Şeniz Ulusoy Başarı Öyküsü

(Hiçbir başarı rastlantı değildir.)

Değerli okurlarım, başarıları alkışlamaya devam ediyoruz. Bugün sizinle, Şeniz Ulusoy'un başarı öyküsünü paylaşacağım.

Şeniz Hanım öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Asker bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğim için Türkiye’nin birçok ilinde yaşama fırsatım oldu. Bu da benim şimdi yapmış olduğum organizasyon koordinatörlüğü mesleğime pozitif olarak yansıdı. Farklı coğrafyalardaki farklı kültürlere sahip insanlarla geçirdiğim zamanlar, bugün insan ilişkilerimde bana kolaylık sağladı. Şu an Engelsiz Yaşam Vakfı ve Vizyon Ajans genel koordinatörüyüm. Ayrıca Almanya Tarkacup Futbol Turnuvası’nın Türkiye menajeriyim.

Başarılı olmak için neler yaptınız? Nasıl çalıştınız?

-Babam asker olduğu için evimizde hep bir disiplin hakimdi. Kuralcı bir ailede büyüdüm, zaman kavramı çok önemliydi. Bu sebeple işimle başarılı olmak için ilk yaptığım; ön toplantı, organizasyon gibi yerlere belirtilen zamanda hep önce gitmişimdir. Bu tavrım karşı tarafı hep memnun etti. Ünlü isimlerle çalışıyorsanız; sabırlı, sakin ve zamanı doğru kullanan biri olmalısınız. Bunlar beni mesleğimde hep ileriye taşıdı.

Şimdiki mesleğinizi yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz?

-Şu anki mesleğimi yapmamış olsaydım aklımdan yüreğimden geçen meslek gazetecilikti. Çok üzerine düşseydim belki gerçekleştirebilirdim. Bunun pişmanlığını yaşıyorum.

Hayatta sizin için çok önemli üç şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz?

-Hayatta önem verdiğim üç şey; ailem,işim ve gerçek dostlarım...,

Şeniz Hanım, sizin için mutluluk nedir? Sizi en çok ne mutlu eder? Nelerle mutlu olursunuz? En çok keyif aldığınız şeyler nelerdir?

-Mutluluk, çıktığınız yoldaki tüm engelleri aşarak sonuca, amaca ulaşmaktır. Benim için Ege’yi gezmek, tribünlerde şiddetin olmadığı bir futbol maçını canlı izlemek bana hep keyif vermiştir.

Şimdi biraz da gelecekten konuşalım. Geleceğe dönük ne gibi planlarınız var?

-Gelecekteki hayalim, bir Ege kasabasında sevdiklerimle huzurlu yaşamak...

Başarmak isteyenler size, “Başarının sırrı nedir?” diye sorsalar, ne cevap verirsiniz?

-Başarının sırrı bence; sahip olduğun karakteri her yere taşımak, şartlara göre başka bir kimliğe bürünmemek ve zamanı iyi kullanmak yerine getiremeyeceğiniz bir sorumluluğu asla üstlenmemektir.

Hüzünlü anlarınızda neler yaparsınız? Hüzün sizi nasıl etkiler? Daha mı üretken olursunuz, içinize mi kapanırsınız?

-Hüzün yaşadığım anlarda asla iç dünyama çekilmem. Beni motive edecek dostlarımla bir araya gelerek bu süreci atlatmaya çalışırım.

Peki, sosyal medyayla aranız nasıl?

-Sosyal medyayı, yapmış olduğum etkinliklerimi paylaşmak, destek almak için doğru kullandığımı düşünüyorum. Eleştiriler de bazen daha iyi işler çıkarmama yardımcı oluyor.

Şeniz Hanım gençlere başarılı olmaları için ne yapmalarını önerirsiniz?

-Gençlere, başarı yolundaki ilk önerim mutlaka ve mutlaka eğitim... Gerekli eğitimi aldıktan sonra da doğru meslek tercihi...

Bu köşenizde bana da kendimi ifade etme fırsatını verdiğiniz için size çok teşekkür ederim.

Şeniz Hanım ben de bu samimi söyleşi için size çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.

Cengiz Hortoğlu