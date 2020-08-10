Rıdvan Bıyık Başarı Öyküsü

Değerli okurlarım bugün sizlerle, yıllardır tanıdığım değerli dost, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Sayın Rıdvan Bıyık'ın başarı öyküsünü paylaşacağım. Rıdvan Bıyık başarılarının yanında mütevaziliği ve samimiyeti ile de her zaman çok takdir ettiğim ve tanımış olmaktan gurur duyduğum bir arkadaşımdır.

Rıdvan Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Gazeteciliğe yani haberciliğe 1989 yılında Günaydın Gazetesi'nde başladım. Bu işin temeli olan polis, adliye hastane muhabirliği yaptım.

Askerlik görevimi tamamladıktan sonra 1996 yılında Kanal 6'ya televizyon haberciliğine adım attım. Televizyon haberciliğini çok sevdim ve polisiye haberciliği yaptım. 1996'nın sonlarında doğru televizyon profesyonel anlamda çok iyi bir ekibe katıldım. Mesleki ağabeyim Emin Demirel'in aracılığıyla duayen isim Uğur Dündar yönetimindeki, haber müdürlüğünü Tuncay Özkan'ın yaptığı haber merkezinde çalıştım. Bu çalışma bana çok büyük bir katkı sağladı. Burada da birbirinden güzel ve özel haberlere imza attım.

2012 yılında da genel yayın yönetmeni Tuncay Özkan'la birlikte Show TV'ye transfer oldum. Kariyer anlamında istihbarat şefliğine 2010 yılında Yiğit Bulut'un başında olduğu Habertürk TV'ye geçtim. 2010 -2014 yılları arasında da bu görevi yaptıktan sonra tekrar yine Ciner gurubu tarafından satın alınan Show Haber'e geçtim. Yani kurum içinde yer değiştirme yaşadım. Burada göstermiş olduğum başarılı habercilikten sonra onur duyduğum ve güveni boşa çıkartmamaya yemin ettiğim göreve getirildim. 2018 yılının mayıs ayında Ciner Medya Grup Başkanı Sayın Kenan Tekdağ tarafından Genel Yayın Yönetmeliği görevi verildi. Halen bu görevi ekip arkadaşlarımla rakiplerimizi reyting anlamında geçerek başarıyla sürdürmekteyim.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Çok çalıştım ve en önemlisi uzun süre sabrettim.

Gazetecilik yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Gazetecilik yapmasaydım ne iş yapardım bilmiyorum ama hırslı olduğum için yapacağım herhangi bir işte de başarılı olacağımı tahmin ediyorum.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Bu hayatta en önemli şey benim Allah'a bağlılığım, güvenilir olmak (Çünkü gün geçtikçe bu sayı ne yazık ki azalıyor), başarılı olmak.

Rıdvan Bey, sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Habercilik yani mesleki başarıdan büyük haz alırım. İnsanlara ve ülkeme yararlı olmaktan mutluluk duyuyorum. Onun dışında zaman buldukça da çocuğum Selim'le zaman geçirmekten keyif alıyorum

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Uzun süre habercilikte başarılı olmak ve işimi yapmak istiyorum. Çalışmadan duracağımı sanmıyorum, sakin bir hayat bana göre değil sanırım... Yaşadığım ilginç olayları derleyip bir kitap yazma hayalim de var.

Başarmak isteyenler size, “Başarınızın sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarının sırrı, klişe olacak ama çok çalışmak... Ayrıca insanlara kendini sevdirmek ve güven vermek

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musunuz?

-Sosyal medyayı tabii ki sıkı takip ediyorum. Zaten artık yeni medya sosyal medya demek. Sosyal medyayı takip edelim ki en son bilgileri alalım.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Günümüzün programı belli. Haber toplantımız... İstanbul'daki muhabir arkadaşlarımızın önerilerini alıyoruz ardından yurt ve yine İstanbul'daki ajans haberlerine bakıyoruz, bizim için vaz geçilmez olan whatsapp ihbar hattına gelen haberlere de çok önem veriyoruz. Ankara'dan siyaset gündemini de alıp toplantımızı bitiriyoruz. Sonrasında önemine göre haberlerimizin akışını yapıyor bülteni hazırlıyoruz. Bizim için önemli olan Türk halkının sevdiği haberleri verebilmek...

Hafta sonları neler yaparsınız? İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı? Evde mutluluğun sırrı nedir?

-Elimden geldiğince zaman ayırmaya, mutlu olmaya çalışıyorum.

Rıdvan Bey gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Hırslı başarılı olmalarını istiyorum. Habercilik mesleği zor süreçlerden geçilerek sabırla yapılan ama çokta zevkli bir meslek. Sosyal medyadanyararlanarak televizyon haberciliği yapmalılar. Ne yazık ki dünyada olduğu gibi bizde de gazetelere ilgi azaldı. Bu nedenle sosyal medyahaberciliğine eğilmeliler. Gelecek sosyal medyada...

Yaptığınız haberler içinde sizi çok etkileyen unutamadığınız bir haber var mı?

Meslek hayatımın en önemli haberlerinden biri 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesiydi. Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasında Fetöcü hainler hem polise hem halka kurşun yağdırıyordu. Ben ve kameraman arkadaşımızdan başka haberci yoktu orada. Göğsünü siper etmiş polis ve milletimizle birlikte yazılan destana şahitlik ettik korkusuzca... Yanımızda şehit olanlar yaralananlar vardı. Tüm acılara ortak olduk ama karanlık gecenin aydınlığa kavuşmasını da yaşadık.

Değerli dost Rıdvan Bey, bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Başarı öykünüzün gençlere örnek olmasını diliyorum.

-Ben de teşekkür ediyorum...

Cengiz Hortoğlu