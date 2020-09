Şenay Devi Başarı Öyküsü

"Hiçbir başarı rastlantı değildir."

Sevgili okurlarım bugün sizinle Dr. Astrolog Şenay Devi'nin başarı öyküsünü paylaşacağım.

Şenay Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Şahsına münhasır Güneş burcu boğa, yükselen burcu aslan olan, işine aşık biriyim. ABD Kepler College Üniversitesi hem de Dirah Academy International'dan mezunum. Batı, Hint ve Çin Astrolojisi uzmanlık alanlarım... Amerika merkezli çok dilli eğitim sitemini kapsayan "Astrodeha Astroloji " Okulu'nun kurucuları arasında yer alıyorum. Dünya genelinde de ülkemizde de üç alanda (Batı, Çin ve Hint Astrolojisi) uzmanlığı olan az sayıda astrologlardan biriyim. Timur İmparatorluğu ve Osmanlı Döneminde, astronom, matematikçi ve dil bilimcisi, Fatih Sultan Mehmet'in, günümüzdeki adıyla astroloğu (Gökbilimcisi - Müneccimbaşı) olan Ali Kuşçu'nun (Ali Bin Muhammed) soyundan geliyorum. 10 senedir profesyonel olarak mesleğimi yapıyorum 14 yaşımdan beri çok okur araştırırım, bilgiye aşık adanmış bir ruhum var. Çok güzel geri dönüşler alıyorum tüm okurlarıma mesleğim ve şahsım adına sonsuz teşekkürler ediyorum.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Önce kendime sonra bilgiye inandım. Başarı çok çalışmak zorluklar karşısında vazgeçmemek ile şekilleniyor diye düşünüyorum. Zorluklar, engeller her zaman vardır hiç bir başarı tesadüf değildir. Bu kişinin amaçları ve kararlılığı ile ilgili bir durum. Vazgeçmek benim fıtratımda yok, bu da azmimi araştırmacı kimliğimi keşfetme arzumu her zaman dinamik tutuyor. Tabi ki şahsen ailemin ve sevdiklerimin verdiği destek ve motivasyona da her zaman minnettarım. İyi ki varlar.

Şu andaki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Yine astrolog olmak isterdim. Gökyüzüne rehberlik etmek ruhumu yeniliyor.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Sevdiklerim, güven ve saygı...

Şenay Hanım sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Beni ailem, sevdiklerim ve işim mutlu kılar. Doğada sevdiklerim ile vakit geçirmek doğa ile bütünleşmek ve konuşamadıklarımı duyanlarının varlığında ruhumu dinlendirmek beni mutlu eder. Kızım Asya ile sohbet etmekten onunla aktivitelerde bulunup onun güzel kalbi ile hissettiklerini paylaşmak ve Boks sporu beni motive eden mutluluk kaynaklarım diyebilirim.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Anda kalıp anın getirdikleri ile akışa uyumluyum. Güneş her gün doğuyor sağlıkla sevdiklerimle nefes alıyorsam geleceğin içinde güzelliklere hazırım. Astrodeha Astroloji Okulumuzu kurduk bu alanda ilkleri gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Bu bir uyanış, yenilenme, dönüşüm sürecindeyiz. Özün güzelliğinin önemini, dünün tekrar etmeyeceğini, acıların olgunluğunu, mutluluğun, sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırladığımız, ruhlarımızın, bedenlerimizin yeniden şekilleneceği bir süreçteyiz. Hür irademizi, bireysel ve toplumsal olarak yenilgileri yengiye, şükürsüzlükleri şükre, ayrıştırmaları bizliğe erişmek için kullandığımızda, gururlanacağımız yeni yapılanmanın olumlu payelerinden fayda göreceğimiz yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Ben de bu süreçte sağlıkla başarı ve sevdiklerimle hazırım.

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Önce kendilerine inansınlar ve sürekli gelişmeye odaklanarak pes etmesinler. Hayat cesurları sever, başarı da emek ve cesaret ister.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl? Teknolojiyi nasıl görüyorsunuz?

-Sosyal medya ile aram oldukça iyi, okurlarımla sevenlerimle buluştuğum önemli bir platform... Özellikle pandemi döngüsünde teknoloji, eğitimden iş hayatımıza her yönde etkili, daha da etkili olacak... Kimliğimizi kaybetmeden teknolojiyi kullandıkça doğrulara erişeceğiz diye düşünüyorum.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

-Sabahları erken kalkarım, güzel bir kahvaltı sonrası işimin başındayım. Makalelerim, danışanlarım ve hafta da 4 gün mutlaka boks antrenmanları ile günü tamamlarım. Akşamları ise ailemle, sevdiklerimle vakit geçirir, mutlaka ilgi duyduğum bir kitabı okur ve her gece yatmadan meditasyonumu yapar bir sonraki güne ruh ve bedenimi şarj ederim.

