeyen bir erkek, nafaka almak için 30 gün bekleyen bir kadın. Her yıl nafaka artış davaları, hacizler... Yani zoraki bir ilişki sürüp gidiyor. Bunun sonucu mutsuzluk ve motivasyon eksikliği... Haksızlığa uğramış olma duygusu...

Erken emeklilik, 2. eş mağdur, erkeğin ailesi mağdur, çocuklar mağdur... Bitmeyen hatta artan bir borç. Belirsizlik kaygı yaratıyor.

BU YASANIN GETİRDİĞİ DRAMLARDAN BAZILARI



*300 TL nafaka borcu için hapis yatanlar...



*İlk eşin nafaka borcunu ödemek için başkalarının merdivenlerini silmek zorunda kalan 2 eşler...



*Nafaka borcunu ödemek için sofrasına zeytin bile koyamayanlar...



*10 gün evli kaldı diye 30 yıldan bu yana yüzünü dahi unuttuğu kadına nafaka ödeyenler...



*İlk eşin nafakasını ödemek için kâğıt toplayanlar...

*Engelliler, nafaka borcu yüzünden huzur evinde kalanlar ve daha niceleri...



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Efendim, nafakanın süreli olması kadın haklarına aykırıymış. Yani kadının çalışmasını savunuyoruz ya, bu kadın haklarıyla bağdaşmıyormuş. Kadının üretmemesi, evde oturması, birkaç gün evli kalıp üretmekten vazgeçmesi adeta emekliye ayrılması kadın hakları

Peki ikinci eşin, nafaka ödeyenin annesinin, kardeşinin hakları ne olacak?

İŞTE SİZE KADIN HAKLARI

*Bir kadın kendi başarı hikayesini yazmalı.



*Her ay, bitmiş bir evlilik sonrası gelecek nafakayı beklemek zorunda kalmamalı.



*Meslek edindirme kursları da dahil kadının ekonomik bağımsızlığının sağlanması yönünde çaba gösterilmeli.

*Kadın, evlenmiş olması nedeniyle bir mağduriyet yaşıyorsa (Örneğin mesleğini bıraktıysa) tazminat talep etme hakkı vardır. Elbette edinilmiş mallara katılma rejimi gereği de hakları var.

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*Bu konudaki çabamızın nedeni, kadınlar da mağdur edilmeden çaresizlik içinde yaşayan nafaka mağdurlarının sorunlarının çözülmesidir.

*Nafaka fonu kurulması da dahil her çözüm yolu düşünülmelidir.



ACİL OLARAK DA HAPİS CEZASI KALDIRILMALIDIR.

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Mutluluk ve sağlık dileklerimle…



Cengiz Hortoğlu