Hafta sonları neler yaparsınız?

Pazar günleri doğada vakit geçirmeyi çok severim. Kısa geziler yaparım, bahçe ile uğraşıp organik tarım ile ilgilenirim. Doğa, gökyüzü benim en büyük motivasyonlarımdan biri...

İş dışında uğraştığınız spor veya hobileriniz var mı?

-Lisanslı boksörüm, boks bedenimin meditasyonu, vazgeçilmezim. Çok kitap okurum özellikle araştırma kitapları ve Astronomi üzerine araştırmalar yapmak, yazma eserleri incelemek benim başlıca hobilerim arasında...

Şenay Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Yarışlarının başkaları ile değil kendileri ile olmasını öneririm. Yarışı başkaları ve zamanla olanlar her zaman kaybeder. Kişi mesleği ne olursa olsun kendi ile yarıştığında gelişir, tecrübe ve başarı bu sayede gelir diye düşünüyorum. Ve şunu unutmasınlar her zaman yaptığınız işe muhalefet edenler saygı duymayanlar olacaktır. Dünyada sular tek yöne aksa dengeler olmazdı. Bu ilke ile etkilenmeden doğrularına yeteneklerine sahip çıksınlar ki yaptıkları iş imzaları ve saygınlıkları olsun.

Sizi bulmuşken burçları da sormak isterim. Burçların özelliklerinden söz eder misiniz? Ben Arslan burcuyum kendi burcumu da sizden öğrenmek isterim.



-Aslan burcunun genel özellikleri:

ASLAN BURCU

Element: Ateş

Nitelik: Sabit

Renk: Altın, Turuncu, Beyaz, Kırmızı

Gün: Pazar

Gezegen: Güneş

Şanslı Numaraları: 1, 4, 10, 13, 19, 22

Güçlü Yönler: Esprili, yaratıcı, tutkulu, cömert, sıcak kalpli, neşeli

Zayıf yönleri: Kibirli, inatçı, bencil, tembel, esnek

Beğenileri: Tiyatro, pahalı şeyler, parlak renkler...

Hoşlanmadıkları: Emir cümleleri, zor gerçeklerle karşı karşıya kalıp yüzleşmek ve göz ardı edilmek...

Enerjisinin düştüğü günler: Karşıt burçları olan Kova’nın, Ay’ın burcundaki seyri sinirsel gerginliklere neden olur. Mutlaka ay takvimini takip etmekte fayda var.

Genel Özellikleri

Mücadeleci lider ruhlu sevdiklerine sıkı sıkıya bağlı cesur kişilerdir. Hayatlarının her safhasında cömert ve merhamet gösterirler. Enerjileri, yüksek ve etkileyicidir. Ruhlarında kötülük barındırmayan insanlardır. Özleri sözleri birdir. Yanlış gördükleri hemen her şey hakkında söyleyecek sözleri fikirleri vardır. İnanmadıkları bir iş ya da ilişkinin içinde olmazlar. Girdikleri her yerde dikkat çekmeyi başarırlar. Yardımsever kişiliklerini sevdikleri insanlar için ortaya koymaktan çekinmezler. Tutkulu aşıklardır. Sevdikleri insanı kıskanırlar sahiplenme duyguları sorunlar yaşamalarına sebep olabilir.

Burçların kadın ve erkeklerin özellikleri farklıdır.

Aslan Erkeği: ASLAN: Güneşin enerjisini ruhlarında taşıyan, mert, yetenekli, öfkeli, yaratıcı, güzel yaşamaktan hoşlanan, girdikleri ortamda dikkat çeken, istediklerini başarma yeteneğine sahip olan Aslan burcu erkekleri. Oldukça gururlu ve otoriter bir yapıları vardır. Övülmek, beğenilmek ve ilginin sürekli üzerinde olmasını ister. Özel günler onun için çok önemlidir. Sürprizlerden çok hoşlanır. Öfkelendiği zaman beraber olduğu kadının kendisini sakinleştirmesini bekler. Aslan erkeği sevdiği kadına karşı kıskançtır. Sevdiği kadına jestler yapmaktan memnun olur. Sahip olduğu olanaklara göre, hediyelerle sevgisine verdiği önemi ifade etmeye çalışır.

Bana zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.

-Ben de çok ama çok teşekkür ediyorum. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

Cengiz Hortoğlu